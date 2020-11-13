Что было на борту самолета, который экстренно сел в Толмачёво, — ответ от авиакомпании

84 тонны груза было в аварийно севшем «Руслане»
Аварийно севший в новосибирском аэропорту самолет Ан-124 перевозил автозапчасти. Самолет летел из Южной Кореи в Вену с технической остановкой в Новосибирске.
— Самолет выполнял чартерный рейс из Сеула (Южная Корея) в Вену (Австрия) с технической остановкой в Новосибирске (Россия), доставляя 84 тонны груза автозапчастей. Бригада поддержки авиакомпании, оснащенная необходимым оборудованием, вылетела в аэропорт Новосибирска для диагностики и устранения последствий, — сообщили в пресс-службе «Волга-Днепр».
Сегодня днем самолету Ан-124 пришлось совершить аварийную посадку в Толмачёво. В результате самолет выехал с взлетно-посадочной полосы и проехал около 300 метров. В самолете было 14 человек — никто не пострадал. Мы собираем всю информацию об инциденте в онлайн-трансляции.
— После аварийной посадки все члены экипажа были направлены на медицинский осмотр, и самое главное, что никто из них не пострадал. В настоящий момент мы взаимодействуем с авиационными властями и аэропортом Новосибирска по факту события и проведем тщательный анализ ситуации, — цитирует пресс-служба компании генерального директора «Волга-Днепр» Игоря Аксёнова.
О причинах аварийной посадки в пресс-службе не сообщили. Ранее РИА «Новости» со ссылкой на представителя Росавиации писало, что причиной посадки стали неполадки с двигателем.
По предварительной информации, при посадке произошло повреждение пневматиков и левой основной стойки, — сообщила изданию представитель Росавиации.
Автор: Валерия Павленко