Мы попросили врачей назвать самые вредные продукты, и вот что они ответили

Чипсы

Понятное дело, что за полтора века со дня появления первых чипсов их рецептура и состав значительно изменились. Сегодня это не просто жареный в масле картофель, а вообще пойди-разбери-что. Для их приготовления используют пшеничную и кукурузную муку, смеси крахмалов, генномодифицированную сою — в общем, Менделееву и не снилось. От оригинальных «Чипсов Саратога» в современных чипсах осталась разве что толщина нарезки.



Кстати, вот вам любопытный факт. В 1994 году в Великобритании вступил в силу закон, устанавливающий порядок взимания налога на добавленную стоимость. Согласно правилам, с большинства продуктов питания в стране налог не взимается. Исключение — продукты, изготовленные из картофеля, включая картофель-фри, чипсы и похожие товары. Чтобы избежать налогов, компания Procter & Gamble на протяжении нескольких лет утверждала, что в ее чипсах Pringles содержание картофеля слишком мало, чтобы они подпадали под налогообложение. Всего 42 процента. Еще 33 процента — жир и мука.

