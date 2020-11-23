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Водитель «Инфинити» попал в ДТП на встречной полосе в Новосибирске и скрылся после аварии

Автоинспекция объявила розыск

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Водителю, скрывшемуся с места ДТП, грозит административный арест до <nobr class="_">15 суток</nobr>

Водителю, скрывшемуся с места ДТП, грозит административный арест до 15 суток

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Сегодня, 23 ноября, рано утром произошло ДТП на ОбьГЭСе — водитель «Инфинити» выехал на встречную полосу, столкнулся с автомобилями «Тойота» и «Рено-Логан».

После этого водитель «Инфинити» ушел с места ДТП, оставив машину.

— В 07:25 неустановленный водитель на автомобиле Infiniti FX50 следовал по улице Печатников со стороны Универсальной в сторону улицы Барьерной. У дома № 22 на улице Печатников столкнулся с автомобилем Toyota Passo, за рулем которого была женщина 1985 года рождения. Она следовала во встречном направлении, — сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

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После Infiniti также въехал во встречный Renault Logan, за рулем которого был 58-летний мужчина. В результате ДТП водитель Toyota и пассажир Renault были доставлены с травмами в больницу.

Сейчас автоинспекторы разыскивают водителя и свидетелей ДТП. Если вы обладаете информацией об этом происшествии, в ГИБДД просят позвонить по телефонам: 232-23-51 или 232-23-21.

Также вы можете связаться с редакцией НГС, если знаете обстоятельства происшествия.

Телефон редакции

8-923-157-00-00

Ранее в Заельцовском районе мужчина попал под колеса иномарки. Пока он ждал помощи, его сбила другая машина — оба автомобиля скрылись с места ДТП.

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ДТПНовосибирскаварияпострадавшие в аварии
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