Воздух в Новосибирске стал грязнее — так будет еще несколько дней

Воздух в Новосибирске стал грязнее из-за погоды
В воздухе в Новосибирске зафиксировали увеличение количества примесей. По данным сервиса CityAir, их больше всего в Первомайском районе.
Увеличение числа примесей началось сегодня утром, 28 ноября. Если в 8:00 их количество на Первомайке соответствовало 6 баллам, то к 12:00 повысилось до 8 (это соответствует оценке «большое количество примесей»). Также журналист НГС Александра Трофименко заметила небольшую дымку над Первомайским районом.
Кроме этого, много примесей фиксируют в воздухе Центрального и Железнодорожного районов — их CityAir оценивает в 7 баллов. В целом по городу количество пыли в воздухе выросло с 9:00 до 13:00 с 4 до 6 баллов.
На сайте сибирского Гидрометцентра сообщают, что из-за погоды в воздухе может скапливаться большое количество примесей.
— В период с 15:00 27 ноября до 15:00 30 ноября в Новосибирске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности, — говорится в сообщении синоптиков.
17 ноября над Новосибирском так же повисла странная дымка. Некоторые горожане почувствовали неприятный запах — синоптики назвали причину этого.
В ближайшие дни Новосибирскую область ждут морозы до -25 градусов. Также ожидаются небольшие осадки.