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В России заметили рост цен на консервированную сайру. Что с этой рыбой в Новосибирске — НГС пробежался по супермаркетам

Мы посмотрели цены и ассортимент

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В Новосибирске цены на сайру стали переваливать за 200 рублей

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На этой неделе в Красноярске заметили повышение цен на консервированную сайру. Наши коллеги из НГС24 обратили внимание на жалобу читателей — они заметили, что в местных магазинах «Командор» банка рыбы компании «Примрыбснаб» стоит 230 рублей. В пресс-службе супермаркета рассказали, что повышение цен связано с рекордно низкими уловами.

— За последние два года закупочная цена на сайру выросла примерно на 100%. Увеличение цены на продукт обусловлено значительным дефицитом сайры на рынке из-за снижения квот на ее вылов на 25%. Это решение было принято Россией, Японией, Китаем и другими странами — участницами Северо-Тихоокеанской комиссии по рыболовству в связи с уменьшением рыбных запасов и рекордно низкими уловами сайры, — рассказал представитель магазина.

НГС решил проверить, что творится с ценами на сайру и ассортиментом этой рыбы в популярных магазинах Новосибирска.

«Лента»

На момент визита НГС в супермаркете «Лента» на улице Ленина, 84 был представлен всего один вид сайры — «Доброфлот» почти за 240 рублей. Там консервы действительно подорожали, рассказала корреспонденту одна из сотрудниц магазина. Однако женщина не смогла уточнить, почему и насколько повысилась цена.

— Поставщики привозят, а дальше… — коротко прокомментировала она.

В «Ленте», которая находится в ТЦ «Апельсин», только одна марка сайры

В «Ленте», которая находится в ТЦ «Апельсин», только одна марка сайры

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За консервированную сайру «Доброфлот» просят почти 240 рублей

За консервированную сайру «Доброфлот» просят почти 240 рублей

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«Пятерочка»

В «Пятерочке» на Вокзальной магистрали тоже выставлена сайра лишь одной марки — Fish House. За нее придется отдать 204 рубля.

Сайра Fish House — единственная в ассортименте «Пятерочки» на Вокзальной магистрали, 4а

Сайра Fish House — единственная в ассортименте «Пятерочки» на Вокзальной магистрали, 4а

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Представившись покупательницей, корреспондент спросила у консультанта о том, подорожала ли сайра и не в дефиците ли она.

— И правда, раньше было больше видов. А сейчас только вот, — ответила девушка.

«Фасоль»

В «Фасоли» на проспекте Димитрова, 12 ассортимент сайры оказался больше. Здесь за одну ее банку просят от 80 до 260 рублей. Растут ли тут цены на консервы, узнать не удалось. Это могло бы прокомментировать руководство магазина, но его не было на месте.

Судя по ценникам, самая дешевая сайра в «Фасоли» обойдется в 80 рублей

Судя по ценникам, самая дешевая сайра в «Фасоли» обойдется в 80 рублей

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«Магнит»

В «Магните» на Вокзальной магистрали, 1 предлагают несколько видов сайры. Одна из них — «Вкусные консервы» за 194 рубля. Вторая, под маркой магазина, — за 169 рублей.

Одна банка сайры «Вкусные консервы» весит 250 граммов, а «Магнит» — 185 граммов

Одна банка сайры «Вкусные консервы» весит 250 граммов, а «Магнит» — 185 граммов

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Со скидкой сайра от «Вкусных консервов» стоит почти 194 рубля. Ее прежняя цена, указанная на ценнике, — 239 рублей

Со скидкой сайра от «Вкусных консервов» стоит почти 194 рубля. Ее прежняя цена, указанная на ценнике, — 239 рублей

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«Ярче» и «Фикспрайс»

В «Фикспрайсе» и сразу трех точках «Ярче» нужных консервов вообще не нашлось.

— В «Ярче» сайры вообще нет в продаже, — заявила одна из продавцов сети. Чем это вызвано, она не объяснила.

В «Ярче» на Урицкого, 32 представлены консерврованные тунец, кальмары, шпроты, килька, скумбрия. А сайры нет

В «Ярче» на Урицкого, 32 представлены консерврованные тунец, кальмары, шпроты, килька, скумбрия. А сайры нет

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В «Фикспрайсе» рядом с железнодорожным вокзалом корреспонденту НГС тоже не удалось найти нужные консервы

В «Фикспрайсе» рядом с железнодорожным вокзалом корреспонденту НГС тоже не удалось найти нужные консервы

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Чтобы узнать о ситуации с сайрой подробнее, НГС отправил запросы в сеть магазинов «Магнит», ритейлеру X5 Group, в «Ашан Ритейл Россия», а также производителю «Русский рыбный мир».

Кстати, рост цен на сайру отмечался по России в начале года. Тогда, по данным производителя онлайн-касс ИТ-компании «Эвотор», консервированная скумбрия и сайра подскочили в цене на 20–22% в феврале 2023 года по сравнению с февралем 2022-го, поднявшись до отметок в 171 рубль и 224 рубля за 350-граммовую банку соответственно.

Помимо сайры, в Новосибирске подорожало куриное мясо. По сравнению с прошлым годом цены на него стали больше на 20%. Почему так произошло, выясняла корреспондент НГС.

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