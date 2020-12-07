«Бензопила работала до утра»: в центре Новосибирска ночью спилили деревья на Советской

В центре Новосибирска ночью спилили деревья на Советской
В Новосибирске ночью на улице Советской, 22а спилили
— Я живу в соседнем доме. Проснулись от звука бензопилы. И всю ночь эти деревья пилили. Не знаю, по какой причине и кто это делал, но спать было невозможно. Вообще ужас. Где-то с часу ночи всё
Девушка прислала в редакцию фотографию результата работ.
— Вроде бы спилили не так много деревьев. Но жужжали до утра. Деревья не производили впечатления аварийных, и проводам они не
Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить, почему работы проводились ночью и зачем деревья спилили именно сейчас.
В июне в мэрии Новосибирска рассказали, что будет со сквером у Университета водного