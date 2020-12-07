«Бензопила работала до утра»: в центре Новосибирска ночью спилили деревья на Советской

В Новосибирске ночью на улице Советской, 22а спилили деревья — местных жителей разбудил звук бензопилы около 01:00.

— Я живу в соседнем доме. Проснулись от звука бензопилы. И всю ночь эти деревья пилили. Не знаю, по какой причине и кто это делал, но спать было невозможно. Вообще ужас. Где-то с часу ночи всё началось — бензопила работала до утра, такое ощущение было, — рассказала корреспонденту НГС читательница НГС Екатерина.

Девушка прислала в редакцию фотографию результата работ.