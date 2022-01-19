В известном кафе на Красном проспекте сломали дровяную печь для пиццы

В Новосибирске закрылось кафе итальянской кухни Drovamuka на Красном проспекте. Владельцы решили использовать это помещение для другого проекта с близкой концепцией.



Drovamuka на Красном проспекте, 37 перестало работать в понедельник, 17 января, подтвердил совладелец заведения Олег Ионко. Как убедился корреспондент НГС, внутри уже идет демонтаж оборудования.

Кафе Drovamuka (пицца из дровяной печи и вино) открылось летом 2015 года, заняв сначала место работавшей здесь до этого кофейни «Шансонье», а затем, через год, расширившись за счет принадлежавшего тем же владельцам (и закрытого) бара Craft. Через год еще одно заведение под таким названием появилось на площади Маркса — в гостинице «Миротель». Однако дальше этих двух точек развитие сети не пошло.