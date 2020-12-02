Будет ли 31 декабря выходным днем? Мэр Новосибирска рассказал о своих сотрудниках

Сотрудники мэрии будут работать даже в новогоднюю ночь
Объявление 31 декабря выходным днем оставили на усмотрение региональных властей, а мэр Новосибирска рассказал, будут ли отдыхать его сотрудники. Он ответил на вопросы читателей НГС во время прямого эфира в Instagram.
— У нас нет полномочий делать 31 декабря выходным днем. Это полномочия субъекта. Пока это не обсуждалось. Но сотрудники мэрии продолжают работать и в праздничные дни, чтобы не было сбоев. Работают и в новогоднюю ночь. Назначаю дежурных. И я всегда чувствую себя на работе, — объяснил Анатолий Локоть. — Чтобы был праздник для новосибирцев, мэр и мэрия должны работать.
Полную текстовую трансляцию прямого эфира с мэром вы можете прочитать здесь.
Также сегодня во время прямого эфира он рассказал, доверяет ли информации о том, что регион вышел на плато по заболеваемости, почему на дорогах Новосибирска так грязно и когда будет готов проект ремонта Коммунального моста.