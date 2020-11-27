Новосибирскую область ждут морозы до -25 градусов

В Новосибирск после небольшого потепления снова вернулись морозы — синоптики говорят, что такая погода сохранится до первых чисел декабря. В городе могут быть отдельные слабые осадки, но
— Мы остаемся в области повышенного атмосферного давления — антициклона, на его юго-западной периферии. На фоне слабых ветров, туманов, гололедных явлений и выхолаживания в ряде районов у нас формируется местами подинверсионная облачность, которая смягчает температурную обстановку. При этом температурный фон у нас приблизился к норме. По востоку и юго-западу Сибири у нас температура будет около и ниже нормы. А по западу и южным районам области выше нормы на
Температурный фон в некоторых районах Новосибирской области ночью от -18 до
28 ноября в Новосибирске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. При прояснениях местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Днем
29 ноября преимущественно без осадков. Днем
30 ноября преимущественно без осадков. Днем
До официального начала зимы остается совсем чуть-чуть. Чтобы холодная зима не стала сюрпризом, НГС подготовил долгосрочный прогноз погоды — мы заглянули в погодные сервисы и узнали у синоптиков, придется ли нам мерзнуть в ближайшие три месяца.