«Родишь — поймешь»: как выдержать детскую истерику и не сорваться на крик

Сеть городских порталов продолжает проект «Родишь — поймешь», в котором мы обсуждаем всё, что наболело у молодых родителей. И сегодня, пожалуй, одна из самых больных тем — детские истерики. Да-да, те самые, когда ребенок не хочет идти домой с прогулки и орет, лежа на тротуаре, когда он визжит на весь магазин, требуя купить очередную игрушку, и вообще закатывает скандалы по любым поводам. Ладно, будем честными: маленькому ребенку далеко не всегда для истерики нужна причина, она может начаться на ровном месте.
Как в таких ситуациях не начать орать в ответ? Не шлепать по попе в надежде успокоить, а потом не изводить себя чувством вины? Как вырастить ребенка личностью со своим мнением и при этом не сойти с ума? Мы попросили ответить на эти вопросы психолога Юлиану Максутову.
Тот самый кризис трех лет
Ближе к трем годам ни с того ни с сего дети начинают бунтовать, спорить с родителями и закатывать истерики. Да, это тот самый кризис трех лет. Он говорит о том, что у ребенка психика и мозг развиваются так, как надо. Появляется самосознание.
Раньше он был в таком слиянии с мамой. Но он растет, у него расширяются потребности, появляется свое мнение. И конечно, ребенку не нравится то, что он и мама могут хотеть чего-то разного.
Это совершенно нормальный этап отделения от родителей. Сначала роды, потом отлучение от груди, и вот он — кризис трех лет. Конечно, есть алгоритмы, как легче пережить этот период, но главный совет — набраться терпения и понимания. Этот кризис обязательно пройдет.
Но надо понимать, что это очень важный этап. Кризис трех лет должен быть пройден, если впоследствии хотите видеть своего ребенка самостоятельным.
В 3 года справиться не можете, а что в 12 будете делать?
Родитель для своего ребенка как тренер. По мере взросления ребенок неизбежно будет сталкиваться с какими-то запретами, конфликтами в обществе. Столкновение «хочу» и «не могу» на психологическом языке называется фрустрацией. Если не застревать в этом состоянии, переживать его дозированно и при поддержке взрослого, то в итоге у ребенка вырабатывается стратегия совладения со стрессом. Родитель в какой-то ситуации может уступить, может найти компромисс, а в каких-то ситуациях — выразить строгий запрет.
Вот как в сказке. Колобок придумал себе стратегию, и она много раз у него успешно работала, но потом встретилась Лиса, и Колобок прокололся. Так и ребенок в общении с родителем учится применять разные стратегии.
Когда ребенку очень много всего нельзя, это тоже плохо. Запреты должны быть только на то, что действительно нельзя: бегать на красный свет, есть продукты, на которые аллергия. В остальных ситуациях можно договориться — так ребенок учится общению.
Как вырастить личность и не сойти с ума
В маленького ребенка природой заложено спрашивать одобрения у родителей. Подойдет к ребенку на улице незнакомая бабушка, предложит конфетку, а он смотрит на маму, кивнет она одобрительно или нет, и только потом берет. Такая же ситуация может быть и в кругу знакомых. Сначала ребенок видит мир глазами родителей. Когда к подростковому возрасту ребенок напитан этими представлениями, он делает переоценку ценностей: это я возьму в свою жизнь, а вот это, спасибо, не хочу, себе оставьте.
Если вы воспитали такого послушного ребенка, который эту послушность распространяет на всех взрослых, то он сам может от этого пострадать. Уйти с чужим взрослым, например.
Чтобы не вырастить чересчур удобного ребенка и не усложнить его жизнь в будущем, маме надо самой себе позволить быть неудобной. Перестать беспокоиться о том, а что подумают обо мне, если мой ребенок лежит на полу в магазине и кричит? Если вас не будет заботить мнение окружающих, то останетесь только вы и ваш ребенок, и это сразу облегчит ситуацию.
Как не орать на детей
У меня самой трое детей с маленькой разницей в 2 года. Когда родился третий ребенок, то я поняла, что все волшебные фразы, которые я знаю, просто не работают. Потому что не всегда на это есть ресурс.
Можно же не ругаться из-за того, что ребенок не хочет прибирать игрушки, а перехитрить его, говорить «давай мы не игрушки будем прибирать, а спасать игрушки от носков, которые на них напали», не будем обедать, а «будем примерять на королеву Вилку овощи». Поэтому мамам очень важно в первую очередь заботиться о себе.
«Дети — маленькие манипуляторы»
Дети, как минимум до школы, манипулировать просто неспособны — мозг еще не дозрел. Чтобы манипулировать, надо уметь поставить себя на место другого человека и понять, как он будет себя вести. Говорить в 3 года, что ребенок манипулирует родителем, когда просит очередную машинку, неверно. Здесь работает другой принцип. Приведу такой пример. Вот ребенок требует машинку, стучит ножками, мама отказывает. Тогда он садится на асфальт, громко плачет — и мама сдается. И если эта история повторяется несколько раз, то ребенок выстраивает причинно-следственную связь. Это опять к тому, что мышление у ребенка работает, это хорошо. Но это не манипуляция. Если эту причинно-следственную цепочку разорвать, то и поведение у ребенка изменится.
Надо обязательно смотреть на состояние ребенка, может, он устал, не выспался. Может, просто общий тревожный фон, когда мама погружена в свои переживания. Ребенок это считывает и начинает проверять своими капризами: «Мама, а ты точно со мной?»
Как реагировать на истерику в магазине
Мы вырастаем с такими установками, как «мужчины не плачут», «хорошие девочки не плачут», «злиться нельзя», «ты же уже большая», «взрослым нельзя перечить». Всё это к тому, что свои эмоции нельзя проявлять. И мы переносим свои эмоции на ребенка: если мне нельзя, то и ребенку нельзя. Надо стать самой неудобной, понять, что все эмоции нормальны и для них есть причина. А не загонять себя в этот замкнутый круг: «А ребенок кричит на людях, значит, я плохая мама». Вообще, эмоции очень заразительны.
Есть такой прием, как выход из эмоций другого человека. Вышагните из эмоций вашего ребенка, мысленно очертите круг и выйдите из него. Вспомните, что среди вас взрослый — это вы. Дальше применяйте способ «отзеркаливание»: проговаривайте вслух все эмоции ребенка. «Да, я понимаю, что ты сейчас расстроен, но я не могу купить то, что ты просишь, потому что мы пришли в магазин за другим». Это не волшебные фразы, которые успокоят ребенка, но покажут ему, что вы рядом.
Как не орать на ребенка, когда он истерит
Здесь опять вопрос состояния. Если мама поймала себя на мысли, что всё, крышечка полная и ее сейчас сорвет, то есть несколько способов себе помочь.
А можно, наоборот, посочувствовать и как бы себя приобнять, и успокоиться.
Но не игнорировать, не надевать маску безразличия — это не спасет ни вас, ни ребенка. Лучше сказать, что вы разозлились так, что ничего не можете с собой поделать, и вам надо выйти на 5 минут из комнаты и успокоиться. Так ребенок тоже понимает, что мама устает и может сердиться.
Если мама не сдержалась и наорала
И это нормально. Это означает, что мама может себя похвалить, значит, она смогла создать для ребенка безопасное пространство для выражения своих эмоций, что мама примет меня любым.
Если маму гложет чувство вины из-за того, что она накричала на ребенка, то первое, о чем надо подумать, что эта мысль непродуктивна. От того, что вы будете себя самобичевать, только образуется дыра, в которую будет уходить ваш ресурс.
Извиняться тоже можно по-разному. Или просто сказать: «Вот, ты мой зайчик, прости». А можно объяснить со взрослой позиции: «Я была очень расстроена из-за работы и сорвалась на тебе. Прости меня, я рассердила и не сдержалась». Этот опыт ребенку тоже нужен, чтобы понять, что мир неидеален. И это пример, как выходить из конфликта.
Если мама всё время хлопает дверью, а потом ребенок сам идет мириться, он не узнает, что конфликт можно решить иначе.
Можно ли маме плакать при ребенке
Плакать можно по-разному. Можно сидеть и причитать о том, что вот, ты такой-сякой, довел мать… Это будет перевешивание вины на ребенка, такое послание, что ты плохой.
Другая ситуация, когда мама плачет и объясняет, что ей очень жаль, что она сделала всё, но не в ее силах изменить ситуацию, что ей сложно и что она учится быть мамой для своего ребенка.
Кризис трех лет не вечен, и наступит чудесный период 5–6 лет, когда дети развернутся своей заботой к родителям. Но, опять же, они сами этому не научатся, если заботы друг о друге в семье нет. Когда вы вдруг услышите от ребенка не просто истерику, а объяснение его эмоций: «Мама, мне так неприятно из-за того, что…», то можете смело радоваться и хвалить себя — это плоды ваших трудов.
СЮЖЕТ
В прошлых сериях проекта «Родишь — поймешь» с неонатологом мы разобрали самые дурацкие советы по воспитанию, с филологом поговорили, как меняется речь женщины после родов, а с гинекологом и сексологом обсудили, когда исчезнет обвисший живот и вернется прежний секс.