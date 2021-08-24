Неуправляемые или свободные? Как понять детей поколения «альфа», и почему они живут счастливее вас

Психолог объяснила, чем хорошо поколение «альфа» и как с ним разговаривать
У каждого поколения есть свои особенности, о которых взрослые говорят что-то вроде: «Мы в вашем возрасте были другими». Почему так происходит и правда ли дети
В начале 90-х демографами была создана теория поколений. Согласно ей, каждые
Благодаря своей деятельности вижу более полную картину происходящего с новым поколением детей и их родителями. А еще я мама десятилетнего «альфа-ребенка», который живет по естественному для него закону свободы выбора. Он выбирает, что ему делать или не делать, а на навязывание каких-либо правил, догм или целей со стороны он так же естественно задает вполне логичные вопросы: «Зачем это мне?» или «Почему это так?» Но это при условии, что эту самую «естественность» не уничтожали с раннего детства.
Недавно я увидела статью с мнением специалистов, изучающих особенности поколений. Они обнаружили, что дети, рожденные после 2010 года, имеют ряд отличий от детей «поколения Z» (рожденных в «нулевые»). В ней были описаны эти особенности, отличия от других поколений как более совершенных, то есть «людей будущего». Со многими доводами я была внутренне согласна. Мне захотелось поделиться этой информацией с родителями нашего класса, поэтому я скинула ссылку на статью в чат класса. Мол, посмотрите, какие у нас продвинутые дети!
Но в ответ после прочтения родителями предложенной статьи посыпались интересные (для меня) комментарии вроде: «Это поколение детей злее», «Сейчас — деградация», «Статья про детей-киборгов», «Это где такие дети?»
И много что еще по контексту. Но практически никто из родителей не написал: «Да, я вижу, что наш ребенок больше и быстрее понимает. Он отличается от нас, его интересы отличаются от наших». Нет, они писали про «каких-то» детей, которые не поддаются ничему и никому. Да, соглашусь, что для нашего понимания эти наши дети кажутся более сложными (читай — неуправляемыми), но это только если не разобраться в этом вопросе.
Мы же, родители, да и наши родители, сравниваем новое поколение с собой в их возрасте. Мы ходили туда и делали то, что нам говорили. Мы не смели даже перечить старшим и спорить с ними. Свое мнение? Оно никого не интересовало. Вопросы «Зачем?» и «Почему?» даже и в голову не приходило их задавать. Нужны были молчаливые исполнители, и это навязывалось как норма всем предыдущим поколениям.
Я надеюсь, что понятно, что я не имею в виду адекватные нормы социального поведения, правила безопасности и коммуницирования. И когда эти самые «новые» дети не вписываются в привычные нам рамки, они же и становятся социально неудобными. А может, в этом-то и есть смысл нового поколения — показать нам, что можно по-другому? По-другому работать, обучаться, вести бизнес, менять и улучшать действующие системы, выбирать жить иначе, наконец.
Немного перечислю изменения, пришедшие к нам с появлением поколения «альфа» (подробнее можно изучить в интернете, сейчас много информации в свободном доступе):
- Важны свобода выбора и персонализация (индивидуальный подход).
- Восстановление контакта с родителями. Осознанное родительство. Диалог. Мнение ребенка учитывается.
- Переход от стремления к роскоши к осознанному потреблению. «Инстаграмная» картинка сменяется на реалистичную.
- Быстрая переработка информации. Включение на интересное, неинтересное быстро отбрасывается.
- Переход от «долгого» образования на способность быстро обучаться и даже менять род деятельности. Набирают обороты самообучение и самообразование.
- Освобождение от условностей, установок, устаревших правил и догм. Пересмотр действующих систем на рабочие и нерабочие. Появление новых систем и технологий, переработанных из старых.
- Соревнования, рейтинги и оценки перестают стимулировать. Срабатывает получение эмоционального заряда от процесса и удовольствие от результата. Ценность знаний и навыков, которые можно применить в настоящем времени.
Сейчас, к своему сожалению, я вижу, что большинство родителей еще не готово к приходу детей с новым видением жизни. И поэтому они стараются быстрей запаковать ребенка в обертку «правильности» и «хорошести», чтоб, не дай бог, бабушки на лавочке не посмотрели косо, а соседка не покачала головой с репликой: «Не ребенок, а наказание».
Но я знаю — перемены неизбежны. И чем раньше вы поймете суть, тем проще вам будет встроиться в волну качественных изменений в жизни. А поколение «альфа» поможет нам определить путь движения.
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