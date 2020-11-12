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В Заельцовском районе мужчина попал под колеса иномарки. Пока он ждал помощи, его сбила другая машина

Оба автомобиля скрылись с места ДТП

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Пострадавшего с ушибами доставили в больницу

Пострадавшего с ушибами доставили в больницу

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Мужчину два раза сбили машины в Новосибирске

Вечером в четверг, 12 ноября, в Заельцовском районе Новосибирска мужчина два раза попал под колеса проезжающих мимо автомобилей.

— В 19:35 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле (предположительно, Renault с госномером 627) двигался по улице Лобачевского со стороны улицы Кубовой в сторону Таганской. На пешеходном переходе у дома 75 по улице Лобачевского совершил наезд на пешехода, после чего скрылся. После чего пешеход, получивший травмы, позвонил в дежурную часть ГИБДД и вызвал скорую помощь, — сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Через десять минут после аварии, пока мужчина ждал помощи, на тротуаре на него наехал другой автомобиль темного цвета с государственным номером 829, который также скрылся с места аварии. Сейчас пострадавший доставлен в больницу с ушибами. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

Вчера вечером женщина на иномарке насмерть сбила пешехода на Героев Революции.

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ДТПпострадал пешеход
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