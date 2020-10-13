Возле «Марселя» обнаружили переместившуюся автостоянку — её сдвинули с одного участка на другой

Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев обнаружил возле ЖК «Марсель» автостоянку, которая переместилась с одного участка на другой — снимками со спутника он поделился с корреспондентом НГС.



На снимках видно, что аналогичное по форме сооружение сначала появилось возле здания по улице 2-я Обская, 156Б. На снимке 2020 года сооружение «переехало» ближе к зданию на 2-й Обской, 154/1.