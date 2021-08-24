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Валерия Золотарева

Психолог
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Валерия Золотарева

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Неуправляемые или свободные? Как понять детей поколения «альфа», и почему они живут счастливее вас

Дети этого поколения рождены после 2010 года

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У каждого поколения есть свои особенности. А какие черты характерны для вашего поколения?

У каждого поколения есть свои особенности. А какие черты характерны для вашего поколения?

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Психолог объяснила, чем хорошо поколение «альфа» и как с ним разговаривать

У каждого поколения есть свои особенности, о которых взрослые говорят что-то вроде: «Мы в вашем возрасте были другими». Почему так происходит и правда ли дети 2010-х настолько неуправляемы, как кажется взрослым? Психолог и мама десятилетнего «альфа-ребенка» Валерия Золотарева рассказала, чем отличаются современные дети и почему они куда свободнее и счастливее нас.

В начале 90-х демографами была создана теория поколений. Согласно ей, каждые 20–25 лет рождается новое поколение людей, имеющих черты характера, привычки и особенности, которые выделяют их на фоне всех остальных и затем повторяются у будущих поколений. Поколения различаются своим отношением к жизни, к карьере, выбором систем ценностей, жизненными приоритетами, уровнем образования.

Благодаря своей деятельности вижу более полную картину происходящего с новым поколением детей и их родителями. А еще я мама десятилетнего «альфа-ребенка», который живет по естественному для него закону свободы выбора. Он выбирает, что ему делать или не делать, а на навязывание каких-либо правил, догм или целей со стороны он так же естественно задает вполне логичные вопросы: «Зачем это мне?» или «Почему это так?» Но это при условии, что эту самую «естественность» не уничтожали с раннего детства.

Недавно я увидела статью с мнением специалистов, изучающих особенности поколений. Они обнаружили, что дети, рожденные после 2010 года, имеют ряд отличий от детей «поколения Z» (рожденных в «нулевые»). В ней были описаны эти особенности, отличия от других поколений как более совершенных, то есть «людей будущего». Со многими доводами я была внутренне согласна. Мне захотелось поделиться этой информацией с родителями нашего класса, поэтому я скинула ссылку на статью в чат класса. Мол, посмотрите, какие у нас продвинутые дети!

Но в ответ после прочтения родителями предложенной статьи посыпались интересные (для меня) комментарии вроде: «Это поколение детей злее», «Сейчас — деградация», «Статья про детей-киборгов», «Это где такие дети?»

И много что еще по контексту. Но практически никто из родителей не написал: «Да, я вижу, что наш ребенок больше и быстрее понимает. Он отличается от нас, его интересы отличаются от наших». Нет, они писали про «каких-то» детей, которые не поддаются ничему и никому. Да, соглашусь, что для нашего понимания эти наши дети кажутся более сложными (читай — неуправляемыми), но это только если не разобраться в этом вопросе.

Мы же, родители, да и наши родители, сравниваем новое поколение с собой в их возрасте. Мы ходили туда и делали то, что нам говорили. Мы не смели даже перечить старшим и спорить с ними. Свое мнение? Оно никого не интересовало. Вопросы «Зачем?» и «Почему?» даже и в голову не приходило их задавать. Нужны были молчаливые исполнители, и это навязывалось как норма всем предыдущим поколениям.

Я надеюсь, что понятно, что я не имею в виду адекватные нормы социального поведения, правила безопасности и коммуницирования. И когда эти самые «новые» дети не вписываются в привычные нам рамки, они же и становятся социально неудобными. А может, в этом-то и есть смысл нового поколения — показать нам, что можно по-другому? По-другому работать, обучаться, вести бизнес, менять и улучшать действующие системы, выбирать жить иначе, наконец.

Немного перечислю изменения, пришедшие к нам с появлением поколения «альфа» (подробнее можно изучить в интернете, сейчас много информации в свободном доступе):

  1. Важны свобода выбора и персонализация (индивидуальный подход).
  2. Восстановление контакта с родителями. Осознанное родительство. Диалог. Мнение ребенка учитывается.
  3. Переход от стремления к роскоши к осознанному потреблению. «Инстаграмная» картинка сменяется на реалистичную.
  4. Быстрая переработка информации. Включение на интересное, неинтересное быстро отбрасывается.
  5. Переход от «долгого» образования на способность быстро обучаться и даже менять род деятельности. Набирают обороты самообучение и самообразование.
  6. Освобождение от условностей, установок, устаревших правил и догм. Пересмотр действующих систем на рабочие и нерабочие. Появление новых систем и технологий, переработанных из старых.
  7. Соревнования, рейтинги и оценки перестают стимулировать. Срабатывает получение эмоционального заряда от процесса и удовольствие от результата. Ценность знаний и навыков, которые можно применить в настоящем времени.

Сейчас, к своему сожалению, я вижу, что большинство родителей еще не готово к приходу детей с новым видением жизни. И поэтому они стараются быстрей запаковать ребенка в обертку «правильности» и «хорошести», чтоб, не дай бог, бабушки на лавочке не посмотрели косо, а соседка не покачала головой с репликой: «Не ребенок, а наказание».

Но я знаю — перемены неизбежны. И чем раньше вы поймете суть, тем проще вам будет встроиться в волну качественных изменений в жизни. А поколение «альфа» поможет нам определить путь движения.

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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