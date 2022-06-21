Что будет с организмом, если выпивать по стакану гранатового сока каждый день

Прямого отжима или из бутылки?

Самый полезный вариант — это гранатовый сок прямого отжима. Взяли спелые гранаты, отжали прессом или соковыжималкой, разбавили водой наполовину и сразу выпили! Магазинные соки всеми описанными выше полезными свойствами не обладают. В процессе переработки, стерилизации и хранения они утрачивают большую часть своей пользы, остаются лишь вкус и цвет напитка, большая часть полезных соединений разрушается.



Хорошо для гипертоников

Не забывайте, что гранатовый сок очень мощно воздействует на сосуды, в частности, он может снижать давление. Поэтому людям, у которых давление повышено, гранатовый сок в разбавленном виде рекомендуется. Совсем другое дело — люди с пониженным давлением. Им далеко не всегда стоит ежедневно принимать гранатовый сок. Изначально можно попробовать разбавленный водой гранатовый сок и посмотреть на реакцию. Если давление снижается, стоит уменьшить дозу или отказаться от приема именно этого напитка.

