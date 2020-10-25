Умер сотрудник искитимской школы — у него был положительный тест на коронавирус

От коронавируса умер сотрудник школы в Искитиме
В субботу, 24 октября, скончался сотрудник искитимской школы № 11 Александр Полуцыганов — у мужчины, по словам родственников, был положительный результат теста на коронавирус. Последние несколько дней он провел в реанимации.
Алексей Полуцыганов работал в школе по совместительству системным администратором, параллельно он трудился на аналогичной должности ещё в одной организации.
— В сентябре отец плохо себя почувствовал, начал кашлять появилась температура, — рассказал Алексей Полуцыганов, сын погибшего. — Сходил к терапевту, тот назначил лекарства как при ОРВИ, для горла, противовирусное. Кашель усиливался, он потом сходил на флюорографию. Было подозрение на коронавирус. Все это время он был на больничном, насколько мне известно, в школу не ходил. Почти через месяц после первых симптомов его наконец 12 октября госпитализировали, сделали тест, результат анализа — положительный — стал известен уже в больнице. Он пробыл там около двух недель, последние дни лежал в реанимации, был в очень тяжелом состоянии.
Точная причина смерти Александра Полуцыганова пока не известна — документы родственникам ещё не отдали. В больнице, по словам сына, им лишь сообщили, что возможная причина смерти — пневмония. В понедельник, 26 октября, родные должны забрать тело мужчины.
Жена умершего Александра Полуцыганова Елена сейчас также находится в больнице с подтвержденным ковидом. Несколько дней назад ей стало лучше, после чего женщину перевели из реанимации в обычную палату.
В регионе коронавирусом болеют многие сотрудники школ. По последним данным, вирусом заразился 121 человек. Некоторые из них умерли.
На этой неделе стало известно о смерти учительницы английского языка — 42-летней Юлии Абраменко. Женщина сильно болела, температура поднималась выше 39 градусов, но тест на ковид ей не сделали. У Юлии остались двое детей и пожилая мать, которая лежит сейчас в ковидном госпитале.