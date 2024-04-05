«Я такая же, как все»: как стоматолог Екатерина Скулкина превратилась в одну из самых известных юмористок в стране

С годами Екатерина Скулкина становится только краше Источник: Лина Саитова / 116.RU











Много лет Екатерина Скулкина жила на два города: в столице Татарстана проводила время с семьей, а в Москву летала на съемки. Всего несколько лет назад неудавшийся медик, но успешная артистка перевезла родных в столицу. Скулкина — одна из тех звезд, за кем не тянется тяжелый шлейф скандалов и неоднозначных историй. Яркая бунтарка, этакая «жена генерала» на сцене, в жизни Скулкина очень спокойна и скромна.

Наши коллеги из 116.RU рассказывают, как студентка медуниверситета покорила КВН, ворвалась на ТНТ на последних сроках беременности и стала одной из самых узнаваемых юмористок страны. Почему и как Скулкина резко постройнела, не носит обручальное кольцо и вплоть до 2020 года жила на два города.

Екатерина Скулкина родилась 3 июня 1976 года в Йошкар-Оле. У нее была обычная семья: отец Анатолий — военный, мать Людмила — учитель русского языка и литературы.

Источник: eskulkina / Instagram*











Актриса всегда с теплотой вспоминает свое детство, несмотря на развод родителей. Когда ей было 7 лет, мама сошлась с человеком, который был младше на 10 лет. Но, как говорит Екатерина, они для нее пример большой и крепкой любви.



— Всё, что я имею в своей жизни, я имею благодаря своей маме и тому человеку, с которым она уже живет тридцать лет. Я не могу назвать его отцом в биологическом плане, но этот человек необычайно близок мне по духу, — поделилась Екатерина в одном из интервью.

Екатерина со своей мамой Людмилой Источник: skulkinacom / vk.com











Актриса очень близка со своей матерью Людмилой, она помогает ей воспитывать сына Источник: eskulkina / Instagram*











С родным отцом Скулкина продолжает общаться. У него также появилась новая семья, а у самой Екатерины — младшая сестра по отцу.



В 1983 году актриса пошла учиться в Йошкар-Олинский лицей имени Т. И. Александровой, где проучилась до 11-го класса. В школьные годы Скулкина была очень активной, ходила на разные кружки и секции, участвовала в общественной жизни класса, часто выступала или была ведущей на концертах и праздниках. Но, несмотря на всё это, мечтала Екатерина стать хирургом.

Источник: eskulkina / Instagram*











Поэтому после школы, в 1993 году, она поступила в Йошкар-Олинское медицинское училище на отделение «лечебное дело». Отучившись три года, она устроилась работать операционной медсестрой. Но проработала Екатерина там недолго, уже через год она решила продолжить обучение и поступила в Казанский медицинский университет на стоматологический факультет.



— Я вообще хотела стать хирургом, после школы поступила в медицинское училище в Йошкар-Оле. После окончания училища я очень удачно попала в операционный блок республиканской больницы, чему была неимоверно рада, это считалось элитой среднего медицинского персонала. Работать мне действительно нравилось, поэтому я еще больше укоренилась в своем решении стать врачом и поступила в Казанский медицинский университет, — вспоминает Скулкина в одном из интервью.

Источник: eskulkina / Instagram*











В университете юную Екатерину кроме учебы ничего не интересовало, хотя уже тогда она начала знакомство со вселенной КВН.



— Когда я только поступила в университет, там проходил осенний фестиваль первокурсников. Кто-то сказал нашим ребятам: «У вас такая интересная девочка из Йошкар-Олы, обязательно пригласите ее к себе в команду». В жюри сидел капитан первого состава «Четырех татар», который сразу же позвал меня в коллектив, но я отказалась, решив, что нужно учебой заниматься, — рассказывала позже артистка.



Но всё же в 2003 году, учась в интернатуре, Скулкина сдалась и присоединилась к новому составу команды «Четыре татарина». И не просто присоединилась, а стала капитаном. Сразу же второй состав известной татарстанской команды становится чемпионом Первой лиги КВН в Казани и повторяет успех, взяв «Большой КиВиН в Золотом» в Юрмале.



В 2004 году «Четыре татарина» играют уже в Высшей лиге и доходят до полуфинала, а в 2005 году занимают второе место, уступив «Мегаполису» и «Нартам из Абхазии». И всё это параллельно с ординатурой по специальности «ортопедическая стоматология».



— КВН оказался определенной ступенью в нашей жизни. Но всю жизнь им может заниматься только Александр Васильевич, а все остальные — приходят и уходят, — говорит Екатерина.

Приветствие команды «Четыре татарина» в полуфинале Высшей лиги КВН Источник: КВН / RuTube.ru

На 60-летнем юбилее КВН Источник: eskulkina / Instagram*











Закончив обучение в вузе, Скулкина пошла работать по специальности — стоматологом. Но и на этот раз ненадолго. В 2006 году ее приглашают в новый юмористический проект, о котором на тот момент никто не знал. Но через пару лет он станет первым и главным женским юмористическом шоу на отечественном ТВ.

— Я до сих пор испытываю невероятное чувство ностальгии, когда захожу в стоматологический кабинет со всеми его запахами пасты, жидкостей и пломб. Как только я поняла, что пора уже становиться настоящим стоматологом, позвонила Наталья Еприкян с предложением поучаствовать в новом интересном проекте. И началось: с понедельника по пятницу я принимала пациентов, а вечером садилась в поезд и ехала в Москву выступать, — вспоминала актриса.

Съемки пилотных выпусков шоу Made in Woman Источник: comedy_woman / vk.com











Два года в разных клубах Москвы женская команда показывала свое шоу, которое тогда называлось «Женский интеллектуально-юмористический Bar’дель». И вот в 2008 году проект решают запускать на ТВ, рабочее название Made in Woman. Будучи беременной, Скулкина снимается в первых выпусках программы, но в конечном итоге не попадает в первую пару передач. Некоторые зрители именно поэтому думали, что изначально Скулкиной в проекте не было. Хотя она была там с первых дней.

— На самом деле, там очень прикольная история получилась. Когда решилось, что будем снимать, я была беременна. Мы сняли четыре выпуска, которые были еще под названием Made in Woman, но потом произошел ребрендинг и шоу решили переснимать. Я тогда родила и в первом съемочном пуле, а это семь передач, меня не было. Поэтому, кстати, многие думают, что я не с самого начала шоу и меня там не было. А я была, — смеется Скулкина.

Источник: comedy_woman / vk.com

Шоу Comedy Woman объединило в себе ярких кавээнщиц и стало одним из самых популярных на ТНТ. Оно не было похоже на Comedy Club, это был совершенно другой формат, больше похожий на эстрадный театр. За 12 лет существования вышло 9 сезонов шоу, были концерты, гастроли по стране и за границей. Проект закрыли только в 2020 году.

Гастроли Comedy Woman по Америке, первый концерт дали в Филадельфии Источник: eskulkina / Instagram*











А это гастроли в Киеве Источник: eskulkina / Instagram*











Фотосессия резиденток шоу Comedy Woman Источник: eskulkina / Instagram*











— Я давно говорю, что наш коллектив нужно внести в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгосуществующий женский коллектив. Ну где Spice Girls? Распались. «Стрелки» где? Нет, — шутила актриса на одном из интервью еще до закрытия шоу.



Съемки новогоднего выпуска Comedy Woman Источник: eskulkina / Instagram*











Как бы там ни было, на карьере Скулкиной (и других резиденток) закрытие шоу не сильно сказалось. Ее, еще участницу Comedy, и так звали в разные проекты в качестве гостьи («Импровизация», «Где логика», «Вечерний Ургант», «Кто хочет стать миллионером»), судьи («Comedy Баттл», «Модель XL») и даже ведущей.

Скулкина на шоу «Кто хочет стать миллионером» была в паре с Жириновским Источник: eskulkina / Instagram*











Актриса даже была на «Больших гонках» Источник: eskulkina / Instagram*











Возвращение в альма-матер всех комиков и юмористов Источник: eskulkina / Instagram*











Была гостем на шоу «Импровизация» на ТНТ Источник: eskulkina / Instagram*











Это Скулкина в составе судей на шоу «Модель XL» Источник: eskulkina / Instagram*











Так, в 2013 году Екатерина вместе с Дмитрием Харатьяном начала вести шоу «Самый лучший муж» на Первом канале, а в 2021-м — вместе с Дмитрием Шепелевым стала ведущей «Шоу большой страны» на «России 1». В 2022 году вышло шоу «Женский клуб», где ведущими стали юмористки Екатерина Скулкина, Ольга Картункова, Яна Кошкина, Ксения Бородина и стилист Алина Герман. У шоу было всего несколько выпусков, после чего его закрыли. Еще артистка нет-нет да возвращается к КВНу, и иногда даже берет награды.

Первый опыт в качестве ведущей шоу с Дмитрием Харатьяном Источник: 1tv.com











Скулкина и Шепелев вместе вели «Шоу большой страны» Источник: eskulkina / Instagram*











Екатерина также была одной из ведущих «Женского клуба» Источник: woman_club_tnt / vk.com











Кроме телевизионных проектов, в жизни Скулкиной также есть кино и театр. Дебют на театральной сцене у нее произошел еще в 2010 году, в Московском театре комедии она сыграла в постановке «Счастливый номер». Это спектакль до сих пор можно увидеть, но сейчас он называется «Подыскиваю себе жену. Недорого!». Вместе с Екатериной в постановке участвуют ее экс-коллеги «по цеху» Мария Кравченко и Татьяна Морозова, а также актеры Роман Юнусов и Александр Стекольников.



— Тут совсем другие ощущения, очень они кайфовые для меня. Но меня везде гложет, что я непрофессиональная актриса, — делится артистка.

Скулкина уже много лет играет в спектакле «Подыскиваю себе жену. Недорого!» Источник: Comedytheatre.ru











Фильмография актрисы открывается в 2013 году, когда она сыграла небольшую эпизодическую роль в комедийном фильме «Что творят мужчины». Через год ее пригласили на главную роль в ситкоме «Дружба народов». Дальше были комедии «Всё о мужчинах», «Zомбоящик» и сериал «Бихэппи», где Скулкиной также достались эпизодические роли. А в 2021 году актриса исполнила свою детскую мечту и озвучила персонажа в мультфильме «Гоу, Феликс!».

Скулкина сыграла главную героиню в ситкоме «Дружба народов» Источник: х/ф «Дружба народов» реж. Шабан Муслимов











Актриса исполнила свою детскую мечту и озвучила персонажа в мультфильме «Гоу, Феликс!» Источник: eskulkina / Instagram*











Сейчас артистка в свободном плавании и чаще всего ее можно увидеть в качестве ведущей мероприятий разных масштабов, но каких-то больших проектов у нее нет.



Так, если с профессиональной деятельностью Скулкиной всё более или менее понятно, то личную жизнь она тщательно скрывает.



— Я не разговариваю нигде и никогда про личную жизнь. К тому же кольцо не признак того, что человек замужем, — говорит Скулкина.

Скулкина не носит обручального кольца Источник: eskulkina / Instagram*











Но кое-что мы всё же знаем. Екатерина замужем и у нее есть ребенок. Хотя из-за того, что Скулкина не носит обручального кольца, многие приписывали ей роман с коллегой по сериалу «Дружба народов» Теймуразом Танией. Сами актеры говорят, что дружат уже много лет — еще с КВН.

Скулкиной часто приписывают роман с Теймуразом Танией Источник: eskulkina / Instagram*











Со своим будущим супругом она познакомилась в университете. Денис Васильев был младше избранницы на 2 года, но на одной из репетиций КВНа он сразу положил глаз на эффектную Катю. Повстречавшись несколько лет, они решили пожениться. Свадьбу играли будучи еще студентами, поэтому она было достаточно скромной. В отличие от жены, Денис остался в медицине, а именно — в фармацевтическом бизнесе, и сейчас работает медицинским представителем.



В октябре 2008 года у пары родился сын Олег. Даже не успев родиться, он уже побывал с мамой на съемках. Скулкина в нем души не чает, и уверена, что воспитать сына — очень ответственно, потому что нужно воспитать мужчину, который не обидит, не предаст, не подставит.

Скулкина с сыном Олегом Источник: eskulkina / Instagram*











— Он необычный такой получился. И понимаю, что он такой необычный, потому что мама моя им занимается в большей мере. Она сама не отсюда, с какой-то другой планеты, и он именно такой получился, — на эмоциях рассказывает Екатерина.



До 2020 года мальчик жил в Казани Источник: eskulkina / Instagram*











Сейчас мальчику уже 15 лет. По словам мамы, Олег очень артистичный. В казанской школе участвовал в школьных спектаклях. Кроме того, у него, как и у мамы, прекрасное чувство юмора: он любит веселить, придумывать шутки и хочет в КВН.



Сейчас Олегу уже 15 лет Источник: eskulkina / Instagram*











Источник: eskulkina / Instagram*











Долгое время Скулкиной приходилось жить на два города: в Москве была работа и съемки, а в Казани — ее сын, муж и мама. Она не хотела, чтобы семья подстраивалась под ее ритм жизни и срывалась с места. Кроме того, ей был важен психологический комфорт ее тогда еще маленького сына. Окончательный переезд в Москву состоялся лишь в 2020 году.

Актриса много лет жила на два города Источник: eskulkina / Instagram*











В Казани у Скулкиной долгое время жили муж, сын и мама Источник: eskulkina / Instagram*











Еще один из немногих поводов для домыслов поклонников — феноменальное преображение артистки. Кто-то говорил, что так быстро скинуть лишний вес Скулкина смогла благодаря операциям, другие же настаивали — помогли чудодейственные таблетки. Сама артистка открыто говорит — нет никакого секрета. Дело в регулярной работе над собой и своим телом.

— Я заявляю, что не худела ни с каким препаратом. Это сперва была вынужденная мера по здоровью — пришлось скидывать нажратое, — говорит Скулкина.

Источник: eskulkina / Instagram*











Рецепт похудения прост: много спорта, правильное питание, массажи и обертывания. На этом всё.

Источник: eskulkina / Instagram*











— Чудес в этой области не бывает, — сказала артистка.

При этом Екатерина признается: она не стремилась никогда быть 90–60–90.

Источник: eskulkina / Instagram*











Казань, к слову, Екатерина очень любила и до сих пор любит, а Казань любит ее. В 2016 году Скулкину выбрали послом столицы Татарстана в чемпионате мира по футболу FIFA — 2018. Мэр Казани Ильнур Метшин лично вручил сертификат ей и еще четверым спортсменам и артистам.



Метшин вручил Скулкиной и остальным послам сертификаты от FIFA-2018 Источник: skulkinacom / vk.com











Посол Казани на ЧМ по футболу — 2018 Источник: eskulkina / Instagram*











Екатерина и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев Источник: skulkinacom / vk.com











Екатерина Скулкина ведет соцсети, хотя сейчас не так активно, как раньше. В запрещенной соцсети за ее жизнью наблюдают больше 660 тысяч человек.

Источник: eskulkina / Instagram*











Несмотря на свою популярность, Скулкина скромно говорит — она не ощущает себя звездой. Ходит в обычные супермаркеты, ездит на общественном транспорте, берет эконом в самолете — просто потому, что так удобно.

— Мне действительно иногда неловко, когда меня узнают. Я не лукавлю. Я такая же, как все остальные. Просто когда-то оказалась в нужном месте в нужное время. Вот и всё, не больше.