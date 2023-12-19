Яйца не на месте: где можно найти неожиданно дефицитный продукт и сколько он стоит — проверяем полки магазинов

Торговые сети пытаются решить проблему внезапно возникшего дефицита яиц. На прошлой неделе новосибирцы удивлялись пустым полкам с этим привычным продуктом и ужасались ценникам там, где его удавалось обнаружить. Обозреватель НГС не поленился и обошёл девять супермаркетов и дискаунтеров разных сетей, чтобы понять, как всё таки обстоят дела с яйцами в городе.
Дефицит яиц начал ощущаться в первую неделю декабря, достигнув апогея к позапрошлым выходным. До этого цена на этот продукт пошла резко вверх, что ещё больше озадачило и разозлило покупателей. В итоге яичная тема всплыла даже на встрече Владимира Путина с журналистами (которую совместили с ответами на вопросы граждан в целом). Эксперты и чиновники пытались найти причину неприятной проблемы, к решению которой были готовы подключиться уже даже турецкие поставщики.
В супермаркете SPAR на площади Маркса всю неделю, пока магазины в других сетях лихорадило, держали марку (точнее, полные полки), но к воскресенью выдохлись: покупателям тут предлагали только яйцо категории СВ (столовое, высший сорт) по 160 рублей за десяток. Эта маркировка довольно редко встречается в наших магазинах, и если вам хочется узнать о ней поподробнее, можно обратиться к нашему тексту 2021 года — с тех пор ничего не изменилось.
В понедельник полки были вновь полны. Причём помимо четырех размеров обычных яиц, здесь покупателю были доступны ещё и яйца «фермерские», полученных от кур содержащихся в условиях свободного выгула (так, по крайней мере, написано на упаковке). Стоят они, кстати, сейчас не сильно дороже обычных - 137 рублей. Видимо фермеров нынешнее повышение цен не задело. Изобилие продержалось недолго. К вечеру о яйцах размера С2 (здесь они тоже стоят 100 рублей) здесь напоминали только ценники. Да и размера С1 оставалось немного.
В понедельник обозреватель НГС обошёл десяток супермаркетов разных сетей, чтобы понять, как в действительности обстоит сейчас дело с яйцами в магазинах города. В точках сетей «Ярче!» на Урицкого и «Магнит» на Комсомольском проспекте никаких признаков дефицита застать не удалось: товаром заставлены все отведенные для него полки.
Цены начинаются со 100 рублей (здесь и далее цена приводится с округлением на одну копейку: на ценнике значится 99,99) за размер С2 собственного бренда «Моя цена» сети «Магнит». В «Ярче!» нижняя планка чуть повыше — 105 рублей, зато верхняя — ниже: яйца размера С0 здесь продаются по 123 рубля, в то время как в «Магните» они стоят 130 рублей. Производители, правда, разные.
В «Супер Ленте» на Ленина яичную полку наполовину опустошили, и купить здесь можно было яйца только размеров С1 и С2, то есть самые ходовые. Цены здесь тоже начинались со 100 рубелей, С1 стоили 110 рублей. На этом фоне уже куда доступней выглядели «элитные» перепелиные яйца (130 рублей за упаковку из 20 яиц), которые обычно покупают те, у кого обычная продукция птицефабрик вызывает аллергию, или просто ценители этого вида продукта, готовые платить за него значительно дороже.
Первым магазином, в котором я яйцами обнаружились некоторые сложности, стала «Мария-Ра» на улице Селезнёва. Полки здесь оказались почти пусты, но в принципе что-то купить было можно. Одна упаковка размера С1 (119,9 рубля) да четыре размера С0 (129,9 рубля). Какой-никакой запас имелся только у лежащих на верхней полке яиц размера С1, обогащённых йодом, за 139,9 рубля. На ценнике было крупными буквами написано «ВЫГОДНО». В магазине той же сети буквально через дорогу ситуация была аналогичной.
В «Пятерочке» на Кошурникова на полке виднелись явные прорехи, но прямо на моих глазах девушка в форменном жилете сети подкатила к ней телегу с коробками и начала выкладывать товар взамен уже разобранного покупателями. Поскольку сразу яйца минимальной цены я не заметил, пришлось задать вопрос ей, и она радостно указала на коробки в тележке: дескать, вот они, сейчас всё будет.
— Ну так это они по 120? — уточнил я.
— Ну да, — как-то погрустнев, ответила сотрудница магазина.
Размер С1 собственной торговой марки «Красная цена» (минимальная цена) здесь стоил 130 рублей, а самые крупные, но уже более дорогой марки сети «Селяночка» стоили 145 рублей за десяток.
В магазине «Ашан-сити» (от гипермаркета он отличается меньшей долей непродовольственных товаров) в ТРЦ «Сибирский молл», к визиту «проверяющих» будто готовились специально. Товаром был забит весь отведённый ему длинный стеллаж, да ещё рядом стояли ящики с не выгруженными упаковками. У этих ящиков стоял мужчина, который сосредоточенно вытаскивал яйцо за яйцом, пристально осматривал их и либо клал к себе в упаковку, либо откладывал в сторону.
Ценник на всех стеллажах был один единственный (точнее, их было несколько, но с одинаковыми цифрами): десяток яиц С1 здесь стоит 102 рубля. Альтернативу им могли составить только перепелиные яйца под собственным среднеценовым брендом «Красная птица» по 130 рублей за 20 штук.
В «Чижике» на Федосеева обнаружить яйца поначалу не удалось вовсе. И только после вопроса сотруднице в зале (её нужно было ещё поймать: она постоянно привозила новый товар на место распроданного) выяснилось, что яйца в принципе в «Чижике» есть, но прямо сейчас их ещё не привезли. А вообще их выставляют на паллете там, где сейчас пустое место между холодильниками. Над пустым местом действительно висела широкая плашка с названием собственной марки сети «Щедрый год», а на ней ценник отсутствовавшей (разумеется, временно) продукции — яиц размера С1 за 109 рублей.
В одном здании с «Чижиком» в подвале находился ещё один дискаунтер — «Маяк» (более крупный формат владельцев сети «Светофор»). Внутри по лабиринтам из коробок ходили довольно многочисленные для «Маяка» покупатели, но яиц нигде не было видно. Осмотрев все возможные места их размещения на два раза, я сдался и обратился с вопросом к сотруднице магазина.
— Да нет у нас яиц, — ответила девушка с какой-то даже гордостью, какую можно услышать сейчас из уст людей, не смотревших сериал «Слово пацана» (и не планирующих этого делать).
В общем, как такового дефицита яиц в Новосибирске не наблюдается, есть некоторые проблемы поставок у отдельных сетей — возможно, даже в конкретные магазины. Но вот цены на этот доступный источник белка уже не те, что были. В январе этого года в «Пятёрочке» С2 продавались по 55 рублей, а С1 в «Марии-Ра» можно было купить за 57 рублей. Получаем рост за год почти вдвое.