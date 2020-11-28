28 ноября суббота
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 4/10
usd 75.86
eur 90.46

Все новости

Все новости

Воздух в Новосибирске стал грязнее — так будет еще несколько дней

Больше всего примесей в воздухе на Первомайке

1 002
15Обсудить

Поделиться

Легкую дымку в небе заметили в Первомайском районе

Легкую дымку в небе заметили в Первомайском районе

Поделиться

Воздух в Новосибирске стал грязнее из-за погоды

В воздухе в Новосибирске зафиксировали увеличение количества примесей. По данным сервиса CityAir, их больше всего в Первомайском районе.

Увеличение числа примесей началось сегодня утром, 28 ноября. Если в 8:00 их количество на Первомайке соответствовало 6 баллам, то к 12:00 повысилось до 8 (это соответствует оценке «большое количество примесей»). Также журналист НГС Александра Трофименко заметила небольшую дымку над Первомайским районом.

Кроме этого, много примесей фиксируют в воздухе Центрального и Железнодорожного районов — их CityAir оценивает в 7 баллов. В целом по городу количество пыли в воздухе выросло с 9:00 до 13:00 с 4 до 6 баллов.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

На сайте сибирского Гидрометцентра сообщают, что из-за погоды в воздухе может скапливаться большое количество примесей.

— В период с 15:00 27 ноября до 15:00 30 ноября в Новосибирске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности, — говорится в сообщении синоптиков.

17 ноября над Новосибирском так же повисла странная дымка. Некоторые горожане почувствовали неприятный запах — синоптики назвали причину этого.

В ближайшие дни Новосибирскую область ждут морозы до -25 градусов. Также ожидаются небольшие осадки.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Первомайский районгрязный воздухдымкатуманэкология
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (15)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...