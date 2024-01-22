Цены на курицу и яйца снизились в Новосибирской области — свежие данные от Минсельхоза

В Новосибирской области снизилась цена на курицу и яйца. Об этом стало известно сегодня, 22 января, на оперативном совещании при губернаторе Новосибирской области Андрее Травникове.
— Среднеотпускные цены на мясо птицы без НДС составили 155 рублей за килограмм, снижение за неделю на 2%. На яйцо куриное пищевое
В конце декабря прошлого года Минсельхоз Новосибирской области заключил соглашение с новосибирскими птицефабриками о добровольном сдерживании цен на куриные яйца. Тогда же из-за роста цен на яйца прокуратура Новосибирской области начала проверку.