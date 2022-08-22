«Красный — не значит сладкий»: шеф-повар рассказал, как выбрать вкусный арбуз

— Сейчас продавцы часто разрезают арбузы, чтобы показать, что внутри они красные. Как правило, красный — спелый, сладкий арбуз, но не всегда, потому что он может оказаться и безвкусным, а розовый, наоборот, может быть сладким, — объяснил шеф-повар. — Более проверенный признак — гендерный: есть арбуз, а есть арбузиха. Их можно различить по углублению внизу — у мальчика оно есть, а у девочки это место более плоское. Я стараюсь искать арбузы-«девочки», они обычно слаще.