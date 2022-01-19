В известном кафе на Красном проспекте сломали дровяную печь для пиццы

В Новосибирске закрылось кафе итальянской кухни Drovamuka на Красном проспекте. Владельцы решили использовать это помещение для другого проекта с близкой концепцией.
Drovamuka на Красном проспекте, 37 перестало работать в понедельник, 17 января, подтвердил совладелец заведения Олег Ионко. Как убедился корреспондент НГС, внутри уже идет демонтаж оборудования.
Кафе Drovamuka (пицца из дровяной печи и вино) открылось летом 2015 года, заняв сначала место работавшей здесь до этого кофейни «Шансонье», а затем, через год, расширившись за счет принадлежавшего тем же владельцам (и закрытого) бара Craft. Через год еще одно заведение под таким названием появилось на площади Маркса — в гостинице «Миротель». Однако дальше этих двух точек развитие сети не пошло.
Как пояснил Олег Ионко, место Drovamuka на Красном проспекте займет другой проект тех же владельцев — кафе «У Беллуччи круче». Единственная точка под этим названием работает сейчас на Ленина, 3.
— Мы решили, что «Беллуччи» — более актуальный формат, который пойдет в сеть. Третью точку под этим названием откроем в апреле в Омске, — пояснил Ионко.
Бренд Drovamuka пока останется на рынке, под ним будет работать служба доставки и заведение на площади Маркса, решение о дальнейшей судьбе которого будут принимать его владельцы (кафе открыто по франшизе).
От Drovamuka «Белуччи» отличается не только названием, но чуть более демократичным позиционированием. Здесь нет большой винной карты, пицца готовится в электрической (а не дровяной) печи, и в целом заведение ориентированно на более молодую публику.
Подобного рода замены одного проекта другим случаются в Новосибирске нередко, но владельцы Drovamuka могут считаться здесь явными лидерами. В середине 2010-х они поменяли концепции всех своих заведений в здании на Красном проспекте, 37 (причем Old Irish сначала превратился в Craft, а потом в Drovamuka). Концепция «У Белуччи круче» так же родилась в результате такой замены, когда рестораторы решили свернуть проект среднеазиатского фастфуда «Слово Плову».
Перестановки заведений в этом здании, видимо, стали традицией. В прошлом году здесь, на месте закрывшегося большого зала DrovaMuka, летом прошлого года заработали два заведения объединения рестораторов Friends Orchestra, однако уже в декабре одно из них было переформатировано в «латиноамериканский бар».