Будут сдерживать цены: новосибирские птицефабрики пообещали не накручивать на яйца больше 5%

Областной Минсельхоз заключил соглашение с новосибирскими птицефабриками о добровольном сдерживании цен на куриные яйца. Об этом сообщили в новосибирском УФАС.
По данным управления, первые соглашения подписали представители птицефабрик «Каргатская», «НовоБарышевская», «Евсинская», «Бердская», «Чикская» и «Посевнинская». Согласно документу, птицефабрики приняли на себя добровольные обязательства по ограничению наценки на себестоимость куриных яиц на уровне не выше 5%. Договор действует до 22 марта 2024 года.
— Постановление Правительства РФ от 26.04.2023
В последнее время цены на яйца в российских магазинах пробили отметку в сто рублей. Подорожание произошло во многих регионах России. Полки не опустели, но ассортимент социально значимого продукта заметно сузился.
Из-за роста цен на яйца прокуратура Новосибирской области начала проверку. Как отметили в ведомстве, надзорные проверки пройдут в отношении деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов, в том числе сетевых ритейлеров.