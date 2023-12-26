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Будут сдерживать цены: новосибирские птицефабрики пообещали не накручивать на яйца больше 5%

Договор между Минсельхозом и предприятиями будет действовать до 22 марта 2024 года

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Наценка на продукт не должна превышать 5%

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Областной Минсельхоз заключил соглашение с новосибирскими птицефабриками о добровольном сдерживании цен на куриные яйца. Об этом сообщили в новосибирском УФАС.

По данным управления, первые соглашения подписали представители птицефабрик «Каргатская», «НовоБарышевская», «Евсинская», «Бердская», «Чикская» и «Посевнинская». Согласно документу, птицефабрики приняли на себя добровольные обязательства по ограничению наценки на себестоимость куриных яиц на уровне не выше 5%. Договор действует до 22 марта 2024 года.

— Постановление Правительства РФ от 26.04.2023 № 662* предоставляет региональным органам власти возможность в случае возникновения необходимости заключать с хозяйствующими субъектами добровольные соглашения о сдерживании цен на социально значимые продовольственные товары, к которым в том числе относятся яйца, — пояснили в управлении.

В последнее время цены на яйца в российских магазинах пробили отметку в сто рублей. Подорожание произошло во многих регионах России. Полки не опустели, но ассортимент социально значимого продукта заметно сузился.

Из-за роста цен на яйца прокуратура Новосибирской области начала проверку. Как отметили в ведомстве, надзорные проверки пройдут в отношении деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов, в том числе сетевых ритейлеров.

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Цены на яйцаПтицефабрикаНовосибирск
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