Умер сотрудник искитимской школы — у него был положительный тест на коронавирус

В субботу, 24 октября, скончался сотрудник искитимской школы № 11 Александр Полуцыганов — у мужчины, по словам родственников, был положительный результат теста на коронавирус. Последние несколько дней он провел в реанимации.



Алексей Полуцыганов работал в школе по совместительству системным администратором, параллельно он трудился на аналогичной должности ещё в одной организации.

— В сентябре отец плохо себя почувствовал, начал кашлять появилась температура, — рассказал Алексей Полуцыганов, сын погибшего. — Сходил к терапевту, тот назначил лекарства как при ОРВИ, для горла, противовирусное. Кашель усиливался, он потом сходил на флюорографию. Было подозрение на коронавирус. Все это время он был на больничном, насколько мне известно, в школу не ходил. Почти через месяц после первых симптомов его наконец 12 октября госпитализировали, сделали тест, результат анализа — положительный — стал известен уже в больнице. Он пробыл там около двух недель, последние дни лежал в реанимации, был в очень тяжелом состоянии.