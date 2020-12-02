На Маркса в подземном переходе повесили объявление о продаже иконы, защищающей от массовых эпидемий

В Новосибирске в переходе под площадью Маркса появилось объявление на киоске с иконами — в нем говорится о том, что икона Пресвятой Богородицы Боголюбской помогает и защищает при эпидемиях и массовых заболеваниях.

Фото магазинчика из перехода в редакцию НГС прислал мужчина, который представился врачом. В Новосибирской митрополии прокомментировали ситуацию.



— Мы не в курсе о таком. Там ведь не иконы помогают, Господь же помогает в первую очередь. Не то чтобы мы не одобряем — просто нужно понять, откуда это там появилось и каким образом, — объяснили в пресс-службе митрополии.