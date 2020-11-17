В Росавиации рассказали, когда из Толмачёво вывезут аварийно приземлившийся самолет

Самолет «Руслан», который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в новосибирском аэропорту Толмачёво 13 ноября , планируют вывезти в течение 10 дней. Однако точных сроков назвать нельзя.

— Мы считаем, что в течение максимум 10 дней воздушное судно мы уберем с того места, где оно сейчас находится. Временных рамок законодательством не определено, — рассказал НГС начальник Западно-Сибирского межрегионального управления воздушного транспорта Росавиации Вячеслав Фёдоров.



По словам специалиста, судно нельзя убрать быстро из-за его большого веса — «Руслан» весит 400 тонн. На самолете повреждена электропроводка, из-за этого отказала радиосвязь и другие системы.