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«Нечем дышать»: вечерний Новосибирск окутал странный густой туман. Разбираемся, что произошло

Количество вредных примесей в городском воздухе почти достигло максимума

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Новосибирцы жалуются, что на расстоянии сотни метров ничего не видно

Новосибирцы жалуются, что на расстоянии сотни метров ничего не видно

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Поздно вечером 29 ноября Новосибирск окутал странный густой туман. Читатели НГС поделились снимками непроглядного в дымке города.

— На Октябрьской магистрали на расстоянии нескольких сотен метров ничего не видно. Что это? — поинтересовался новосибирец Ярослав.

Также, по сообщениям читателей, дымка появилась и на левом берегу.

— Обратите внимание на загрязнение воздуха в Новосибирске. Сейчас на левом берегу просто нечем дышать в районе Западного жилмассива. Стоит такая гарь, что соседнего дома не видно, — пожаловался читатель НГС.

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Видимость на дорогах заметно ухудшилась

Видимость на дорогах заметно ухудшилась

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Туман появился и на площади Станиславского

Туман появился и на площади Станиславского

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По данным сервиса CityAir, воздух в городе серьезно загрязнен. В некоторых районах его качество почти достигло максимальной отметки загрязненности. Максимальное значение зафиксировано на Первомайской улице в Первомайском районе — 9 баллов из 10. На улицах Горького, Линейной и Сибирской показатель загрязненности остановился на 8 баллах. При этом сервис оценивает уровень вредных веществ в воздухе Новосибирска в 7 баллов.

Ближе к центру Новосибирска в воздухе фиксируется большое количество вредных примесей

Ближе к центру Новосибирска в воздухе фиксируется большое количество вредных примесей

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Согласно предупреждению ГУ МЧС по Новосибирской области, в период с 15 часов 27 ноября до 15 часов 30 ноября в Новосибирске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, I степени опасности.

Синоптики уже предупреждали, что из-за погоды в ближайшие дни в воздухе может скапливаться большое количество примесей.

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