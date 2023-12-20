Турецкие яйца и действия новосибирских властей: губернатор Новосибирской области — о росте цен на яйца и курицу

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 20 декабря, во время пресс-конференции с журналистами ответил на вопрос по ситуации с ростом цен на яйца и мясо курицы в регионе. Он отметил, что на новосибирских полках в ближайшее время могут появиться куриные яйца из Турции и Ирана.