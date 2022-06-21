Что будет с организмом, если выпивать по стакану гранатового сока каждый день
Его с древности используют как омолаживающее средство. Но не преувеличены ли чудодейственные свойства напитка?
Сок граната во многих странах называют эликсиром молодости и здоровья, а сам плод рекомендуют есть как можно чаще. Среди основных эффектов, которые приписывают зернышкам граната и его соку, — от борьбы с разными видами анемии до борьбы с раком простаты и других органов у мужчин и женщин. Конечно, нельзя отрицать очевидную пользу этого продукта, но стоит подчеркнуть: лечебные свойства фрукта и его сока в сравнении с традиционными лечебными мероприятиями и препаратами сильно преувеличены.
«Доктор Питер» совместно с Ольгой Бердниковой, врачом-нефрологом, терапевтом сети клиник «Столица», разбирались: стоит ли ежедневно пить по стакану гранатового сока в день, какой эффект может быть?
Не все рецепты полезны
В некоторых статьях в Сети можно встретить рекомендацию «пейте по стакану гранатового сока в день, и все хвори вас покинут». Но относиться к подобным рекомендациям нужно осторожно и с долей скепсиса. Если вы хотите начать пить гранатовый сок в общеукрепляющих целях, важно знать об определенных нюансах.
Всегда нужно изначально посоветоваться с врачом, определить, нет ли противопоказаний к употреблению сока и самого фрукта, а также уточнить, какой объем напитка допустим именно для вас. В зависимости от возраста, пола, особенностей состояния здоровья и даже принимаемых препаратов рекомендации строятся индивидуально.
Гранат против рака
Гранат и гранатовый сок — это уникальный продукт. Конечно, все знают о полезности антиоксидантов в процессе анти-age (процесс замедления старения), но не многие знают, что гранатовый сок и гранат обладают уникальными свойствами в отношении борьбы с онкологией.
В первую очередь, в онкологии исследованы свойства гранатового сока в отношении опухоли молочной железы, простаты и кишечника. Эллаговая кислота, которая содержится в гранатовом соке, препятствует делению раковых клеток в организме, вызывает в нем такое явление, как апоптоз (естественная гибель опухолевых клеток).
Это исследовано в лабораториях и доказано научно, поэтому польза гранатового сока в противоопухолевом действии однозначно доказана.
Гранатовый сок против старости
В гранате и гранатовом соке содержится такое вещество, как
Пить по стакану в день не стоит!
Однако во всём должна быть мера: не перебарщивайте! Пить гранатовый сок по стакану в день не стоит, такой объем напитка не пойдет на пользу. Связано это с тем, что гранатовый сок — это очень сильнодействующее вещество. Там содержатся вяжущие компоненты — танины, — поэтому при резком начале приема гранатового сока это может приводить к дискомфорту, появлению изжоги и отрыжки и даже к запорам.
Поэтому для оздоровления начинайте с разбавленного сока (1/2 стакана воды на 1/2 — сока). Концентрированный напиток, особенно ежедневно, пить не стоит.
Прямого отжима или из бутылки?
Самый полезный вариант — это гранатовый сок прямого отжима. Взяли спелые гранаты, отжали прессом или соковыжималкой, разбавили водой наполовину и сразу выпили! Магазинные соки всеми описанными выше полезными свойствами не обладают. В процессе переработки, стерилизации и хранения они утрачивают большую часть своей пользы, остаются лишь вкус и цвет напитка, большая часть полезных соединений разрушается.
Хорошо для гипертоников
Не забывайте, что гранатовый сок очень мощно воздействует на сосуды, в частности, он может снижать давление. Поэтому людям, у которых давление повышено, гранатовый сок в разбавленном виде рекомендуется. Совсем другое дело — люди с пониженным давлением. Им далеко не всегда стоит ежедневно принимать гранатовый сок. Изначально можно попробовать разбавленный водой гранатовый сок и посмотреть на реакцию. Если давление снижается, стоит уменьшить дозу или отказаться от приема именно этого напитка.
Поможет ли гранатовый сок при анемии?
С самого детства нам внушалось, что нужно пить гранатовый сок, чтобы предотвратить или вылечить анемию. Но это не более чем один из мифов. Да, в составе граната есть железо, но на