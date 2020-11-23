Водитель «Инфинити» попал в ДТП на встречной полосе в Новосибирске и скрылся после аварии

Сегодня, 23 ноября, рано утром произошло ДТП на ОбьГЭСе — водитель «Инфинити» выехал на встречную полосу, столкнулся с автомобилями «Тойота» и «Рено-Логан».
После этого водитель «Инфинити» ушел с места ДТП, оставив машину.
— В 07:25 неустановленный водитель на автомобиле
После Infiniti также въехал во встречный Renault Logan, за рулем которого был
Сейчас автоинспекторы разыскивают водителя и свидетелей ДТП. Если вы обладаете информацией об этом происшествии, в ГИБДД просят позвонить по телефонам:
Также вы можете связаться с редакцией НГС, если знаете обстоятельства происшествия.
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Ранее в Заельцовском районе мужчина попал под колеса иномарки. Пока он ждал помощи, его сбила другая машина — оба автомобиля скрылись с места ДТП.