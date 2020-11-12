Новосибирский митрополит освятил ковидный госпиталь на Воинской

Митрополит в Новосибирске освятил военный госпиталь
Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим освятил военный госпиталь Минобороны для пациентов с коронавирусом. Освящение и молебен проходили 11 ноября на открытом воздухе — на площадке перед госпиталем.
— От того, насколько мы тщательно будем выполнять рекомендации санитарных врачей, зависит то, как быстро мы все распрощаемся с коронавирусом. Сегодня мы молились и о тех, кто трудится, и о тех, кто проходит лечение в госпитале, чтобы всех Господь благословил и даровал здравие, — передают слова митрополита Никодима пресс-службы Новосибирской епархии.
Митрополит отметил, что перед поездкой в госпиталь духовенство, певчие и сотрудники сдали экспресс-тесты на коронавирус.
Автор: пресс-служба Новосибирской епархии
Строительством военного госпиталя для коронавирусных больных занимались военные, ковидный госпиталь рассчитан на 160 коек. Он был возведен за 56 суток, сдали госпиталь 15 мая. Вскоре после открытия Минобороны начало искать врачей в военный госпиталь Новосибирска. Им обещали зарплату от 20 до 70 тысяч рублей.
Также новосибирец показал 7 кадров из палаты ковидного госпиталя и рассказал, как там лечат инфицированных пациентов.