Недалеко от Красного проспекта прорвало трубу — вода выливается на проезжую часть

В Новосибирске прорвало трубу недалеко от Красного проспекта
Сегодня, 11 ноября, в Заельцовском районе на Линейной, 114/3 прорвало трубопровод.
По наблюдению фотографа НГС, авария случилась недалеко от перекрестка с Красным проспектом. Около 14 часов дня на месте происшествия была натянута оградительная лента и поставлены предупреждающие деревянные коробы. Вода стекала в сторону Красного проспекта.
В Сибирской генерирующей компании сообщили, что информации о дефектах по этому адресу нет.
— Вероятно, эта труба не в ведении СГК. Специалисты проверят на месте, — сообщили в компании.
НГС отправил запрос в мэрию, чтобы выяснить, кто отвечает за трубы на месте происшествия.
Ранее в Новосибирске из-за прорыва теплотрассы на улице Сибиряков-Гвардейцев без тепла и горячей воды остались больше сотни домов.