Просто жесть! Рыбные консервы в России догнали по цене мясные

По данным производителя онлайн-касс ИТ-компании «Эвотор», срез рыбного ценника в несетевой рознице более удручающий — за тот же период консервированная скумбрия и сайра подскочили в цене на 20–22%, поднявшись до отметок в 171 рубль и 224 за 350-граммовую банку соответственно. Тунец подорожал на 19%, средняя цена за банку в феврале составила 261 рубль.

Объемы продаж в «Эвоторе» тоже оценили и выяснили, что покупать рыбные консервы россияне стали реже: в целом по стране падение продаж за год составило 2%, хотя по регионам динамика неоднородна, например, в Петербурге продажи консервированной рыбы сократились на 14%. Сокращаются они и в других городах.

