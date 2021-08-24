Неуправляемые или свободные? Как понять детей поколения «альфа», и почему они живут счастливее вас

Но в ответ после прочтения родителями предложенной статьи посыпались интересные (для меня) комментарии вроде: «Это поколение детей злее», «Сейчас — деградация», «Статья про детей-киборгов», «Это где такие дети?»

И много что еще по контексту. Но практически никто из родителей не написал: «Да, я вижу, что наш ребенок больше и быстрее понимает. Он отличается от нас, его интересы отличаются от наших». Нет, они писали про «каких-то» детей, которые не поддаются ничему и никому. Да, соглашусь, что для нашего понимания эти наши дети кажутся более сложными (читай — неуправляемыми), но это только если не разобраться в этом вопросе.

Мы же, родители, да и наши родители, сравниваем новое поколение с собой в их возрасте. Мы ходили туда и делали то, что нам говорили. Мы не смели даже перечить старшим и спорить с ними. Свое мнение? Оно никого не интересовало. Вопросы «Зачем?» и «Почему?» даже и в голову не приходило их задавать. Нужны были молчаливые исполнители, и это навязывалось как норма всем предыдущим поколениям.

