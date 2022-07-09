Легкие, как пушинка: 10 летних перекусов, в которых меньше 100 калорий (и при этом они вкусные)

Миндальные орехи

Многие люди привыкли добавлять орехи к разным блюдам, хотя на самом деле они являются самостоятельным и здоровым вариантом перекуса. В них много витаминов и аминокислот, но всё же есть их горстями не следует. Эксперт советует взять для перекуса 12–13 штук, калорийность в таком случае будет около 90 ккал.

Огурец

Свежие овощи — чемпионы по низкой калорийности и пользе. Евгений Степаненко рассказывает, что в одном огурце примерно 15–17 ккал. Эксперт уточняет, что если вы регулярно едите огурцы — улучшается усвояемость белков животного происхождения.