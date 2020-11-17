Над Новосибирском повисла странная дымка (и воздух опять неприятно пахнет). Что случилось?

На странную дымку и неприятный запах новосибирцы обратили внимание сегодня днем, 17 ноября.



— Утром открыли окно, чтобы проветрить квартиру, и почувствовали запах металла, как на заводе. На горизонте увидели серую пелену. Летом подобное было очень часто, и вот сейчас опять началось. Едкий запах. Несильный, учует не каждый, но когда в первый раз выходишь на улицу, то чувствуешь, что воздух несвежий, — рассказывает житель «Европейского берега» Олег Губарьков.

Неприятный запах чувствовался и в центре Новосибирска — как будто что-то протухло.