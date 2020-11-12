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К Заельцовскому кладбищу съехались десятки военных машин: рассказываем, кого хоронят с почестями

Солдаты несут флаги и похоронные венки

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Похороны Юрия Евтушенко проходят в Новосибирске, хотя военный долгое время служил в&nbsp;Западном военном округе

Похороны Юрия Евтушенко проходят в Новосибирске, хотя военный долгое время служил в Западном военном округе

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В Новосибирске с почестями хоронят генерал-майора Юрия Евтушенко

В Новосибирске сегодня, 12 ноября, к Заельцовскому кладбищу около полудня съехались военные автобусы и техника. Пышные похороны снял на видео читатель НГС.

Источник НГС сообщил, что сегодня проходят похороны новосибирца, заместителя командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-майора Юрия Евтушенко. Он умер в Санкт-Петербурге 9 ноября.

— Руководство Главного военно-политического управления ВС РФ и командование Западного военного округа с прискорбием сообщают, что 9 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге в результате тяжелой болезни скоропостижно скончался заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-майор Юрий Григорьевич Евтушенко, — говорится на сайте издания «Красная звезда».

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Юрию Евтушенко было 56 лет

Юрию Евтушенко было 56 лет

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Юрий Григорьевич Евтушенко родился 29 мая 1964 года в Новосибирске. Окончил Свердловское суворовское военное училище (1981 г.), Новосибирское высшее военно-политическое училище (1985 г.), Военный университет Министерства обороны РФ (2007 г.). Служил на различных должностях в Дальневосточном, Сибирском и Центральном военном округах, в центральном аппарате Минобороны России. Прошел путь от заместителя командира роты по политической части до заместителя командующего войсками округа по военно-политической работе. Участник боевых действий. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, «За военные заслуги», медалью ордена, «За заслуги перед Отечеством» II степени и многими другими медалями.

Член Общественной палаты Санкт-Петербурга Константин Блохин рассказал изданию «Петербургский дневник», что Юрий Евтушенко умер от коронавируса.

В конце октября стало известно, что в Новосибирске скончался сотрудник искитимской школы № 11 Александр Полуцыганов — у мужчины, по словам родственников, был положительный результат теста на коронавирус.

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