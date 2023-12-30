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Отсылка к фильму «Астерикс и Обеликс»: каким будет ресторан Жерара Депардье в Новосибирске — актер приедет на открытие

В компании Дениса Иванова показали интерьер

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Дизайн подготовило бюро Пергаевых

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Весной этого года в Новосибирске откроется ресторан Жерара Депардье и ресторанной компании новосибирского ресторатора Дениса Иванова. Как рассказал НГС руководитель отдела маркетинга ресторанов Дениса Иванова Сергей Братищев, актер планирует приехать на открытие. После праздников Депардье будет составлять график работы на ближайшие полгода.

Всего в ресторане будет три зала. Один будет напоминать атмосферу ресторана в Париже, который был у Депардье. Второй зал сделан с отсылкой к фильму «Астерикс и Обеликс». В зале запланирована полностью открытая кухня. В третьем зале будут зеркала на стенах, антикварные буфеты и потолки с гипсовыми розетками. Это должно напомнить атмосферу парижских бистро. Сумма инвестиций в проект — около 120 миллионов рублей.

Сейчас ресторан на стадии строительства

Сейчас ресторан на стадии строительства

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— Исходя из разговоров с Депардье, из опыта посещения его ресторанов, изучения его вкусов и его кинематографа, мы составили и утвердили с ним меню. Часть рецептов взята из его кулинарной книги, — добавил Сергей Братищев.

Заведение под названием «Жерарня» <a href="https://ngs.ru/text/food/2021/07/27/70046042/" class="_" target="_blank">было анонсировано</a> Денисом Ивановым и Жераром Депардье летом 2021 года

Заведение под названием «Жерарня» было анонсировано Денисом Ивановым и Жераром Депардье летом 2021 года

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Меню будет на 35% будет состоять из французской кухни, на 35% из современной русской кухни. Оставшуюся часть займут блюда из европейской кухни. Упор будет сделан на большие порции и понятную еду.

Ресторан должен занять второй этаж <a href="/" class="_ io-leave-page">здания на углу</a> Урицкого и Ленина

Ресторан должен занять второй этаж здания на углу Урицкого и Ленина

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Как добавил Сергей Братищев, вчера, 29 декабря, ресторан получил большую часть кухонного оборудования. Оно пришло из Италии, Москвы и Санкт-Петербурга.

На открытие должен приехать сам Депардье

На открытие должен приехать сам Депардье

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В одном из залов будет открытая кухня

В одном из залов будет открытая кухня

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На месте легендарного «Универсама» в середине декабря открыли «Рестохолл». Каким получилось новое гастропространство в Новосибирске — в репортаже НГС.

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РесторанДенис ИвановНовосибирскДепардье
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