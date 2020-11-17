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Над Новосибирском повисла странная дымка (и воздух опять неприятно пахнет). Что случилось?

Синоптики объяснили, почему испортился воздух

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Сейчас над городом заметен легкий туман

Сейчас над городом заметен легкий туман

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В Новосибирске заметили странную дымку и неприятный запах

На странную дымку и неприятный запах новосибирцы обратили внимание сегодня днем, 17 ноября.

— Утром открыли окно, чтобы проветрить квартиру, и почувствовали запах металла, как на заводе. На горизонте увидели серую пелену. Летом подобное было очень часто, и вот сейчас опять началось. Едкий запах. Несильный, учует не каждый, но когда в первый раз выходишь на улицу, то чувствуешь, что воздух несвежий, — рассказывает житель «Европейского берега» Олег Губарьков.

Неприятный запах чувствовался и в центре Новосибирска — как будто что-то протухло.

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По данным сервиса CityAir, качество воздуха в Новосибирске на 16:00 оценивается в три балла. Это говорит о том, что он чистый. При этом в Первомайском районе качество воздуха ниже — 5 баллов, что соответствует среднему количеству примесей. Около полудня его состояние оценивалось в 8 баллов, то есть примесей в воздухе было много. В то же время качество воздуха в целом по Новосибирску составило 6 баллов.

Синоптики объяснили, что до вчерашнего дня Новосибирск находился под влиянием циклона, поэтому в городе были слабые и сильные ветры, комфортная температура, а уровень загрязнения был слабым из-за осадков.

— Сейчас мы попали в тыл циклона. Новосибирск находится под влиянием барического гребня, ветер ослабел до штиля. Местами отмечаются туманы, изморозь. Процессы, которые сопровождаются ослаблением ветра, также связаны с формированием задерживания слоев в нижней толще атмосферы. Они задерживают продукты загрязнения атмосферы от рассеивания. В ближайшие сутки-двое эти факторы будут препятствовать рассеиванию примесей и сопровождаться уровнем загрязнения атмосферы, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Согласно сообщению ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», погода и завтра, 18 ноября, будет способствовать накоплению вредных примесей.

— Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается повышенный, — добавляют синоптики.

В ближайшие дни в Новосибирской области ожидают похолодание. Температура может опуститься до -20 градусов.

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загрязнение воздухасиноптикициклон
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