В мотоциклетном шлеме и с Валерой: «сибирская Круэлла» устроила шоу во время выступления Марка Бартона

Ольга Платонова часто встает в планку со звездами Источник: Антон Дигаев











Блогер из Новосибирска Ольга Платонова попросила популярного психолога Марка Бартона поставить ей диагноз. «Сибирская Круэлла» пришла на психологическую конференцию в розовом мотоциклетном шлеме с ушами и в паре с розовой пантерой — она назвала игрушку Валерой.



— У меня не только наряды яркие, выходки тоже интересные, я по городу на верблюде езжу, — уточнила Ольга. Хейтеры уже несколько лет пытаются вынести вердикт относительно психической вменяемости женщины.

Муж Ольги не смог прийти на мероприятие, поэтому блогер пришла с игрушкой Источник: Антон Дигаев











Сибирячка заявила, что визуальный контакт с Бартоном у нее уже состоялся, а это значит, что психолога можно пригласить встать с ней в планку — главная фишка блогера, через которую она приучает молодежь к спорту.



— Я не встану в планку после двух бокалов просекко, иначе наше выступление на этом закончится, — пошутил Бартон и вместо спортивного упражнения выразил желание присесть Платоновой на спину, пока она будет стоять в планке, чтобы проверить, насколько сильные в Сибири женщины.

Источник: Антон Дигаев

Мероприятие Psychologies «Территория свободной мысли. Мозг будущего: инструкция для активных пользователей» (18+) прошло в кинотеатре «Победа» 18 апреля. Известные спикеры — Владимир Дашевский, Елена Лаштабега, Анна Бабич и Марк Бартон прочитали лекции о работе человеческого мозга и его возможностях, а также ответили на вопросы присутствующих в зале.

