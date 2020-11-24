В Красноярске запретили новогодние корпоративы — примет ли похожее решение Андрей Травников в НСО?

В связи эпидемиологической обстановкой в некоторых регионах запретили новогодние корпоративы и другие банкеты в ресторанах. В Красноярском крае все торжественные мероприятия запрещены с 24 ноября . Также новогодние торжества отменили в Иркутской области.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня после заседания правительства дал поручение подготовить документ о том, как пройдут новогодние праздники в регионе. Решения будут озвучены в понедельник, 30 ноября , на оперативном штабе в правительстве НСО.