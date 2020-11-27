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Новосибирскую область ждут морозы до -25 градусов

На выходных в городе возможны слабые осадки, но к началу недели установится бесснежная погода

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Морозная погода сохранится в Новосибирске до <nobr class="_">2 декабря</nobr>

Морозная погода сохранится в Новосибирске до 2 декабря

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В Новосибирск после небольшого потепления снова вернулись морозы — синоптики говорят, что такая погода сохранится до первых чисел декабря. В городе могут быть отдельные слабые осадки, но 30 ноября и в последующие двое суток в Новосибирске установится бесснежная погода.

— Мы остаемся в области повышенного атмосферного давления — антициклона, на его юго-западной периферии. На фоне слабых ветров, туманов, гололедных явлений и выхолаживания в ряде районов у нас формируется местами подинверсионная облачность, которая смягчает температурную обстановку. При этом температурный фон у нас приблизился к норме. По востоку и юго-западу Сибири у нас температура будет около и ниже нормы. А по западу и южным районам области выше нормы на 1–4 градуса. Мы предполагаем, что ситуация в ближайшие трое суток мало изменится. Могут быть отдельные слабые осадки. При прояснениях туманы и изморозь, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

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Температурный фон в некоторых районах Новосибирской области ночью от -18 до -25 градусов, а где-то -12... -17 градусов. Дневные температуры от -8 до -14 градусов.

28 ноября в Новосибирске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. При прояснениях местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Днем -11... -13 градусов. В ночные часы -15... -17 градусов, местами до -20 градусов. Ветер юго-восточный 2–7 м/с, днем 4–9 м/с.

29 ноября преимущественно без осадков. Днем -10... -12 градусов. А ночью -15... -17 градусов. Ветер северо-восточный 4–9 м/с, днем 2–7 м/с.

30 ноября преимущественно без осадков. Днем -9... -11 градусов. А ночью -14... -16 градусов. Ветер переменный 2–7 м/с.

До официального начала зимы остается совсем чуть-чуть. Чтобы холодная зима не стала сюрпризом, НГС подготовил долгосрочный прогноз погоды — мы заглянули в погодные сервисы и узнали у синоптиков, придется ли нам мерзнуть в ближайшие три месяца.

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Новосибирскпогодапрогноз погодыноябрь-2020
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