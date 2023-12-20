Турецкие яйца и действия новосибирских властей: губернатор Новосибирской области — о росте цен на яйца и курицу

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 20 декабря, во время пресс-конференции с журналистами ответил на вопрос по ситуации с ростом цен на яйца и мясо курицы в регионе. Он отметил, что на новосибирских полках в ближайшее время могут появиться куриные яйца из Турции и Ирана.
— Что касается прямого регулирования — это все-таки прерогатива центральных властей. И вы знаете, и президент уже давал комментарии, что основное регулирование будет связано с ограничением вывоза этой продукции на экспорт и расширением дополнительного импорта. Ориентируемся на его заявление, и да, возможно, в ближайшем будущем и на новосибирских полках появятся яйца турецких и иранских несушек, — ответил на вопрос журналиста НГС губернатор Новосибирской области.
Также губернатор рассказал про то, что можно сделать внутри региона для регулирования цен на яйца. Как отметил Андрей Травников, у новосибирских властей есть опыт в кризисные периоды использовать не жесткие инструменты для регулирования, а регулировать рынок с помощью соглашений и договоров о корректировке торговых наценок или создании дополнительных запасов в области, приоритетно обеспечивая регион. Также это могут быть скидки на отпускные цены.
— Такая практика была, она приносила результат. Возможностей у Новосибирской области как у профицитного производителя и крупного логистического центра больше, чем у других регионов, в том числе Сибири. К сожалению, коллеги неоперативно воспользовались своими возможностями в отношении мяса кур и яиц. В ближайшее время они это сделают, — объяснил губернатор Новосибирской области.
Губернатор добавил, что новосибирцы увидят результат на полках магазинов.
НГС ведет онлайн-трансляцию с пресс-конференции главы региона.