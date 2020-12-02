Будет ли 31 декабря выходным днем? Мэр Новосибирска рассказал о своих сотрудниках

Объявление 31 декабря выходным днем оставили на усмотрение региональных властей, а мэр Новосибирска рассказал, будут ли отдыхать его сотрудники. Он ответил на вопросы читателей НГС во время прямого эфира в Instagram.

— У нас нет полномочий делать 31 декабря выходным днем. Это полномочия субъекта. Пока это не обсуждалось. Но сотрудники мэрии продолжают работать и в праздничные дни, чтобы не было сбоев. Работают и в новогоднюю ночь. Назначаю дежурных. И я всегда чувствую себя на работе, — объяснил Анатолий Локоть. — Чтобы был праздник для новосибирцев, мэр и мэрия должны работать.