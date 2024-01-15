Французский след, новый ресторатор и столичный зверь: какие заведения готовят к открытию в Новосибирске — 5 проектов

В последние пару лет рестораторы в Новосибирске старались избегать больших заведений. Но, похоже, экономическая нестабильность перестала пугать предпринимателей, и сейчас в Новосибирске готовится к открытию сразу несколько заметных проектов. Обозреватель НГС Стас Соколов собрал их в один материал-анонс.
«Фудхолл 6\1» на площади Маркса
Ближайшее по времени открытие ждёт горожан на площади Маркса: здесь в торговом центре «Калейдоскоп» на 20 января назначено открытие большого гастрономического пространства, которое займёт часть третьего этажа здания. Цифры в названии — это просто адрес (площадь Карла Маркса, 6/1). Всего в «Фудхолле» предусмотрено место для 30 с лишним точек разного формат, включая небольшой ресторан с собственным залом.
От знакомых уже новосибирцам проектов «Гастрокорт», «Рестохолл» и «Гастромаркет» в ТЦ« Река» — «Фудхолл» будет отличаться, прежде всего, системой оплаты. Как говорят сами рестораторы, обсуждавшие возможность размещения там своих точек, все расчёты с клиентами будут происходить через управляющую компанию комплекса, после чего она уже будет перечислять причитающиеся суммы заведениям. Для посетителей это, скорее всего, будет означать, что им придётся приобрести на входе карту, с которой и будут производиться эти расчёты.
На сайте «Фудхолла» пока нет никакой информации об арендаторах, но из публикаций в телеграм-канале комплекса можно понять, что здесь откроют свои точки сети «Крылья Чака» (проект владельцев пивоварни «Йо-хо-хо» и крупного бара «Типография», это будет уже третья точка под таким названием), бургерная «На фарше» (третья точка сети), «Рёберная» (вторая точка), Tacos (третья точка), «Мидийная» (вторая точка) и т.д. Другими словами, посетитель, знакомый составом арендаторов «Гастрокорта», увидит здесь не так много нового. Но для жителей Левобережья появление «Фудхолла» будет несомненным плюсом.
«Жерарня» Дениса Иванова
Заведение займёт второй этаж реконструированного исторического дома на углу Урицкого и Ленина, где у Дениса Иванова уже работает изакая-бар «Жан Хуан Лу» и летний ресторан Veranda. Ресторатор ещё весной 2021 года говорил, что планирует использовать это помещение под проект в формате «нео-бистро» — с демократичной атмосферой и подачей в сочетании с изобретательной современной кухней. В июле того же года он опубликовал видео, в котором анонсировал новое заведение — партнером должен был выступить французский актер Жерар Депардье.
Потом из-за возникших сложностей (как политического, так и чисто логистического характера) проект пришлось поставить на паузу. И вот теперь «Жерарня» вышла на финишную прямую, и компания Иванова опубликовала даже фото будущего интерьера ресторана. Посетителей в «Жерарне» будет ждать смесь из блюд традиционных французской и русской кухонь с добавлением позиций в современном прочтении.
«Санатрело» на Спартака
Проект, который обещает сочетание греческой и грузинской кухни. Открывают его создатели довольно дорогого греческого ресторана Elliniko (сейчас Mykonos) в довольно неожиданном месте. Если Mykonos занимает помещение в одном из самых престижных с точки зрения общепита зданий на Красном проспекте, то «Санатрело» открывается в сравнительно недавно построенной пятиэтажке на улице Спартака, 8 — сразу после моста через железнодорожные пути.
Необычна и сама заявленная концепция — грузинскую и греческую кухни в Новосибирске пока никто не сочетал. Хотя пример кемеровских рестораторов, которые открыли в прошлом году весьма успешный ресторан Gritaly (итальянская и греческая кухня) говорит о том, что такая смесь может понравиться публике. Тем более, что смесь блюд разных гастрономических традиций в рамках одного меню давно уже стала в Новосибирске обычным делом.
«Териберка» на Военной
Ресторан на третьем этаже здания на Военной, 1, по соседству с ТРЦ «Аура». Название этого небольшого села на берегу Баренцева моря стало известно сначала после фильма «Левиафан» (его снимали именно там), а потом благодаря гастрономическому фестивалю, который организовали в этом «медвежьем углу» энтузиасты. С тех пор Териберка стала символом не тлена и уныния, какой предстаёт в фильме, а модной северной кухни.
Про ресторан в Новосибирске известно пока немного. В прошлом году владельцы искали для него шеф-повара, обещая больше 200 тысяч рублей месячной зарплаты. На окнах заведения уже в ноябре прошлого года появился логотип и анонс, но никакой маркетинговой активности пока не замечено.
Открывает ресторан Семён Морозов — совершенно новое имя для новосибирского ресторанного рынка. Для базы юрлиц тоже: по данным «Контур.Фокус», до сих пор он не был ни руководителем какого-то бизнеса, ни учредителем или соучредителем, ни даже индивидуальным предпринимателем.
«Горыныч» от «Бочкарей»
Заведение под таким названием работает в Москве на Центральном рынке, который ещё в прошлом десятилетии превратили в один из столичных гастромаркетов. Его концепцией явно вдохновлялись создатели новосибирского заведения «Горячий цех». В обоих случаях упор делается на мясо и разные его способы приготовления с участием огня: гриль, запекание в специальной коптильне, дровяная печь и т.д.
О заключении первого для этой концепции договора франшизы объявил сам владелец этого бренда московский ресторатор Борис Зарьков. Договор коммерческой концессии подписан с Виталием и Тимуром Брегадзе, создателями и совладельцами группы «Бочкари», которая уже привела в Новосибирск (так же, по франшизе) «Сыроварню» и Avokado Queen. «Горыныч» может поселиться во введенном в эксплуатацию в прошлом году комплексе Richmond Residence, состоящем из двух жилых высоток и четырёхэтажного здания предназначенного под коммерческую аренду.
С наиболее яркими проектами 2023 года можно познакомиться в итоговом обзоре Стаса Соколова. Возможно, в какие-то заведения вы ещё не успели сходить, потому что просто не знали об их существовании.