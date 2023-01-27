Откажитесь от них немедленно: 9 пищевых привычек, которые нас убивают

Завтракаем только кашей

К каше мы прикипели давно. Это исконно русский завтрак, которому раньше просто невозможно было найти альтернативу. Вот и были на столе с утра то манка, то овсянка. Но диетологи говорят, что сейчас и выбор для первого за день приема пищи куда богаче, и каша уже не та.



— Если немного углубиться в историю, то люди на Руси ели кашу цельнозерновую, которую запаривали с вечера. Кто был побогаче, на завтрак мог себе позволить яйца, мясо, рыбу, — говорит врач-диетолог Оксана Выдря. — Цельнозерновая каша может быть составляющей завтрака, но если есть нарушения углеводного обмена (избыточный вес, сахарный диабет) и заболевания желудочно-кишечного тракта, то каша на завтрак — не лучший вариант.