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Развлечения обзор В мотоциклетном шлеме и с Валерой: «сибирская Круэлла» устроила шоу во время выступления Марка Бартона

В мотоциклетном шлеме и с Валерой: «сибирская Круэлла» устроила шоу во время выступления Марка Бартона

Ольга Платонова попросила психолога поставить ей диагноз и предложила вместе встать в планку

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Ольга Платонова часто встает в планку со звездами

Блогер из Новосибирска Ольга Платонова попросила популярного психолога Марка Бартона поставить ей диагноз. «Сибирская Круэлла» пришла на психологическую конференцию в розовом мотоциклетном шлеме с ушами и в паре с розовой пантерой — она назвала игрушку Валерой.

— У меня не только наряды яркие, выходки тоже интересные, я по городу на верблюде езжу, — уточнила Ольга. Хейтеры уже несколько лет пытаются вынести вердикт относительно психической вменяемости женщины.

Муж Ольги не смог прийти на мероприятие, поэтому блогер пришла с игрушкой

Сибирячка заявила, что визуальный контакт с Бартоном у нее уже состоялся, а это значит, что психолога можно пригласить встать с ней в планку — главная фишка блогера, через которую она приучает молодежь к спорту.

— Я не встану в планку после двух бокалов просекко, иначе наше выступление на этом закончится, — пошутил Бартон и вместо спортивного упражнения выразил желание присесть Платоновой на спину, пока она будет стоять в планке, чтобы проверить, насколько сильные в Сибири женщины.

Мероприятие Psychologies «Территория свободной мысли. Мозг будущего: инструкция для активных пользователей» (18+) прошло в кинотеатре «Победа» 18 апреля. Известные спикеры — Владимир Дашевский, Елена Лаштабега, Анна Бабич и Марк Бартон прочитали лекции о работе человеческого мозга и его возможностях, а также ответили на вопросы присутствующих в зале.

В марте в том же кинотеатре проходил кинофестиваль «Семейные традиции», где Ольга Платонова поставила в планку Никиту Кологривого и даже шлёпнула его по ягодицам — видео пикантного момента можно посмотреть здесь. Эпатажный блогер пришла в кокошнике и привлекла внимание актера.

ПО ТЕМЕ
Психология Конференция психологов Ольга Платонова Марк бартон Планка
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