Французский след, новый ресторатор и столичный зверь: какие заведения готовят к открытию в Новосибирске — 5 проектов

О заключении первого для этой концепции договора франшизы объявил сам владелец этого бренда московский ресторатор Борис Зарьков. Договор коммерческой концессии подписан с Виталием и Тимуром Брегадзе, создателями и совладельцами группы «Бочкари», которая уже привела в Новосибирск (так же, по франшизе) «Сыроварню» и Avokado Queen. «Горыныч» может поселиться во введенном в эксплуатацию в прошлом году комплексе Richmond Residence, состоящем из двух жилых высоток и четырёхэтажного здания предназначенного под коммерческую аренду.

С наиболее яркими проектами 2023 года можно познакомиться в итоговом обзоре Стаса Соколова. Возможно, в какие-то заведения вы ещё не успели сходить, потому что просто не знали об их существовании.