Жерар Депардье снялся в ролике с новосибирским ресторатором Денисом Ивановым — они поговорили о «Жерарне»

Французский актер и предприниматель Жерар Депардье снялся в ролике вместе с новосибирским ресторатором Денисом Ивановым. Бизнесмены рассказали о своем новом проекте — они планируют открыть в Новосибирске заведение под названием «Жерарня».

О своем желании открыть некое заведение в Сибири Депардье говорил во время визита в Новосибирск в конце 2018 года. Тогда, впрочем, никаких подробностей не называлось.



Как рассказал Денис Иванов, таким проектом в итоге станет необистро, которое должно появиться на втором этаже исторического здания на углу Урицкого и Ленина. В предоставленном Ивановым видео Депардье рассказывает о причинах своего выбора и о том, что за заведение они собираются открыть. Депардье в ролике назвал Новосибирск «городом больших возможностей».

