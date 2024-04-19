В мотоциклетном шлеме и с Валерой: «сибирская Круэлла» устроила шоу во время выступления Марка Бартона

Блогер из Новосибирска Ольга Платонова попросила популярного психолога Марка Бартона поставить ей диагноз. «Сибирская Круэлла» пришла на психологическую конференцию в розовом мотоциклетном шлеме с ушами и в паре с розовой пантерой — она назвала игрушку Валерой.
— У меня не только наряды яркие, выходки тоже интересные, я по городу на верблюде езжу, — уточнила Ольга. Хейтеры уже несколько лет пытаются вынести вердикт относительно психической вменяемости женщины.
Сибирячка заявила, что визуальный контакт с Бартоном у нее уже состоялся, а это значит, что психолога можно пригласить встать с ней в планку — главная фишка блогера, через которую она приучает молодежь к спорту.
— Я не встану в планку после двух бокалов просекко, иначе наше выступление на этом закончится, — пошутил Бартон и вместо спортивного упражнения выразил желание присесть Платоновой на спину, пока она будет стоять в планке, чтобы проверить, насколько сильные в Сибири женщины.
Мероприятие Psychologies «Территория свободной мысли. Мозг будущего: инструкция для активных пользователей» (18+) прошло в кинотеатре «Победа» 18 апреля. Известные спикеры — Владимир Дашевский, Елена Лаштабега, Анна Бабич и Марк Бартон прочитали лекции о работе человеческого мозга и его возможностях, а также ответили на вопросы присутствующих в зале.
В марте в том же кинотеатре проходил кинофестиваль «Семейные традиции», где Ольга Платонова поставила в планку Никиту Кологривого и даже шлёпнула его по ягодицам — видео пикантного момента можно посмотреть здесь. Эпатажный блогер пришла в кокошнике и привлекла внимание актера.