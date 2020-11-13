Что было на борту самолета, который экстренно сел в Толмачёво, — ответ от авиакомпании

Аварийно севший в новосибирском аэропорту самолет Ан-124 перевозил автозапчасти. Самолет летел из Южной Кореи в Вену с технической остановкой в Новосибирске.

— Самолет выполнял чартерный рейс из Сеула (Южная Корея) в Вену (Австрия) с технической остановкой в Новосибирске (Россия), доставляя 84 тонны груза автозапчастей. Бригада поддержки авиакомпании, оснащенная необходимым оборудованием, вылетела в аэропорт Новосибирска для диагностики и устранения последствий, — сообщили в пресс-службе «Волга-Днепр».