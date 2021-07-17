«Родишь — поймешь»: как выдержать детскую истерику и не сорваться на крик

Как в таких ситуациях не начать орать в ответ? Не шлепать по попе в надежде успокоить, а потом не изводить себя чувством вины? Как вырастить ребенка личностью со своим мнением и при этом не сойти с ума? Мы попросили ответить на эти вопросы психолога Юлиану Максутову.



Тот самый кризис трех лет

Ближе к трем годам ни с того ни с сего дети начинают бунтовать, спорить с родителями и закатывать истерики. Да, это тот самый кризис трех лет. Он говорит о том, что у ребенка психика и мозг развиваются так, как надо. Появляется самосознание.



Раньше он был в таком слиянии с мамой. Но он растет, у него расширяются потребности, появляется свое мнение. И конечно, ребенку не нравится то, что он и мама могут хотеть чего-то разного.