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Развлечения истории «Я такая же, как все»: как стоматолог Екатерина Скулкина превратилась в одну из самых известных юмористок в стране

«Я такая же, как все»: как стоматолог Екатерина Скулкина превратилась в одну из самых известных юмористок в стране

Вплоть до 2020 года семья артистки жила в столице Татарстана

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С годами Екатерина Скулкина становится только краше

Много лет Екатерина Скулкина жила на два города: в столице Татарстана проводила время с семьей, а в Москву летала на съемки. Всего несколько лет назад неудавшийся медик, но успешная артистка перевезла родных в столицу. Скулкина — одна из тех звезд, за кем не тянется тяжелый шлейф скандалов и неоднозначных историй. Яркая бунтарка, этакая «жена генерала» на сцене, в жизни Скулкина очень спокойна и скромна.

Наши коллеги из 116.RU рассказывают, как студентка медуниверситета покорила КВН, ворвалась на ТНТ на последних сроках беременности и стала одной из самых узнаваемых юмористок страны. Почему и как Скулкина резко постройнела, не носит обручальное кольцо и вплоть до 2020 года жила на два города.

Екатерина Скулкина родилась 3 июня 1976 года в Йошкар-Оле. У нее была обычная семья: отец Анатолий — военный, мать Людмила — учитель русского языка и литературы.

Актриса всегда с теплотой вспоминает свое детство, несмотря на развод родителей. Когда ей было 7 лет, мама сошлась с человеком, который был младше на 10 лет. Но, как говорит Екатерина, они для нее пример большой и крепкой любви.

— Всё, что я имею в своей жизни, я имею благодаря своей маме и тому человеку, с которым она уже живет тридцать лет. Я не могу назвать его отцом в биологическом плане, но этот человек необычайно близок мне по духу, — поделилась Екатерина в одном из интервью.

Екатерина со своей мамой Людмилой
Актриса очень близка со своей матерью Людмилой, она помогает ей воспитывать сына

С родным отцом Скулкина продолжает общаться. У него также появилась новая семья, а у самой Екатерины — младшая сестра по отцу.

В 1983 году актриса пошла учиться в Йошкар-Олинский лицей имени Т. И. Александровой, где проучилась до 11-го класса. В школьные годы Скулкина была очень активной, ходила на разные кружки и секции, участвовала в общественной жизни класса, часто выступала или была ведущей на концертах и праздниках. Но, несмотря на всё это, мечтала Екатерина стать хирургом.

Поэтому после школы, в 1993 году, она поступила в Йошкар-Олинское медицинское училище на отделение «лечебное дело». Отучившись три года, она устроилась работать операционной медсестрой. Но проработала Екатерина там недолго, уже через год она решила продолжить обучение и поступила в Казанский медицинский университет на стоматологический факультет.

— Я вообще хотела стать хирургом, после школы поступила в медицинское училище в Йошкар-Оле. После окончания училища я очень удачно попала в операционный блок республиканской больницы, чему была неимоверно рада, это считалось элитой среднего медицинского персонала. Работать мне действительно нравилось, поэтому я еще больше укоренилась в своем решении стать врачом и поступила в Казанский медицинский университет, — вспоминает Скулкина в одном из интервью.

В университете юную Екатерину кроме учебы ничего не интересовало, хотя уже тогда она начала знакомство со вселенной КВН.

— Когда я только поступила в университет, там проходил осенний фестиваль первокурсников. Кто-то сказал нашим ребятам: «У вас такая интересная девочка из Йошкар-Олы, обязательно пригласите ее к себе в команду». В жюри сидел капитан первого состава «Четырех татар», который сразу же позвал меня в коллектив, но я отказалась, решив, что нужно учебой заниматься, — рассказывала позже артистка.

Но всё же в 2003 году, учась в интернатуре, Скулкина сдалась и присоединилась к новому составу команды «Четыре татарина». И не просто присоединилась, а стала капитаном. Сразу же второй состав известной татарстанской команды становится чемпионом Первой лиги КВН в Казани и повторяет успех, взяв «Большой КиВиН в Золотом» в Юрмале.

В 2004 году «Четыре татарина» играют уже в Высшей лиге и доходят до полуфинала, а в 2005 году занимают второе место, уступив «Мегаполису» и «Нартам из Абхазии». И всё это параллельно с ординатурой по специальности «ортопедическая стоматология».

— КВН оказался определенной ступенью в нашей жизни. Но всю жизнь им может заниматься только Александр Васильевич, а все остальные — приходят и уходят, — говорит Екатерина.

Приветствие команды «Четыре татарина» в полуфинале Высшей лиги КВН
На 60-летнем юбилее КВН

Закончив обучение в вузе, Скулкина пошла работать по специальности — стоматологом. Но и на этот раз ненадолго. В 2006 году ее приглашают в новый юмористический проект, о котором на тот момент никто не знал. Но через пару лет он станет первым и главным женским юмористическом шоу на отечественном ТВ.

— Я до сих пор испытываю невероятное чувство ностальгии, когда захожу в стоматологический кабинет со всеми его запахами пасты, жидкостей и пломб. Как только я поняла, что пора уже становиться настоящим стоматологом, позвонила Наталья Еприкян с предложением поучаствовать в новом интересном проекте. И началось: с понедельника по пятницу я принимала пациентов, а вечером садилась в поезд и ехала в Москву выступать, — вспоминала актриса.

Съемки пилотных выпусков шоу Made in Woman

Два года в разных клубах Москвы женская команда показывала свое шоу, которое тогда называлось «Женский интеллектуально-юмористический Bar’дель». И вот в 2008 году проект решают запускать на ТВ, рабочее название Made in Woman. Будучи беременной, Скулкина снимается в первых выпусках программы, но в конечном итоге не попадает в первую пару передач. Некоторые зрители именно поэтому думали, что изначально Скулкиной в проекте не было. Хотя она была там с первых дней.

— На самом деле, там очень прикольная история получилась. Когда решилось, что будем снимать, я была беременна. Мы сняли четыре выпуска, которые были еще под названием Made in Woman, но потом произошел ребрендинг и шоу решили переснимать. Я тогда родила и в первом съемочном пуле, а это семь передач, меня не было. Поэтому, кстати, многие думают, что я не с самого начала шоу и меня там не было. А я была, — смеется Скулкина.

Шоу Comedy Woman объединило в себе ярких кавээнщиц и стало одним из самых популярных на ТНТ. Оно не было похоже на Comedy Club, это был совершенно другой формат, больше похожий на эстрадный театр. За 12 лет существования вышло 9 сезонов шоу, были концерты, гастроли по стране и за границей. Проект закрыли только в 2020 году.

Гастроли Comedy Woman по Америке, первый концерт дали в Филадельфии
А это гастроли в Киеве
Фотосессия резиденток шоу Comedy Woman

— Я давно говорю, что наш коллектив нужно внести в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгосуществующий женский коллектив. Ну где Spice Girls? Распались. «Стрелки» где? Нет, — шутила актриса на одном из интервью еще до закрытия шоу.

Съемки новогоднего выпуска Comedy Woman

Как бы там ни было, на карьере Скулкиной (и других резиденток) закрытие шоу не сильно сказалось. Ее, еще участницу Comedy, и так звали в разные проекты в качестве гостьи («Импровизация», «Где логика», «Вечерний Ургант», «Кто хочет стать миллионером»), судьи («Comedy Баттл», «Модель XL») и даже ведущей.

Скулкина на шоу «Кто хочет стать миллионером» была в паре с Жириновским
Актриса даже была на «Больших гонках»
Возвращение в альма-матер всех комиков и юмористов
Была гостем на шоу «Импровизация» на ТНТ
Это Скулкина в составе судей на шоу «Модель XL»

Так, в 2013 году Екатерина вместе с Дмитрием Харатьяном начала вести шоу «Самый лучший муж» на Первом канале, а в 2021-м — вместе с Дмитрием Шепелевым стала ведущей «Шоу большой страны» на «России 1». В 2022 году вышло шоу «Женский клуб», где ведущими стали юмористки Екатерина Скулкина, Ольга Картункова, Яна Кошкина, Ксения Бородина и стилист Алина Герман. У шоу было всего несколько выпусков, после чего его закрыли. Еще артистка нет-нет да возвращается к КВНу, и иногда даже берет награды.

Первый опыт в качестве ведущей шоу с Дмитрием Харатьяном
Скулкина и Шепелев вместе вели «Шоу большой страны»
Екатерина также была одной из ведущих «Женского клуба»

Кроме телевизионных проектов, в жизни Скулкиной также есть кино и театр. Дебют на театральной сцене у нее произошел еще в 2010 году, в Московском театре комедии она сыграла в постановке «Счастливый номер». Это спектакль до сих пор можно увидеть, но сейчас он называется «Подыскиваю себе жену. Недорого!». Вместе с Екатериной в постановке участвуют ее экс-коллеги «по цеху» Мария Кравченко и Татьяна Морозова, а также актеры Роман Юнусов и Александр Стекольников.

— Тут совсем другие ощущения, очень они кайфовые для меня. Но меня везде гложет, что я непрофессиональная актриса, — делится артистка.

Скулкина уже много лет играет в спектакле «Подыскиваю себе жену. Недорого!»

Фильмография актрисы открывается в 2013 году, когда она сыграла небольшую эпизодическую роль в комедийном фильме «Что творят мужчины». Через год ее пригласили на главную роль в ситкоме «Дружба народов». Дальше были комедии «Всё о мужчинах», «Zомбоящик» и сериал «Бихэппи», где Скулкиной также достались эпизодические роли. А в 2021 году актриса исполнила свою детскую мечту и озвучила персонажа в мультфильме «Гоу, Феликс!».

Скулкина сыграла главную героиню в ситкоме «Дружба народов»
Актриса исполнила свою детскую мечту и озвучила персонажа в мультфильме «Гоу, Феликс!»

Сейчас артистка в свободном плавании и чаще всего ее можно увидеть в качестве ведущей мероприятий разных масштабов, но каких-то больших проектов у нее нет.

Так, если с профессиональной деятельностью Скулкиной всё более или менее понятно, то личную жизнь она тщательно скрывает.

— Я не разговариваю нигде и никогда про личную жизнь. К тому же кольцо не признак того, что человек замужем, — говорит Скулкина.

Скулкина не носит обручального кольца

Но кое-что мы всё же знаем. Екатерина замужем и у нее есть ребенок. Хотя из-за того, что Скулкина не носит обручального кольца, многие приписывали ей роман с коллегой по сериалу «Дружба народов» Теймуразом Танией. Сами актеры говорят, что дружат уже много лет — еще с КВН.

Скулкиной часто приписывают роман с Теймуразом Танией

Со своим будущим супругом она познакомилась в университете. Денис Васильев был младше избранницы на 2 года, но на одной из репетиций КВНа он сразу положил глаз на эффектную Катю. Повстречавшись несколько лет, они решили пожениться. Свадьбу играли будучи еще студентами, поэтому она было достаточно скромной. В отличие от жены, Денис остался в медицине, а именно — в фармацевтическом бизнесе, и сейчас работает медицинским представителем.

В октябре 2008 года у пары родился сын Олег. Даже не успев родиться, он уже побывал с мамой на съемках. Скулкина в нем души не чает, и уверена, что воспитать сына — очень ответственно, потому что нужно воспитать мужчину, который не обидит, не предаст, не подставит.

Скулкина с сыном Олегом

— Он необычный такой получился. И понимаю, что он такой необычный, потому что мама моя им занимается в большей мере. Она сама не отсюда, с какой-то другой планеты, и он именно такой получился, — на эмоциях рассказывает Екатерина.

До 2020 года мальчик жил в Казани

Сейчас мальчику уже 15 лет. По словам мамы, Олег очень артистичный. В казанской школе участвовал в школьных спектаклях. Кроме того, у него, как и у мамы, прекрасное чувство юмора: он любит веселить, придумывать шутки и хочет в КВН.

Сейчас Олегу уже 15 лет

Долгое время Скулкиной приходилось жить на два города: в Москве была работа и съемки, а в Казани — ее сын, муж и мама. Она не хотела, чтобы семья подстраивалась под ее ритм жизни и срывалась с места. Кроме того, ей был важен психологический комфорт ее тогда еще маленького сына. Окончательный переезд в Москву состоялся лишь в 2020 году.

Актриса много лет жила на два города
В Казани у Скулкиной долгое время жили муж, сын и мама

Еще один из немногих поводов для домыслов поклонников — феноменальное преображение артистки. Кто-то говорил, что так быстро скинуть лишний вес Скулкина смогла благодаря операциям, другие же настаивали — помогли чудодейственные таблетки. Сама артистка открыто говорит — нет никакого секрета. Дело в регулярной работе над собой и своим телом.

— Я заявляю, что не худела ни с каким препаратом. Это сперва была вынужденная мера по здоровью — пришлось скидывать нажратое, — говорит Скулкина.

Рецепт похудения прост: много спорта, правильное питание, массажи и обертывания. На этом всё.

— Чудес в этой области не бывает, — сказала артистка.

При этом Екатерина признается: она не стремилась никогда быть 90–60–90.

Казань, к слову, Екатерина очень любила и до сих пор любит, а Казань любит ее. В 2016 году Скулкину выбрали послом столицы Татарстана в чемпионате мира по футболу FIFA — 2018. Мэр Казани Ильнур Метшин лично вручил сертификат ей и еще четверым спортсменам и артистам.

Метшин вручил Скулкиной и остальным послам сертификаты от FIFA-2018
Посол Казани на ЧМ по футболу — 2018
Екатерина и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев

Екатерина Скулкина ведет соцсети, хотя сейчас не так активно, как раньше. В запрещенной соцсети за ее жизнью наблюдают больше 660 тысяч человек.

Несмотря на свою популярность, Скулкина скромно говорит — она не ощущает себя звездой. Ходит в обычные супермаркеты, ездит на общественном транспорте, берет эконом в самолете — просто потому, что так удобно.

— Мне действительно иногда неловко, когда меня узнают. Я не лукавлю. Я такая же, как все остальные. Просто когда-то оказалась в нужном месте в нужное время. Вот и всё, не больше.

* Экстремистская организация, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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