Новосибирскую область ждут морозы до -25 градусов

В Новосибирск после небольшого потепления снова вернулись морозы — синоптики говорят, что такая погода сохранится до первых чисел декабря. В городе могут быть отдельные слабые осадки, но 30 ноября и в последующие двое суток в Новосибирске установится бесснежная погода.

— Мы остаемся в области повышенного атмосферного давления — антициклона, на его юго-западной периферии. На фоне слабых ветров, туманов, гололедных явлений и выхолаживания в ряде районов у нас формируется местами подинверсионная облачность, которая смягчает температурную обстановку. При этом температурный фон у нас приблизился к норме. По востоку и юго-западу Сибири у нас температура будет около и ниже нормы. А по западу и южным районам области выше нормы на 1–4 градуса . Мы предполагаем, что ситуация в ближайшие трое суток мало изменится. Могут быть отдельные слабые осадки. При прояснениях туманы и изморозь, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.