Откажитесь от них немедленно: 9 пищевых привычек, которые нас убивают

Хотим мы этого или нет, но со временем у нас появляется множество пищевых привычек. Некоторые из них нам привили родители, другими мы «стихийно» обзавелись в течение взрослой жизни, про третьи просто слышали, что так питаться правильно, и взяли эти советы на вооружение. Но далеко не всё, к чему мы привыкли и что считаем единственно верным, на самом деле полезно. А некоторые рекомендации и вовсе индивидуальны. Так что, прежде чем к ним прислушиваться, иногда лучше посоветоваться со специалистами. Что мы и сделали.
Завтракаем только кашей
К каше мы прикипели давно. Это исконно русский завтрак, которому раньше просто невозможно было найти альтернативу. Вот и были на столе с утра то манка, то овсянка. Но диетологи говорят, что сейчас и выбор для первого за день приема пищи куда богаче, и каша уже не та.
— Если немного углубиться в историю, то люди на Руси ели кашу цельнозерновую, которую запаривали с вечера. Кто был побогаче, на завтрак мог себе позволить яйца, мясо, рыбу, — говорит врач-диетолог Оксана Выдря. — Цельнозерновая каша может быть составляющей завтрака, но если есть нарушения углеводного обмена (избыточный вес, сахарный диабет) и заболевания желудочно-кишечного тракта, то каша на завтрак — не лучший вариант.
Оксана Выдря — практикующий врач-диетолог, член Национального общества диетологов.
По мнению диетолога Анны Лис, на завтрак предпочтительнее выбирать сочетание белков и жиров, например яйцо с лососем или авокадо, можно вместе. С авокадо также отлично сочетается любая зелень, например шпинат, можно добавить огурец. Яйцо с помидором — тоже практичный вариант: яйца облегчают поглощение каротинов (пигмент, который придает цвет овощам) и в сочетании со свежими овощами приносят двойную пользу тем, кто борется с лишним весом. Творог с маложирной сметаной — тоже отличный вариант для завтрака.
— Быстрые углеводы на завтрак вызывают «гормональные качели», — говорит Анна Лис. В кровь поступает много глюкозы, и в ответ на это вырабатывается много инсулина. Уровень сахара в крови падает, и через час снова охота есть. Поэтому каша (особенно с медом), мюсли, хлопья — не самый хороший вариант завтрака.
Анна Лис — диетолог, консультант по питанию.
Едим с хлебом
— Есть с хлебом принято было на Руси потому, что выбор продуктов на территории нашей страны был невелик, а хлеб хорошо насыщал, — говорит Оксана Выдря. — Но сейчас хлеб (как и каша) отличается от того, который был. Сейчас хлеб делают из муки высшего сорта с различными ненужными добавками.
Белый хлеб из 100-процентной очищенной пшеничной муки не несет человеческому организму никакой пищевой ценности, зато приводит к повышению уровня сахара и инсулина в крови, что увеличивает живот. Кроме того, выпечка способствует усиленному образованию газов в желудке.
— У нас есть микрофлора кишечника, которая не любит, когда в нее поступает много дрожжей и быстрых углеводов — грубо говоря, муки, — говорит диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК Тамара Крамченинова. — Попадая в кишечник, эти продукты начинают ферментативно перевариваться. Если их будет слишком много, они не смогут полностью перевариться. Начинают происходить процессы брожения, а это сказывается на образовании газов в кишечнике, нарушается состав микрофлоры и обмен веществ, в первую очередь — обмен углеводов.
Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу.
Ярых поклонников хлебобулочных изделий ждут сюрпризы похуже обычного раздувшегося живота. У людей, которые не мыслят еды без куска хлеба или булочки, со временем запускается целый каскад реакций — от элементарного нарушения всасывания до нарушения обмена веществ. А это лишний вес, ухудшение состояния кожи, угри и проблемы с волосами.
— Ржаной хлеб, конечно, полезней, в нем больше витаминов, но, к сожалению, больше и пекарских дрожжей, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — У него более богатый диетический состав, благодаря которому такой хлеб стимулирует работу кишечника. Но по ограничениям — это кислотозависимые заболевания: гастриты, язвенная болезнь, отчасти панкреатопатия, потому что вызовет бродильные процессы, газообразование за счет дрожжей и большого количества клетчатки.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Увлекаемся минералкой
— Налегая на минералку из супермаркетов, люди искренне считают, что ведут здоровый образ жизни, — говорит врач-гастроэнтеролог Александра Яковлева. — Проблема в том, что такая вода сильно насыщена углекислотой. Попадая в желудок человека, она стимулирует выработку соляной кислоты, что чревато обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта. Что же касается лечебных минеральных вод, то их и вовсе стоит пить курсами и только после консультации с врачом.
Александра Яковлева — гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог.
Отказываемся от еды после 18:00
Миф о вредности еды после шести вечера появился примерно в конце 90-х — начале 2000-х, когда стала популярна модель периодического голодания. Тогда по телевизору всё реже стали показывать утреннюю гимнастику, домохозяйки вдоволь напились «Летящей ласточки», «Гербалайф» приелся и нужна была какая-то замена ленивому и якобы эффективному способу сбросить лишний вес. А тут — о чудо! — элементарное решение всех бед: просто не ешь после 18:00.
Но прежде чем поставить себе строгие рамки, убедитесь, что вы сможете их выдержать. Здесь нет никаких полутонов: либо вы едите после 18:00, либо не едите вовсе. Решили завязать? Знайте, что в 99,9% случаев это приводит к срыву. Особенно если нарушения пищевого поведения для вас обычное дело.
— Собственно, отказ от еды после 18:00 тоже относится к диетическому поведению. И в конечном итоге провоцирует срыв. Допустим, человек установил себе правило не есть после шести. А если праздник? Из-за постоянных ограничений человек впадет во фрустрацию, — говорит психолог Анна Никитина. — Другая сторона медали — человек стремится успеть плотно наесться до шести, ест всё больше и больше. Добавьте к этому страх сорваться и чувство вины в случае срыва. В этом правиле нет осознанного отношения к еде как к пище.
Переедаем вечером
Ночью обменные процессы замедляются. Если перед сном съесть слишком много, организму трудно будет усвоить питательные вещества, что приведет к образованию жира. Кроме того, процесс переваривания пищи мешает полноценному сну: на следующее утро вы не будете чувствовать себя отдохнувшим. Перед сном лучше отказаться от плотного ужина и вместо этого выпить стакан кефира или питьевого йогурта.
— Объем не должен быть больше 100 миллилитров. Полстакана легкого, низкожирового, йогурта, биокефир живой или полстакана овсяной болтушки. Это даст ощущение сытости на час. Достаточно, чтобы спокойно и комфортно заснуть, и не растягивает мочевой пузырь, — рассказывает Галина Барташевич. — Печенье, бутерброды — не наш метод. Во-первых, это углеводы, а во-вторых, бутерброд подразумевает что-то сверху. Если это масло, попробуйте доказать, что вы едите масло, а не трансжиры. Если это сыр, это высококалорийный продукт. Будет напряжение по желудочному соку и желчеотделению. Это уже не «ночник» — еда, которая ляжет обручем на живот.
Едим много сырых овощей
— Овощи — основной источник клетчатки для нашего организма. Их употребление нормализует микробный баланс и поддерживает регулярную работу кишечника, — говорит Александра Яковлева. — Но не вся клетчатка одинаково полезна. Например, при ряде хронических болезней желудочно-кишечного тракта не стоит есть грубую клетчатку с нерастворимыми волокнами. Она содержится в бобовых, некоторых крупах, корнеплодах, листьях и стеблях овощей. Альтернативой становятся овощи, подвергшиеся термической обработке.
«Заедаем» плохое настроение
Многие люди склонны есть больше, чтобы улучшить настроение. Это так называемое импульсивное питание, когда потребность в еде определяется не голодом, а эмоциональным состоянием. Выбор продукта при этом не рационализирован, и мы можем съесть что-то вредное.
В целом ничего страшного в стрессовом заедании нет. Но ровно до тех пор, пока это не входит в привычку. Если у вас произойдет длительный хронический стресс и вы начнете компенсировать его едой, это обязательно приведет к лишнему весу, изменению пищевого поведения, а в будущем еще и неблагоприятно скажется на внешнем виде и здоровье.
— У кого-то очень нервная работа. Это частая модель. Люди приходят вечером домой и наедаются — это такой способ борьбы со стрессом, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Конечно, таким образом — неправильным отношением к еде, перееданием — люди могут компенсировать какую-то неудовлетворенность, стресс. Если это принимает длительные формы, это опасно, это является проблемой. Бывает, что затягивается на несколько лет. В этом случае человек не сможет самостоятельно выйти из этого состояния, у него сформируется изменение пищевого поведения, и тут уже будут нужны консультации не только диетологов, но еще и психотерапевтов.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт 1-й категории.
Стараемся выпивать два литра воды в день
Существует бессчетное количество формул, по которым рассчитываются нормы потребления жидкости. Одна из самых известных говорит, что нужно умножить 30–45 мл воды на килограмм массы тела. Но так высчитывается именно объем необходимой жидкости. А это не обязательно вода. На самом деле всё гораздо проще.
— Потребность человека в жидкости и в воде зависит от многих параметров — пола, возраста, веса, физической активности, климатических условий — и различается в разных обстоятельствах, — говорит врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы» Вероника Черанева. — Здоровому человеку нет необходимости рассчитывать нормы потребления воды, поскольку механизм обмена воды в организме регулируется по принципу обратной связи с помощью чувства жажды.
Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог. Специалист по лечению язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
По современным рекомендациям, питья воды при чувстве жажды, то есть по требованию, вполне достаточно, чтобы поддерживать водно-электролитный баланс. Если чувство жажды притуплено или есть хронические заболевания, требующие коррекции употребляемого объема жидкости, то в этих случаях ее количество рассчитывается индивидуально специалистом.
Делим еду на вредную и полезную
Считать одни продукты плохими, а другие — хорошими, неправильно. Чем старательнее мы запрещаем себе «вредную» еду, тем больше ее хотим. И это желание не заменят ни куриная грудка, ни морковь, ни огурец, ни любые другие продукты, что считаются полезными.
К тому же разделение продуктов может привести к нарушению пищевого поведения, а это прямой путь к перееданию. Так что ешьте то, что вам хочется, — но знайте меру. И ешьте то, от чего вам будет приятно и легко.