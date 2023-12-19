Яйца не на месте: где можно найти неожиданно дефицитный продукт и сколько он стоит — проверяем полки магазинов

Дефицит яиц начал ощущаться в первую неделю декабря, достигнув апогея к позапрошлым выходным. До этого цена на этот продукт пошла резко вверх, что ещё больше озадачило и разозлило покупателей. В итоге яичная тема всплыла даже на встрече Владимира Путина с журналистами (которую совместили с ответами на вопросы граждан в целом). Эксперты и чиновники пытались найти причину неприятной проблемы, к решению которой были готовы подключиться уже даже турецкие поставщики.

В супермаркете SPAR на площади Маркса всю неделю, пока магазины в других сетях лихорадило, держали марку (точнее, полные полки), но к воскресенью выдохлись: покупателям тут предлагали только яйцо категории СВ (столовое, высший сорт) по 160 рублей за десяток. Эта маркировка довольно редко встречается в наших магазинах, и если вам хочется узнать о ней поподробнее, можно обратиться к нашему тексту 2021 года — с тех пор ничего не изменилось.