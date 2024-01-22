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Цены на курицу и яйца снизились в Новосибирской области — свежие данные от Минсельхоза

В регионе действует соглашение производителей

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Снизилась стоимость и мяса птицы, и яиц

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В Новосибирской области снизилась цена на курицу и яйца. Об этом стало известно сегодня, 22 января, на оперативном совещании при губернаторе Новосибирской области Андрее Травникове.

— Среднеотпускные цены на мясо птицы без НДС составили 155 рублей за килограмм, снижение за неделю на 2%. На яйцо куриное пищевое 1-й категории — 91,8 рубля за десяток. Снижение за неделю на 10%, — поделился цифрами министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

В конце декабря прошлого года Минсельхоз Новосибирской области заключил соглашение с новосибирскими птицефабриками о добровольном сдерживании цен на куриные яйца. Тогда же из-за роста цен на яйца прокуратура Новосибирской области начала проверку.

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