Жерар Депардье снялся в ролике с новосибирским ресторатором Денисом Ивановым — они поговорили о «Жерарне»

Депардье пообещал открыть в Новосибирске ресторан, где можно будет много съесть
Французский актер и предприниматель Жерар Депардье снялся в ролике вместе с новосибирским ресторатором Денисом Ивановым. Бизнесмены рассказали о своем новом проекте — они планируют открыть в Новосибирске заведение под названием «Жерарня».
О своем желании открыть некое заведение в Сибири Депардье говорил во время визита в Новосибирск в конце 2018 года. Тогда, впрочем, никаких подробностей не называлось.
Как рассказал Денис Иванов, таким проектом в итоге станет необистро, которое должно появиться на втором этаже исторического здания на углу Урицкого и Ленина. В предоставленном Ивановым видео Депардье рассказывает о причинах своего выбора и о том, что за заведение они собираются открыть. Депардье в ролике назвал Новосибирск «городом больших возможностей».
— Я нашел здесь, в Новосибирске, ресторатора, с которым мы откроем ресторан, где можно будет съесть много. И решили назвать его «Жерарня» — это образ огромного француза, такого как Обеликс (персонаж популярного французского комикса. — Прим. ред.), — сказал Депардье.
Точная дата открытия заведения пока не известна, Иванов сообщил только, что ресторан начнет работать после Нового года. В помещении уже идут подготовительные работы.
«Жерарня» станет очередным новым проектом в Новосибирске. В последние годы ресторатор работает одновременно в двух городах — в Новосибирске и в Москве. В столице у Иванова работают четыре японских изакая-бара
Бизнесом, не связанным с кино, Жерар Депардье занимается давно. Новосибирцы уже имели возможность познакомиться с самыми разными продуктами с портретом этого актера и предпринимателя, которые продаются в новосибирских магазинах сети «Ашан». Сейчас, например, там можно купить сыры.
Новосибирский ресторанный рынок в последнее время активно развивается. С начала этого года начали работать уже несколько заметных новых проектов. Так, в июне бывший шеф-повар элитного ресторана PuppenHaus открыл собственное заведение «Белок», а арендаторы комплекса зданий на Красном проспекте, 22 совместными усилиями соорудили во дворе большой ресторанный дворик.