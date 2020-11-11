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Недалеко от Красного проспекта прорвало трубу — вода выливается на проезжую часть

Сейчас аварийную зону огородили сигнальной лентой

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Прорыв на трубопроводе произошел сегодня днем

Прорыв на трубопроводе произошел сегодня днем

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В Новосибирске прорвало трубу недалеко от Красного проспекта

Сегодня, 11 ноября, в Заельцовском районе на Линейной, 114/3 прорвало трубопровод.

По наблюдению фотографа НГС, авария случилась недалеко от перекрестка с Красным проспектом. Около 14 часов дня на месте происшествия была натянута оградительная лента и поставлены предупреждающие деревянные коробы. Вода стекала в сторону Красного проспекта.

Сейчас вода на Линейной скапливается в лужи

Сейчас вода на Линейной скапливается в лужи

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В Сибирской генерирующей компании сообщили, что информации о дефектах по этому адресу нет.

— Вероятно, эта труба не в ведении СГК. Специалисты проверят на месте, — сообщили в компании.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

НГС отправил запрос в мэрию, чтобы выяснить, кто отвечает за трубы на месте происшествия.

Ранее в Новосибирске из-за прорыва теплотрассы на улице Сибиряков-Гвардейцев без тепла и горячей воды остались больше сотни домов.

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НовосибирскСГКавария на трубопроводетрубопровод
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