«Падала без сил в истерике — мама не подходила»: какие психотравмы наносят нам родители в детстве

Забота о ребенке только во время болезни

Есть родители, которые проявляют больше внимания своим детям только тогда, когда они нездоровы, в остальное же время они холодны и заняты своими делами. Это можно объяснить просто: родителям может быть просто некогда, но если копнуть глубже, то вырисовывается следующая картина: меня любят только тогда, когда со мной что-то не так, нужно страдать и быть больным, чтобы меня заметили.

— Часто в таких ситуациях включается психосоматика. Дети, которым недостаточно родительской любви, заболевают как раз тогда, когда мама или папа собираются в командировку, например. Таким образом ребенок сигнализирует: мне вас не хватает, — говорит психолог.

Эксперт отмечает, что нередко дети начинают постоянно болеть в садике не потому, что там вирус или у ребенка слабая имунная система, а из-за расставания с родителями. Если ребенок не получает вечером любовь, ласку и заботу от мамы и папы, то он будет отказываться ходить в детский сад.