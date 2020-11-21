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В Первомайском районе прорвало трубу — вода залила проезжую часть

Очевидцы сообщают, что на месте нет рабочих

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Всю дорогу залило

Всю дорогу залило

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В Новосибирске несколько домов осталось без воды из-за прорыва трубы

В субботу, 21 ноября, в Первомайском районе Новосибирска прорвало трубу, в результате чего несколько многоэтажных домов осталось без воды.

— Аксенова, 7, прорвало трубу в 10:00. Горводоканал сообщает, что на месте аварийная бригада, устраняет. Я там был с 12 до 16, аварийки не было. И сейчас нет. Жилмассив без воды целый день сидит, — написал в редакцию НГС читатель.

На кадрах видео, которое он снял, видно, что вода льется на проезжую часть, где ездят машины.

В диспетчерской Горводоканала корреспонденту НГС сообщили, что информация об аварии поступила в 8:40, после чего на место выехала аварийная бригада. Устранить протечку планируется к 23:00.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

На прошлой неделе прорвало трубу недалеко от Красного проспекта — вода залила улицу.

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коммунальная аварияпрорвало трубу
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