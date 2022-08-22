«Красный — не значит сладкий»: шеф-повар рассказал, как выбрать вкусный арбуз
Мы собрали советы в одном видео
Арбузы на рынки везут фурами с юга России, из Казахстана, Ирана, Узбекистана и Таджикистана. Каждый продавец нахваливает свой товар, уверяя, что именно его арбуз самый спелый и сладкий. Но как найти по-настоящему вкусный и не разочароваться в покупке? Мы отправились на овощной рынок вместе с екатеринбургским шеф-поваром Михаилом Аракеловым и сняли видеоинструкцию.
Михаил Аракелов — шеф-повар ресторана Carbonara, совладелец бистро Goji.
— Сейчас продавцы часто разрезают арбузы, чтобы показать, что внутри они красные. Как правило, красный — спелый, сладкий арбуз, но не всегда, потому что он может оказаться и безвкусным, а розовый, наоборот, может быть сладким, — объяснил шеф-повар. — Более проверенный признак — гендерный: есть арбуз, а есть арбузиха. Их можно различить по углублению внизу — у мальчика оно есть, а у девочки это место более плоское. Я стараюсь искать арбузы-«девочки», они обычно слаще.
Как выбрать сладкий арбуз?
У каждого эксперта свои методы выбора сочных и сладких арбузов. Мы собрали самые распространенные советы.
- Цвет. Арбуз должен быть темно-зеленым, с контрастными, яркими полосками. Обязательно осмотрите земляное пятно (тот бок, на котором арбуз лежал на земле, пока рос): оно должно быть желтого или оранжевого цвета.
- Размер. Слишком большой арбуз может быть нитратным или недозрелым, а слишком маленький и легкий — переспелым и сухим внутри. Идеальный вариант — средний размер, а по массе — от 5 до 10 килограммов.
- Хвостик спелого арбуза — сухой, но не пересохший (спелый плод перестает активно впитывать влагу). Если хвост зеленый, значит, арбуз сорвали недавно и он не успел до конца созреть.
- Внешний вид. Никаких трещин, вмятин, порезов и других повреждений быть не должно. Может быть бурая сетка от опыления — еще один признак, что арбуз ароматный и вкусный.
- Звук от стука. Когда арбуз спелый и сладкий, звук от стука не слишком звонкий, а гулкий, как от барабана. Глухой звук — арбуз перезрел, слишком звонкий — не дозрел. Может даже возникнуть ощущение, что он слегка пружинит.
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