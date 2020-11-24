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Водитель «Инфинити» всё еще в розыске: какие травмы получили жертвы ДТП на ОбьГЭСе

Вместе с водителем исчез и его пассажир

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Водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП

Водитель бросил автомобиль и скрылся с места ДТП

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В Новосибирске продолжают искать водителя «Инфинити» после ДТП

Стали известны последствия ДТП на ОбьГЭСе в Новосибирске, где 23 ноября рано утром водитель Infiniti выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Toyota и Renault. После ДТП водитель Toyota и пассажир Renault попали в больницу, а водитель Infiniti скрылся.

Оксана Новикова, родственница одной из пострадавших, начала активно искать очевидцев ДТП в социальных сетях. Корреспонденту НГС она рассказала, что в происшествии пострадали три человека.

— Моя младшая сестра была за рулем Toyota. Сейчас она лежит в больнице, у нее перелом грудной клетки и разрыв ключичного соединения. В Renault пострадала пассажирка — ее тоже госпитализировала скорая помощь. Женщине зашивали голову и ногу. У мужчины, водителя Renault, травма ноги — это единственный человек, который меньше всех пострадал, — рассказала Оксана Никонова.

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По словам пострадавшей, в автомобиле Infiniti кроме водителя был еще пассажир, которого тоже не могут найти.

Вот так выглядел Renault после аварии

Вот так выглядел Renault после аварии

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В ГИБДД сообщили, что водитель Infiniti, сбежавший с места ДТП, пока не найден.

— На данный момент ведется административное расследование, — рассказал корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

Родственники пострадавших в ДТП ищут очевидцев в соцсетях

Родственники пострадавших в ДТП ищут очевидцев в соцсетях

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Также вы можете связаться с редакцией НГС, если знаете обстоятельства происшествия.

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Ранее в Заельцовском районе мужчина попал под колеса иномарки. Пока он ждал помощи, его сбила другая машина — оба автомобиля скрылись с места ДТП.

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