«Нечем дышать»: вечерний Новосибирск окутал странный густой туман. Разбираемся, что произошло

Поздно вечером 29 ноября Новосибирск окутал странный густой туман. Читатели НГС поделились снимками непроглядного в дымке города.



— На Октябрьской магистрали на расстоянии нескольких сотен метров ничего не видно. Что это? — поинтересовался новосибирец Ярослав.

Также, по сообщениям читателей, дымка появилась и на левом берегу.

— Обратите внимание на загрязнение воздуха в Новосибирске. Сейчас на левом берегу просто нечем дышать в районе Западного жилмассива. Стоит такая гарь, что соседнего дома не видно, — пожаловался читатель НГС.