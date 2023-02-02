Мы попросили врачей назвать самые вредные продукты, и вот что они ответили

«Всё еще слишком толстый!», — кричал железнодорожный магнат Корнелиус Вандербильт, отправляя на кухню ресторана в городке Саратога очередную порцию картофеля фри. Тогда повар Джордж Крам, которому надоели придирки богатея, решил над ним подшутить: нарезал картофель максимально тонко (толщиной с бумажный лист) и поджарил. Неожиданно для всех шалость удалась — магнат буквально влюбился в блюдо, которое потом стало фирменным в том самом ресторане. Так в августе 1853 года на свет появились первые чипсы и моментально возглавили список самых желанных угощений. А со временем попали еще в один рейтинг — самых вредных продуктов. Здесь они оказались не в одиночестве. Кто еще обитает в черном списке диетологов и что не так с этими продуктами, нам рассказали врачи.
Чипсы
Понятное дело, что за полтора века со дня появления первых чипсов их рецептура и состав значительно изменились. Сегодня это не просто жареный в масле картофель, а вообще пойди-разбери-что. Для их приготовления используют пшеничную и кукурузную муку, смеси крахмалов, генномодифицированную сою — в общем, Менделееву и не снилось. От оригинальных «Чипсов Саратога» в современных чипсах осталась разве что толщина нарезки.
Кстати, вот вам любопытный факт. В 1994 году в Великобритании вступил в силу закон, устанавливающий порядок взимания налога на добавленную стоимость. Согласно правилам, с большинства продуктов питания в стране налог не взимается. Исключение — продукты, изготовленные из картофеля, включая картофель-фри, чипсы и похожие товары. Чтобы избежать налогов, компания Procter & Gamble на протяжении нескольких лет утверждала, что в ее чипсах Pringles содержание картофеля слишком мало, чтобы они подпадали под налогообложение. Всего 42 процента. Еще 33 процента — жир и мука.
Суд поначалу встал на сторону компании и признал Pringles чем угодно, только не чипсами. Налоговиков такое решение не устроило и они
второй раз закинули невод подали повторный иск. В итоге в 2009 году Высокий суд Лондона признал чипсы Pringles картофельными. Но про 42 процента все хорошо запомнили.
Количество картошки в картофельных чипсах оставим на совести отдельных производителей и посмотрим, что в этих продуктах общего. А общего у них — ароматизаторы и усилители вкуса. Особенно любят производители Е-621, знакомый нам по названию «глутамат натрия». Именно он может сделать любую еду вкусной и привить к ней стойкую зависимость.
Кроме того, в чипсах (справедливости ради отметим, что не только в них, но также в крекерах и кондитерских изделиях) содержатся трансжиры — промышленно переработанные в твердый маргарин растительные масла. По данным Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, именно они наиболее вредны для здоровья, поскольку их потребление вместе с ожирением, развитием атеросклероза, сахарного диабета провоцирует и воспалительные процессы в суставах. От употребления таких продуктов в Минздраве советуют воздержаться. В особенности — от тех, где вредные жиры сочетаются с сахаром или солью.
— Перекаленное масло, перегоревшая картошка, наполнители, усилители вкуса, ароматизаторы, — это всё приводит к повышенной калорийности и перегруженной поджелудочной среде, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Помните, что это не натуральные продукты. Нельзя считать диетическими также жареную картошку и пюре. Небольшие порции не повредят, но лишнее точно отразится на весах. Если уж чувствуете острую нехватку пасленовых корнеплодов в организме, лучшим решением станет картофель в мундире, в нем хотя бы сохраняются полезные микроэлементы.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Колбаса
В эту категорию мы включили не только колбасу, но и вообще все сосисочные. Ведь даже самый натуральный подобный продукт состоит из свиных шкурок, сала, кожи, хрящей, субпродуктов и мясных остатков — всего того, что по-отдельности мы, находясь в здравом уме, и есть бы не стали. А в виде колбасы — это пожалуйста. Плюс соя, консерванты, стабилизаторы, загустители, эмульгаторы, антиокислители, пищевые красители, ароматизаторы, соль. Всё это вы легко найдете в любой колбасе и сосисках. Кроме того, это переработанное мясо.
— Специалисты Всемирной организации здравоохранения и Международного агентства по изучению рака пришли к выводу, что переработанное мясо является одной из причин возникновения рака кишечника, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — При употреблении в пищу ежедневно 50 граммов переработанного мяса (например, бекона или колбасы) риск появления рака кишечника возрастает на 18%.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
Гамбургеры
Еще лет десять назад можно было смело заявлять, что гамбургеры — это сплошные консерванты, соя, глутамат, стабилизаторы, синтетические красители и еще тысяча и один кошмар диетолога. Но сегодня, когда бургеры подают в каждом втором заведении, их состав значительно улучшился. Вред или польза этих блюд зависят от качества продуктов в составе. К примеру, какая котлета в гамбургере, из какого мяса — обжаренного во фритюре или приготовленного на пару или на гриле.
— Гамбургеры могут быть вполне полезными блюдами, если они приготовлены из качественных продуктов, — говорит Ирина Бородина. — ПП-бургер, приготовленный в домашних условиях из натуральных продуктов — от булочек и котлет до соуса, уменьшает калорийность вдвое. Такой фастфуд не принесет вреда ни фигуре, ни организму, а благодаря медленным углеводам надолго избавит от голода.
К сожалению, в мясорубку к каждому производителю не заглянешь, да и в ресторан есть гамбургеры не всегда пойдешь. Так что в заведениях, которые кормят гостей исключительно гамбургерами, всё еще можно столкнуться с мясом выращенных на комбикормах животных, соей, глутаматом и консервантами. Эти и другие добавки раздражают нашу пищеварительную систему, притупляют чувство насыщения, заставляют есть чаще и больше.
Лапша быстрого приготовления
— Лапшу готовят из пшеничной муки, соли, крахмала, а также карбоната и полифосфата натрия. Самое неполезное в лапше быстрого приготовления это не сама лапша, а порошок с приправами, который прилагается к ней, — говорит Ирина Бородина. — Состав может быть абсолютно разным, включая вредные добавки, ароматизаторы, большое количество соли. Поэтому лапшу лучше заправить самостоятельно. Но в целом употребление быстрорастворимой лапши в умеренных количествах не приносит человеку серьезного вреда.
В белой пшеничной муке, из которой состоит лапша, пользы мало. Дело в том, что мука состоит из зерен, которые, в свою очередь, содержат зародыш и оболочку (в самом упрощенном виде). При переработке зерна в нем уменьшается количество клетчатки и витаминов. По возможности специалисты советуют употреблять цельнозерновую муку.
В большинстве своем лапша быстрого приготовления — низкокалорийный продукт. Также в ней мало белка и клетчатки. Зато много жира, углеводов, натрия и других микроэлементов. Что по части питательных веществ, всё зависит от марки, вкусов и добавок. Но американский диетолог, специалист по здоровому питанию и автор блога Nutrimental.co Рэйчел Линк, например, посчитала содержание питательных веществ в одной порции лапши быстрого приготовления со вкусом говядины.
Конечно, кроме соли и пальмового масла в лапше быстрого приготовления есть усилители вкуса, антиокислитель E-319 и глутамат натрия. Они могут быть вредны для здоровья, но только в больших дозах.
Кетчуп и майонез
С кетчупом и майонезом можно съесть практически всё. Самую невкусную еду они превращают в аппетитное угощение. С другой стороны, даже полезнейшие продукты они сделают вреднее. А всё благодаря стабилизаторам, эмульгаторам, консервантам. Кетчуп еще и примерно на пятую часть состоит из сахара.
— На столовую ложку кетчупа приходится в среднем чайная ложка сахара, 4 грамма, — говорит Галина Барташевич. — Майонез в свою очередь является носителем трансжиров, способных обманывать наш организм, встраиваясь в биомембраны клеток вместо натуральных омега-3 и омега-6-жирных кислот. Трансконфигурации приводят к онкогенезу, атеросклерозу, увеличивают риск развития сахарного диабета и ухудшают иммунитет.
Сладкая газировка
Фруктозу добавляют в соусы, кетчупы и другие готовые продукты, но больше всего ее — в сладкой газировке. И фруктоза не так безобидна, как может показаться. Да, с одной стороны, она не так сильно, как сахароза или крахмал, повышает уровень глюкозы в крови. Но с другой — поднимает аппетит и негативно влияет на уровень холестерина. А еще переедание фруктозы — один из важнейших факторов возникновения подагры.
В 2012 году ученые провели исследование. Набрали добровольцев и разделили их на четыре группы. Участники первой группы выпивали в день по литру колы, второй — молока, третьей — диетической колы, четвертой — воды. Через полгода провели замеры и выяснили, что вес существенно не изменился нигде. Подкожный жир увеличился в группе обычной колы и в группе с молоком. В группе обычной колы повысился жир в мышцах, в большом количестве жир в печени и в целом висцеральный жир. Кроме того, у участников, которые пили колу, увеличился уровень общего холестерина, триглицеридов и артериального давления.
Безвредная доза фруктозы, по словам врачей, — до 50 граммов в день. Всё, что выше — уже вредит.
Что еще почитать о еде
Понятно, что польза и вред любой еды зависит исключительно от ее количества. Добавляя раз в неделю кетчуп к макаронам или съедая гамбургер дважды в месяц, вы не станете чувствовать себя хуже. Если в остальном, конечно, стараетесь держать себя в руках. Поэтому предлагаем вам обратить внимание на продукты, которые мы едим часто, и разобраться, чем они хороши, а где у них слабые места.
Например, раньше диетологи нам рассказывали, стоит ли верить в то, что творог полезен для костей, и объяснили, когда лучше не есть творог.
Еще один продукт, который то и дело появляется на наших столах, — яйца. Мы часто начинаем с них свой день. Но и здесь у нас появилось 7 главных вопросов о яйцах и том, как их есть. И диетологи ответили на каждый из них.
В конце концов, мы выяснили, что есть как минимум 20 продуктов, которые могут привести к подагре.