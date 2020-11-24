В Красноярске запретили новогодние корпоративы — примет ли похожее решение Андрей Травников в НСО?

Губернатор НСО объявит о формате проведения корпоративов 30 ноября
В связи эпидемиологической обстановкой в некоторых регионах запретили новогодние корпоративы и другие банкеты в ресторанах. В Красноярском крае все торжественные мероприятия запрещены с
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня после заседания правительства дал поручение подготовить документ о том, как пройдут новогодние праздники в регионе. Решения будут озвучены в понедельник,
— В понедельник на оперативном совещании будут приняты документы по проведению новогодних праздников. Сейчас, по итогам штаба, губернатор дал поручение готовить соответствующие предложения с юридическими формулировками. Все решения будут объявлены в понедельник. Пока можем лишь озвучить, что губернаторская елка точно пройдет в онлайн-формате, — прокомментировал Сергей Нешумов, руководитель Департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
Стоит ли отменять проведение новогодних корпоративов в этом году?
Ранее в мэрии Новосибирска заявили, что не планируют массовых мероприятий к Новому году — город останется без праздничных открытий елок и катков.
Напомним, что в регионе уже действуют ограничения в работе организаций общественного питания — они не могут работать после 00:00 до 08:00 часов. Также с