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«Бензопила работала до утра»: в центре Новосибирска ночью спилили деревья на Советской

Местная жительница заявила, что рабочие пришли после полуночи

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Результаты ночной работы читательница НГС сфотографировала уже утром

Результаты ночной работы читательница НГС сфотографировала уже утром

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В центре Новосибирска ночью спилили деревья на Советской

В Новосибирске ночью на улице Советской, 22а спилили деревья — местных жителей разбудил звук бензопилы около 01:00.

— Я живу в соседнем доме. Проснулись от звука бензопилы. И всю ночь эти деревья пилили. Не знаю, по какой причине и кто это делал, но спать было невозможно. Вообще ужас. Где-то с часу ночи всё началось — бензопила работала до утра, такое ощущение было, — рассказала корреспонденту НГС читательница НГС Екатерина.

Девушка прислала в редакцию фотографию результата работ.

— Вроде бы спилили не так много деревьев. Но жужжали до утра. Деревья не производили впечатления аварийных, и проводам они не мешали, — добавила читательница.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить, почему работы проводились ночью и зачем деревья спилили именно сейчас.

В июне в мэрии Новосибирска рассказали, что будет со сквером у Университета водного транспорта в это же время на участке начали пилить деревья, а позже появилась информация о возможной застройке участка.

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спил деревьев
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