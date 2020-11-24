Водитель «Инфинити» всё еще в розыске: какие травмы получили жертвы ДТП на ОбьГЭСе

В Новосибирске продолжают искать водителя «Инфинити» после ДТП
Стали известны последствия ДТП на ОбьГЭСе в Новосибирске, где 23 ноября рано утром водитель Infiniti выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Toyota и Renault. После ДТП водитель Toyota и пассажир Renault попали в больницу, а водитель Infiniti скрылся.
Оксана Новикова, родственница одной из пострадавших, начала активно искать очевидцев ДТП в социальных сетях. Корреспонденту НГС она рассказала, что в происшествии пострадали три человека.
— Моя младшая сестра была за рулем Toyota. Сейчас она лежит в больнице, у нее перелом грудной клетки и разрыв ключичного соединения. В Renault пострадала пассажирка — ее тоже госпитализировала скорая помощь. Женщине зашивали голову и ногу. У мужчины, водителя Renault, травма ноги — это единственный человек, который меньше всех пострадал, — рассказала Оксана Никонова.
По словам пострадавшей, в автомобиле Infiniti кроме водителя был еще пассажир, которого тоже не могут найти.
В ГИБДД сообщили, что водитель Infiniti, сбежавший с места ДТП, пока не найден.
— На данный момент ведется административное расследование, — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.
Также вы можете связаться с редакцией НГС, если знаете обстоятельства происшествия.
Телефон редакции8-923-157-00-00
Ранее в Заельцовском районе мужчина попал под колеса иномарки. Пока он ждал помощи, его сбила другая машина — оба автомобиля скрылись с места ДТП.