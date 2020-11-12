Новосибирский митрополит освятил ковидный госпиталь на Воинской

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим освятил военный госпиталь Минобороны для пациентов с коронавирусом. Освящение и молебен проходили 11 ноября на открытом воздухе — на площадке перед госпиталем.

— От того, насколько мы тщательно будем выполнять рекомендации санитарных врачей, зависит то, как быстро мы все распрощаемся с коронавирусом. Сегодня мы молились и о тех, кто трудится, и о тех, кто проходит лечение в госпитале, чтобы всех Господь благословил и даровал здравие, — передают слова митрополита Никодима пресс-службы Новосибирской епархии.