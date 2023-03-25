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Кризис-2023

Просто жесть! Рыбные консервы в России догнали по цене мясные

Выясняем, почему так происходит

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Тушенка стала дешевле рыбных консервов

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Рыбные консервы догнали по стоимости свиную тушенку и наступают на пятки говяжьей: за 250-граммовую баночку сайры «Беринг» с добавлением масла в «Ашане» придется выложить 252 рубля, за 200-граммовую тунца того же бренда — 267, в торговой сети «О'кей» 245-граммовая баночка сайры от «Доброфлота» обойдется в 239 рублей, 170-граммовая тунца от «Дальпромрыбы» — в 249.

Для сравнения: в среднем цены на свиную тушенку находятся в пределах 251 рубля за 325-граммовую банку, на говяжью — около 317. Об этом — в материале «Фонтанки».

Рост цен — в пределах инфляции


Ценник на рыбные консервы медленно, но уверенно набирает высоту год к году. По данным Росстата, в среднем цены на рыбные консервы натуральные и с добавлением масла в феврале добрались до отметки в 215 рублей, чуть дешевле можно купить рыбу в томате — 126 за условную 350-граммовую банку, тогда как годом ранее те же условные банки стоили на 12–15 процентов дешевле — по 181 рублю и 113 соответственно.

По данным производителя онлайн-касс ИТ-компании «Эвотор», срез рыбного ценника в несетевой рознице более удручающий — за тот же период консервированная скумбрия и сайра подскочили в цене на 20–22%, поднявшись до отметок в 171 рубль и 224 за 350-граммовую банку соответственно. Тунец подорожал на 19%, средняя цена за банку в феврале составила 261 рубль.

Объемы продаж в «Эвоторе» тоже оценили и выяснили, что покупать рыбные консервы россияне стали реже: в целом по стране падение продаж за год составило 2%, хотя по регионам динамика неоднородна, например, в Петербурге продажи консервированной рыбы сократились на 14%. Сокращаются они и в других городах.

Рыба дорожает на глазах, хотя ее меньше не стало

Рыба дорожает на глазах, хотя ее меньше не стало

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Справедливости ради стоит отметить, что ценник на сырую рыбу тоже вырос, причем в пределах тех же 12 процентов. По данным Росстата, в феврале 2023 года цены на рыбу мороженую разделанную в среднем составили 340 рублей, на неразделанную — 215 рублей, хотя годом ранее продукт продавался в среднем по цене 291 и 202 рубля соответственно.

Впрочем, по словам промысловиков, удорожание рыбной продукции и рыбы в целом находится в пределах устойчивого повышения общего уровня цен на товары и услуги.

Ловись, рыбка

Свалить удорожание рыбных консервов на нехватку сырья не получится — проблем с рыбой для заготовки ее, хоть в масле, хоть в томате, нет, ответили «Фонтанке» в «Рыбном союзе».

— С промыслом в РФ последние годы всё очень неплохо. В России на 31 декабря 2022 года общий объем добычи рыбы и морепродуктов составил более 4,88 миллиона тонн, в 2021-м — 5,1 миллиона тонн, — сообщили там.

В «Рыбном союзе» отметили, что промысел текущего года идет опережающими темпами — российские рыбаки к середине марта добыли более 1,1 миллиона тонн рыбы и морепродуктов — на 10,5% больше уровня 2022 года:

  • в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне общий вылов вырос почти на 14% — до 887,4 тысячи тонн. На промысле минтая добыто 711,1 тысячи тонн — на 104,4 тысячи тонн больше. Вылов трески увеличился на 3,6 тысячи тонн — до 36,5 тысячи тонн, сельди — на 0,8 тысячи тонн, до 82,3 тысячи тонн, камбалы — на 2 тысячи тонн, до 15 тысяч тонн;
  • в Северном рыбохозяйственном бассейне вылов достиг 99,4 тысячи тонн. Трески добыто 54 тысячи тонн, пикши — 18,7 тысячи тонн, мойвы — 21 тысяча тонн;
  • в Западном рыбохозяйственном бассейне рыбаки освоили на 4,4% больше — почти 21,4 тысячи тонн. На промысле шпрота вылов составил 14,8 тысячи тонн, сельди балтийской — 6 тысяч тонн, что на 0,7 тысячи тонн выше уровня прошлого года;
  • в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне добыто 8,6 тысячи тонн;
  • в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне объём добычи увеличился на 25% и достиг 19,3 тысячи тонн. Вылов кильки вырос на 5,1 тысячи тонн — до 18,7 тысячи тонн;
  • в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объем добычи российским флотом составил 67,8 тысячи тонн.

Всё дело — в банке


С чем действительно есть проблемы, так это с ростом стоимости запчастей на рыболовецкие суда.

— В основном рост цены на рыбу обусловлен ростом расходов на промыслы — выросла стоимость ремонта, запчастей, доставка, обслуживание флота в целом. Не сказал бы, чтобы цены выросли, в целом по рыбе нужно смотреть. Сайра — рыба дешевая, ловится у нас на Дальнем Востоке, скорее всего, сейчас просто нет популяции, она очень резко меняется, в зависимости от сезона в том числе. Минтая, например, меньше сейчас не стало, — ответили «Фонтанке» в рыбопромышленном холдинге «Норебо».

Гораздо большей проблемой для рыбопереработчиков стала упаковочная тара. Обыкновенные банки из белой жести, в которые закатывают рыбешку на длительное хранение, они закупали в странах, теперь ставших недружественными.

— Основная причина — резкая перестройка логистических цепочек на фоне санкций. До СВО жесть поставлялась из Евросоюза, в основном из Германии, а теперь — идет исключительно из Китая, — объяснили ситуацию в «Рыбном союзе».

Вклад жестянки в цену консервов существенный: в шпротах 29% себестоимости составляют банка и крышка, в кильке — 42%.

Удовлетворить потребности рыбопереработчиков в консервных банках отечественные производители жести не могут от слова совсем.

— Российская жесть не отвечает критериям качества — неоднородные по толщине листы, и российские производители консервов практически не используют ее при производстве жестяной тары, — рассказали «Фонтанке» в «Рыбном союзе».

Нет привычки потребления


Что будет дальше с ценами на консервы, сказать сложно, говорят эксперты «Рыбного союза». С одной стороны, опять падает курс национальной валюты, а это — рост себестоимости в рублях на все импортные комплектующие (та же жестяная тара). С другой стороны, есть падение потребления и производители зажаты потолком покупательной способности населения.

— По отчету Росстата, последние несколько лет потребление находится на уровне 22 кг на человека в год. По данным отраслевых ассоциаций и по данным баланса сырья на внутреннем рынке того же Росстата, потребление снизилось с 2013 года по 2022 год примерно на 25%, — говорят в «Рыбном союзе».

Основных причин падения потребления рыбной продукции эксперты видят три: снижение потребления рыбы молодым поколением (отсутствие привычки потребления), подорожание рыбной продукции и недостаточное качество/уровень подготовки рыбной продукции на фоне мясной и куриной полок.

Как дальше себя поведут цены на рыбные консервы, эксперты предсказать не могут, но, впрочем, рассчитывают, что в этом году ситуация будет находиться в рамках инфляционного коридора.

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