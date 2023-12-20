Прокуратура региона начала проверку из-за роста цен на яйца в Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области начала проверку из-за роста цен на куриные яйца. Об этом в ведомстве рассказали редакции НГС в ответ на запрос. Проверка началась для исполнения поручения Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Как объяснили в прокуратуре Новосибирской области, надзорные проверки пройдут в отношении деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов, в том числе сетевых ритейлеров. Прокуратура даст оценку правомерности роста цен на куриные яйца и подтвердит или опровергнет информацию о дефиците яиц в магазинах.
— Учитывая, что куриные яйца относятся к товарам первой необходимости, вопрос формирования цен на данную продукцию находится на контроле прокуратуры Новосибирской области, — добавили в ответе на запрос.
К прокурорской проверке также привлекли Новосибирское УФАС России, Минпромторг Новосибирской области и Министерство сельского хозяйства региона. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
На этой неделе корреспондент НГС Стас Соколов обошел девять супермаркетов и дискаунтеров разных сетей, чтобы понять, как всё-таки обстоят дела с яйцами в городе.