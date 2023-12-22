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СрочноЯйца за неделю подорожали на 6 рублей
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В Новосибирской области яйца за неделю подорожали на 6 рублей — что происходит в соседних регионах

Самые недорогие яйца в Омской области

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С начала года цена на яйца в Новосибирской области выросла на 35%

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В Новосибирске к 18 декабря яйца подорожали до 124 рублей. Об этом сообщает официальная статистика Новосибирскстата.

По данным ведомства, 11 декабря средняя цена на яйца в регионе была 118,26 рубля. При этом в начале года, 9 января, средняя цена составляла 80,26 рубля.

Как пишут наши коллеги из NGS55.RU, в Омской области десяток яиц стоит в среднем 109,95 рубля. В Томске этот показатель достиг 115,91 рубля, в Красноярском крае — 130,12 рубля, в Хакасии — 130,36 рубля, в Туве — 130,19 рубля.

В России цена в среднем составляет 127,41 рубля за десять штук.

На этой неделе губернатор Андрей Травников рассказал, что на новосибирских полках в ближайшее время могут появиться куриные яйца из Турции и Ирана.

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