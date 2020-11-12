К Заельцовскому кладбищу съехались десятки военных машин: рассказываем, кого хоронят с почестями

В Новосибирске с почестями хоронят генерал-майора Юрия Евтушенко
В Новосибирске сегодня, 12 ноября, к Заельцовскому кладбищу около полудня съехались военные автобусы и техника. Пышные похороны снял на видео читатель НГС.
Источник НГС сообщил, что сегодня проходят похороны новосибирца, заместителя командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-майора Юрия Евтушенко. Он умер в Санкт-Петербурге 9 ноября.
Автор: читатель НГС
— Руководство Главного военно-политического управления ВС РФ и командование Западного военного округа с прискорбием сообщают, что 9 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге в результате тяжелой болезни скоропостижно скончался заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-майор Юрий Григорьевич Евтушенко, — говорится на сайте издания «Красная звезда».
Юрий Григорьевич Евтушенко родился 29 мая 1964 года в Новосибирске. Окончил Свердловское суворовское военное училище (1981 г.), Новосибирское высшее военно-политическое училище (1985 г.), Военный университет Министерства обороны РФ (2007 г.). Служил на различных должностях в Дальневосточном, Сибирском и Центральном военном округах, в центральном аппарате Минобороны России. Прошел путь от заместителя командира роты по политической части до заместителя командующего войсками округа по военно-политической работе. Участник боевых действий. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, «За военные заслуги», медалью ордена, «За заслуги перед Отечеством» II степени и многими другими медалями.
Член Общественной палаты Санкт-Петербурга Константин Блохин рассказал изданию «Петербургский дневник», что Юрий Евтушенко умер от коронавируса.
В конце октября стало известно, что в Новосибирске скончался сотрудник искитимской школы