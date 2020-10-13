Возле «Марселя» обнаружили переместившуюся автостоянку — её сдвинули с одного участка на другой

На берегу Оби обнаружили переезжающую с места на место автостоянку
Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев обнаружил возле ЖК «Марсель» автостоянку, которая переместилась с одного участка на другой — снимками со спутника он поделился с корреспондентом НГС.
На снимках видно, что аналогичное по форме сооружение сначала появилось возле здания по улице 2-я Обская, 156Б. На снимке 2020 года сооружение «переехало» ближе к зданию на 2-й Обской, 154/1.
По словам жительницы соседнего дома по улице Большевистской, 48/2 Светланы, изначально на первом участке была неухоженная зелёная зона, само сооружение в 2019 году построили за пару недель, а весной следующего года разобрали.
— Приехали люди и быстро её разобрали, как картонный домик: профлисты раскидали, собрали, и всё куда-то исчезло, осталась только забетонированная площадка. Потом смотрим — рядом со зданием торговой компании «Бикмарк» стоит абсолютно такая же коробка, такого же типа: крыша, металлические столбики. Мы так поняли, что её просто перевезли. Никто из моей семьи не видел, чтобы кто-то туда заезжал и парковался, — рассказала корреспонденту НГС Светлана.
По данным кадастровой карты, оба участка предназначены для стоянок. В документах мэрии отмечено, что разрешения на ввод зданий стоянки для уборочной техники и просто стоянки на них получили компании «БЮИ» и «Голдэг» — обе связаны с группой «Береговое», которая построила ЖК «Марсель», ими руководит Андрей Михайлов.
По данным выписок ЕГРН, участок, с которого сооружение переехало, сегодня находится в собственности специализированного застройщика «Береговое» (право собственности зарегистрировано после ввода в эксплуатацию стоянки). Второй участок находится в аренде, арендатор в документах не указан. В компании «Береговое» отказались от комментариев.
Михаил Рязанцев несколько раз обращал внимание властей на подобные случаи: в прошлом году крытую автостоянку без въезда для автомобилей построили в Ленинском районе, а в 2018 году вместо стоянки, которую должны были построить на городской земле, появилась изба.