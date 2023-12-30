Отсылка к фильму «Астерикс и Обеликс»: каким будет ресторан Жерара Депардье в Новосибирске — актер приедет на открытие

Всего в ресторане будет три зала. Один будет напоминать атмосферу ресторана в Париже, который был у Депардье. Второй зал сделан с отсылкой к фильму «Астерикс и Обеликс». В зале запланирована полностью открытая кухня. В третьем зале будут зеркала на стенах, антикварные буфеты и потолки с гипсовыми розетками. Это должно напомнить атмосферу парижских бистро. Сумма инвестиций в проект — около 120 миллионов рублей.