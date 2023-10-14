«Падала без сил в истерике — мама не подходила»: какие психотравмы наносят нам родители в детстве

Вполне безобидная воспитательная «угроза» родителей «Будешь плохо себя вести, отдам цыганам» стара как мир. Хотя бы раз в детстве мы слышали нечто подобное. Но нередко родители, сами того не желая, наносят психические травмы своим детям, из-за которых они вырастают неуверенными в себе, не могут реализовать себя и построить свою жизнь. Мы решили разобраться вместе с психологом Светланой Наркевич, что такое деструктивное родительское поведение и как оно сказывается на детях в будущем.
Понятие деструктивного поведения для каждого человека имеет свое значение. Для кого-то деструктивным считается поведение матери, которая разрешает ребенку бегать по лужам, а кто-то считает деструктивным поведением крики на детей, плачущих навзрыд в магазине. Это все оценки социума.
В Японии не принято наказывать и ругать детей до 5 лет. Считается, что нужно давать ему полную свободу действий — ведь так он учится познавать себя и окружающий мир. Модная педагогическая система Монтессори, по которой ребенок развивается самостоятельно, то есть сам выбирает, чем ему заняться — лепить из глины или рисовать, кому-то покажется деструктивной, а кто-то с большим удовольствием отдаст ребенка в детский сад, придерживающийся таких взглядов.
Тем не менее существует ряд поступков родителей, которые наносят детям разного рода травмы. Делают они это, как правило, неосознанно, не подозревая, что вредят малышам, или просто потому что на работе был тяжелый день. Быть родителем не просто, а уж идеальным — тем более, невозможно подстроиться под правила, принятые в обществе. Но есть несколько моментов, которые стоит запомнить и не поступать так со своими детьми, чтобы сберечь их психику.
Наказание молчанием
Есть родители, которые полагают: игнорирование ребенка в наказание за проделки — самый безобидный метод воспитания. Лучше так, чем кричать на малыша, но по сути, наказание молчанием — это самая мощная форма психологического насилия, ведь вы делаете вид, что ребенка не существует. Малыш усваивает: он есть только тогда, когда ведет себя хорошо.
— Мои родители так иногда делали. Не помню, сколько мне было лет, но слова мамы «Я больше с тобой не разговариваю» были для меня самыми ужасными в мире. Она правда не разговаривала. Чтобы мама меня заметила, я разбрасывала игрушки, кричала, прям орала, чуть ли не до хрипоты. Мне было так страшно. Я думала, она никогда больше не заговорит со мной. И пока я не падала без сил от истерики, с иканием, вся в слезах и соплях, она не подходила ко мне. Может быть, пугалась, что у меня приступ, — рассказывает Мария.
Девушке сейчас 23 года. Мария спрашивала мать, зачем она так делала — та отвечала, что хотела проучить, но не знала, как повлиять на дочь, которая баловалась. Мария признается, что до сих пор, когда люди не разговаривают с ней по разным на то причинам, она пугается. Думает, что сделала что-то не так, и неосознанно подстраивается под других вопреки своим желаниям, боится сказать, что чувствует на самом деле.
— Уход от контакта: «ты плохой, я с тобой больше не разговариваю», считывается ребенком как «меня не любят, я тут не нужен». Разрывается поток любви от мамы и папы. Дальше ребенок или соглашается с тем, что он правда плохой, и его не полюбят, или начинает заслуживать любовь. В результате вырастают взрослые дети, которые стараются заслужить любовь всех остальных, — объясняет психолог Светлана Наркевич.
Взрослые, которых в детстве наказывали молчанием, думают, что нужно быть хорошей или хорошим, нужно всем угождать, нельзя говорить нет, высказывать свое мнение. Что любое такое действие приведет к тому, что его в результате не будут любить, а чтобы любили — нужно быть правильным, спокойным, удобным.
— Чем младше возраст ребенка в ситуации, когда родители закрываются от него и игнорируют контакт с ним, тем сильнее у него проявляется чувство выслуживаться, чтобы его полюбили, — отмечает психолог.
Забота о ребенке только во время болезни
Есть родители, которые проявляют больше внимания своим детям только тогда, когда они нездоровы, в остальное же время они холодны и заняты своими делами. Это можно объяснить просто: родителям может быть просто некогда, но если копнуть глубже, то вырисовывается следующая картина: меня любят только тогда, когда со мной что-то не так, нужно страдать и быть больным, чтобы меня заметили.
— Часто в таких ситуациях включается психосоматика. Дети, которым недостаточно родительской любви, заболевают как раз тогда, когда мама или папа собираются в командировку, например. Таким образом ребенок сигнализирует: мне вас не хватает, — говорит психолог.
Эксперт отмечает, что нередко дети начинают постоянно болеть в садике не потому, что там вирус или у ребенка слабая имунная система, а из-за расставания с родителями. Если ребенок не получает вечером любовь, ласку и заботу от мамы и папы, то он будет отказываться ходить в детский сад.
— Те дети, которые получили достаточно материнской любви, напитались ею, спокойно идут в сад, машут маме ручкой и говорят «До вечера», потому что знают: вечером мама будет с ними играть, любить, заботиться. Дети, которые до определенного возраста проводили время с мамой в слинге, проще сепарируются и идут в самостоятельную жизнь, — говорит Светлана Наркевич.
Запугивание
— Моя семья жила в неблагополучном районе. Родители, видимо, настолько боялись за меня, что каждый день рассказывали мне сказку про злого дядю, который сделает мне что-то плохое. Помню постоянные выпуски «Криминальной России». Со временем я уяснила: мужчины на улицах, которых я не знаю, — вселенское зло. Они все хотят убить меня, изнасиловать, расчленить, обокрасть. Причем возраст неважен: ко мне подойдет познакомиться мальчик — я в ужасе убегаю. Помню, лет в 14 мужик из машины крикнул мне что-то вроде комплимента, а меня чуть не парализовало, мчала домой со всех ног. Конечно, сейчас это прошло, но довольно долго я испытывала страх, не могла нормально построить отношения, да и вообще лишний раз пикнуть боялась, — вспоминает Анна.
Как объясняет психолог, иногда взрослые настолько боятся за своих детей, что начинают в красках рассказывать об ужасах окружающего мира. Гулять во дворе нельзя, потому что придет злой дядя и украдет, убьет. Взрослые уверены, что для их детей мир враждебен и опасен, и яростно внушают это ребенку. Как итог — ребенок растет в страхе и в будущем ему будет страшно выходить одному на улицу или проявлять инициативу на работе.
Ложь во благо
История про то, когда родители каждый день ссорятся, а детям говорят, что все в порядке. Взрослые просто-напросто хотят оградить детей от проблем, но делают только хуже.
— Это проблема многих семей, когда мама и папа живут ради детей. В доме царит напряженная обстановка, все ходят будто по минному полю. Конечно, напряжение сказывается и на ребенке, который не чувствует себя в безопасности. Результатом могут быть и психосоматические болезни, капризы, а у подростков — разного рода зависимости. Важно быть с детьми честными. Если семьи уже нет, родители не намерены продолжать жить вместе, то следует объяснить это ребенку без вранья. Он должен понимать, что родители остаются для него родителями, независимо от того, живут они вместе или нет, — говорит Светлана Наркевич.
Если родители отрицают очевидные вещи, то ребенок начинает думать, что все понимает неправильно, ведь интуитивно он чувствует: что-то не так, тогда в чем подвох? Если ребенок растет с такой установкой, то впоследствии он привыкает не обращать внимание на происходящее — все равно ошибется. Во взрослом возрасте такой человек постоянно сомневается в своих мыслях и чувствах.
Наказание за детские проделки
Разрисованные обои, размазанная по столу каша, рассыпанная на полу крупа — порой сложно сдержать себя, когда малыш разбаловался и решил непременно бросить вызов этому миру: интересно же, что получится в итоге. Дети делают это не со зла, и из любопытства, они еще не понимают, что правильно, а что нет. Если блокировать инициативы ребенка, то впоследствии он будет блокировать свои желания.
Токсичная поддержка или проявление сексисзма
Мальчики не плачут, а девочки не играют с машинками. Мальчика не поведут на бальные танцы, а девочку — на занятие боксом. Кажется, что в современном мире такие вопросы уже не должны подниматься, но большинство семей по-прежнему живет по ветхим заветам.
«Не хнычь, чего как девчонка», — говорят строгие отцы своим расчувствовавшимся сыновьям. Фраза, которая обесценивает эмоции мальчика и прививает ему чувство стыда.
— Неплачущие мальчики вырастают в мужчин, которые не умеют чувствовать и выражать свои эмоции. Это солдаты, не знающие слов любви, не умеющие ни ощущать, ни проявлять ее. Любой терапевт: эмоциональный, телесный, психотерапевт скажет, что невысказанные эмоции остаются в нашем теле и выражаются болезнями, зажимами. Нет ничего хорошего в том, что родители запрещают детям выражать эмоции — плакать мальчикам, злиться девочкам. Можно попробовать договориться — сколько времени нужно ребенку на то, чтобы поплакать и позлиться? Спросить, что случилось, почему он так себя чувствует, что ощущает. Это делается для того, чтобы ребенок учился понимать себя, — объясняет психолог Светлана Наркевич.
Кто сказал, что девочкам нельзя играть с машинками? Светлана Наркевич предлагает вновь обратиться к методу Монтессори: когда ребенок сам выбирает себе занятие, он максимально включен в процесс. В этом включении он учится быстрее и лучше. Девочка, которая играет с машинкой, потом может поиграть с куклой. Любая игрушка будет развивать детей.
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