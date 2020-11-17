В Росавиации рассказали, когда из Толмачёво вывезут аварийно приземлившийся самолет

Самолет «Руслан» планируют убрать из новосибирского аэропорта за 10 дней
Самолет «Руслан», который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в новосибирском аэропорту Толмачёво
— Мы считаем, что в течение максимум 10 дней воздушное судно мы уберем с того места, где оно сейчас находится. Временных рамок законодательством не определено, — рассказал НГС начальник Западно-Сибирского межрегионального управления воздушного транспорта Росавиации Вячеслав Фёдоров.
По словам специалиста, судно нельзя убрать быстро из-за его большого веса — «Руслан» весит 400 тонн. На самолете повреждена электропроводка, из-за этого отказала радиосвязь и другие системы.
— Впервые на территории Западной Сибири выкатилось воздушное судно так далеко с работающим двигателем на очень серьезном режиме. При разрушении проводки управления двигателем действие экипажа — заглушить этот двигатель — не привело к успеху, двигатель продолжал работать. В течение 2,5 часов двигатель работал на земле, была большая опасность возгорания судна, — объяснил Вячеслав Фёдоров.
Из-за повреждений в электропроводке нет возможности разгрузить судно. Для устранения неполадок из Ульяновска прибыли 18 человек. Так как шасси оказалось закопанным глубоко в снег, его начали откапывать при помощи экскаватора.
— На сегодняшний день самолет практически откопали, к месту подвозится щебень, чтобы утвердить площадку под самолетом и установить гидравлические подъемники. Сливается топливо, чтобы облегчить его насколько возможно, там практически 100 тонн топлива, — говорит представитель Росавиации.
После установки подъемников и поднятия судна удастся понять, повреждены ли силовые элементы. Дальнейшую судьбу самолета будет решать собственник — компания «Волга-Днепр». Возможно, небольшие повреждения удастся устранить на месте. Если они сильные, то его могут разобрать и отправить на ремонт или списать.
После происшествия НГС вел онлайн-трансляцию о том, что происходит с выкатившимся самолетом. Выяснилось, что он вез автозапчасти в Вену.