На Маркса в подземном переходе повесили объявление о продаже иконы, защищающей от массовых эпидемий

В Новосибирске в переходе под площадью Маркса появилось объявление на киоске с иконами — в нем говорится о том, что икона Пресвятой Богородицы Боголюбской помогает и защищает при эпидемиях и массовых заболеваниях.
Фото магазинчика из перехода в редакцию НГС прислал мужчина, который представился врачом. В Новосибирской митрополии прокомментировали ситуацию.
— Мы не в курсе о таком. Там ведь не иконы помогают, Господь же помогает в первую очередь. Не то чтобы мы не одобряем — просто нужно понять, откуда это там появилось и каким образом, — объяснили в пресс-службе митрополии.
Также там объяснили, что каждый день в Новосибирске проводятся службы по поддержке граждан во время пандемии:
— Есть определенное распоряжение патриарха и Священного Синода по этому поводу: во время каждой литургии надо обязательно помолиться о здравии, обо всех православных христианах. Литургия состоит из прошений, в которых выражается суть нашей просьбы к Богу. Там обязательно составляется два прошения о преодолении как раз вот этого поветрия, этой эпидемии. И батюшка обязательно читает молитву на каждой службе — просит Господа, чтобы он послал всем здравие и избавил нас от плохого.
Ранее митрополит Новосибирский и Бердский Никодим освятил военный госпиталь Минобороны для пациентов с коронавирусом. Освящение и молебен проходили 11 ноября на открытом воздухе — на площадке перед медучреждением.