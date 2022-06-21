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Что будет с организмом, если выпивать по стакану гранатового сока каждый день

Его с древности используют как омолаживающее средство. Но не преувеличены ли чудодейственные свойства напитка?

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Вокруг гранатового сока много мифов, разобраться с которыми нам помогла врач

Вокруг гранатового сока много мифов, разобраться с которыми нам помогла врач

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Сок граната во многих странах называют эликсиром молодости и здоровья, а сам плод рекомендуют есть как можно чаще. Среди основных эффектов, которые приписывают зернышкам граната и его соку, — от борьбы с разными видами анемии до борьбы с раком простаты и других органов у мужчин и женщин. Конечно, нельзя отрицать очевидную пользу этого продукта, но стоит подчеркнуть: лечебные свойства фрукта и его сока в сравнении с традиционными лечебными мероприятиями и препаратами сильно преувеличены.

«Доктор Питер» совместно с Ольгой Бердниковой, врачом-нефрологом, терапевтом сети клиник «Столица», разбирались: стоит ли ежедневно пить по стакану гранатового сока в день, какой эффект может быть?

Не все рецепты полезны


В некоторых статьях в Сети можно встретить рекомендацию «пейте по стакану гранатового сока в день, и все хвори вас покинут». Но относиться к подобным рекомендациям нужно осторожно и с долей скепсиса. Если вы хотите начать пить гранатовый сок в общеукрепляющих целях, важно знать об определенных нюансах.

Всегда нужно изначально посоветоваться с врачом, определить, нет ли противопоказаний к употреблению сока и самого фрукта, а также уточнить, какой объем напитка допустим именно для вас. В зависимости от возраста, пола, особенностей состояния здоровья и даже принимаемых препаратов рекомендации строятся индивидуально.

Гранат против рака


Гранат и гранатовый сок — это уникальный продукт. Конечно, все знают о полезности антиоксидантов в процессе анти-age (процесс замедления старения), но не многие знают, что гранатовый сок и гранат обладают уникальными свойствами в отношении борьбы с онкологией.

В первую очередь, в онкологии исследованы свойства гранатового сока в отношении опухоли молочной железы, простаты и кишечника. Эллаговая кислота, которая содержится в гранатовом соке, препятствует делению раковых клеток в организме, вызывает в нем такое явление, как апоптоз (естественная гибель опухолевых клеток).

Это исследовано в лабораториях и доказано научно, поэтому польза гранатового сока в противоопухолевом действии однозначно доказана.

Гранатовый сок против старости


В гранате и гранатовом соке содержится такое вещество, как уролитин А. Это природное вещество, которое влияет на энергетические станции клетки — митохондрии. Стимулируется образование энергии и обновление клеток, их активная работа, благодаря чему реализуется выраженный эффект против старения и достигается анти-age-эффект.

Пить по стакану в день не стоит!


Однако во всём должна быть мера: не перебарщивайте! Пить гранатовый сок по стакану в день не стоит, такой объем напитка не пойдет на пользу. Связано это с тем, что гранатовый сок — это очень сильнодействующее вещество. Там содержатся вяжущие компоненты — танины, — поэтому при резком начале приема гранатового сока это может приводить к дискомфорту, появлению изжоги и отрыжки и даже к запорам.

Поэтому для оздоровления начинайте с разбавленного сока (1/2 стакана воды на 1/2 — сока). Концентрированный напиток, особенно ежедневно, пить не стоит.

Прямого отжима или из бутылки?


Самый полезный вариант — это гранатовый сок прямого отжима. Взяли спелые гранаты, отжали прессом или соковыжималкой, разбавили водой наполовину и сразу выпили! Магазинные соки всеми описанными выше полезными свойствами не обладают. В процессе переработки, стерилизации и хранения они утрачивают большую часть своей пользы, остаются лишь вкус и цвет напитка, большая часть полезных соединений разрушается.

Хорошо для гипертоников


Не забывайте, что гранатовый сок очень мощно воздействует на сосуды, в частности, он может снижать давление. Поэтому людям, у которых давление повышено, гранатовый сок в разбавленном виде рекомендуется. Совсем другое дело — люди с пониженным давлением. Им далеко не всегда стоит ежедневно принимать гранатовый сок. Изначально можно попробовать разбавленный водой гранатовый сок и посмотреть на реакцию. Если давление снижается, стоит уменьшить дозу или отказаться от приема именно этого напитка.

Поможет ли гранатовый сок при анемии?


С самого детства нам внушалось, что нужно пить гранатовый сок, чтобы предотвратить или вылечить анемию. Но это не более чем один из мифов. Да, в составе граната есть железо, но на 100 г продукта его не более 0,7 мг, что очень мало для получения суточной нормы. Чтобы вы могли получить необходимые 20–30 мг элемента, нужно около 3–4 кг гранатов. Гораздо эффективнее использовать мясо и субпродукты. Гранатовый сок помогает в усвоении железа, поскольку содержит аскорбиновую кислоту. Поэтому полезно употреблять сок после еды, особенно если это белковая, мясная пища.

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