В Первомайском районе прорвало трубу — вода залила проезжую часть

В субботу, 21 ноября, в Первомайском районе Новосибирска прорвало трубу, в результате чего несколько многоэтажных домов осталось без воды.

— Аксенова, 7, прорвало трубу в 10:00. Горводоканал сообщает, что на месте аварийная бригада, устраняет. Я там был с 12 до 16, аварийки не было. И сейчас нет. Жилмассив без воды целый день сидит, — написал в редакцию НГС читатель.

На кадрах видео, которое он снял, видно, что вода льется на проезжую часть, где ездят машины.