Воздух в Новосибирске стал грязнее — так будет еще несколько дней

В воздухе в Новосибирске зафиксировали увеличение количества примесей. По данным сервиса CityAir, их больше всего в Первомайском районе.

Увеличение числа примесей началось сегодня утром, 28 ноября. Если в 8:00 их количество на Первомайке соответствовало 6 баллам, то к 12:00 повысилось до 8 (это соответствует оценке «большое количество примесей»). Также журналист НГС Александра Трофименко заметила небольшую дымку над Первомайским районом.

Кроме этого, много примесей фиксируют в воздухе Центрального и Железнодорожного районов — их CityAir оценивает в 7 баллов. В целом по городу количество пыли в воздухе выросло с 9:00 до 13:00 с 4 до 6 баллов.