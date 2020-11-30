«Нечем дышать»: вечерний Новосибирск окутал странный густой туман. Разбираемся, что произошло

Поздно вечером 29 ноября Новосибирск окутал странный густой туман. Читатели НГС поделились снимками непроглядного в дымке города.
— На Октябрьской магистрали на расстоянии нескольких сотен метров ничего не видно. Что это? — поинтересовался новосибирец Ярослав.
Также, по сообщениям читателей, дымка появилась и на левом берегу.
— Обратите внимание на загрязнение воздуха в Новосибирске. Сейчас на левом берегу просто нечем дышать в районе Западного жилмассива. Стоит такая гарь, что соседнего дома не видно, — пожаловался читатель НГС.
По данным сервиса CityAir, воздух в городе серьезно загрязнен. В некоторых районах его качество почти достигло максимальной отметки загрязненности. Максимальное значение зафиксировано на Первомайской улице в Первомайском районе — 9 баллов из 10. На улицах Горького, Линейной и Сибирской показатель загрязненности остановился на 8 баллах. При этом сервис оценивает уровень вредных веществ в воздухе Новосибирска в 7 баллов.
Согласно предупреждению ГУ МЧС по Новосибирской области, в период с
Синоптики уже предупреждали, что из-за погоды в ближайшие дни в воздухе может скапливаться большое количество примесей.