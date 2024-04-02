Проклятие королевы: 6 неожиданных теорий заговора о том, куда пропала принцесса Уэльская

Судьбой принцессы обеспокоены люди по всему миру Источник: Legion Media











История семьи Виндзоров всегда была объектом пристального внимания не только для жителей Великобритании — поклонники британской королевской семьи разбросаны по всему миру. Возможно, это результат сериала «Корона», а может, людям просто интересно наблюдать за английской монархией. Причем судьба короля Карла III волнует поклонников Виндзоров не так сильно, как загадочное исчезновение Кейт Миддлтон — принцессы Уэльской. В Сети каждый день появляются новые теории, объясняющие ее слишком длительное отсутствие на публике — мы собрали самые невероятные версии.



Жена принца Уильяма Кейт в последний раз вышла в свет 25 декабря — это была традиционная рождественская прогулка вместе с мужем и детьми. После этого она пропала с радаров. Перед Новым годом в прессе появились сообщения о том, что принцесса приехала в госпиталь, где ей провели плановую операцию на брюшной полости. В конце января ее выписали, сообщив, что на восстановление здоровья Кейт потребуется несколько недель — это означало, что народ не увидит невестку короля примерно до конца марта.

Периодически Кенсингтонский дворец (официальная резиденция Кейт и Уильяма) публиковал новости о том, что принцесса дома, чувствует себя хорошо, причин для беспокойства нет. Но никто не видел ни одного подтверждения тому, что эти официальные сообщения — правда. Папарацци идеально знают свое дело, и кажется невозможным то, что никто из них не смог поймать Кейт: нет кадров ни с выписки, ни с приезда домой.

Рак и химиотерапия

У Кейт Миддлтон всегда была безупречная репутация, поэтому ее отсутствие рождает массу теорий заговора Источник: _kate_middleton_royal / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Официальная версия отсутствия принцессы на публике — рак толстой кишки. Болезнь и операция настолько ее ослабили, что она не может появляться на людях, быстро утомляется и нуждается в покое — об этом рассказал изданию Us Weekly королевский эксперт Марк Рош. Кейт проходит курс химиотерапии, у нее не хватает сил даже на семью. Забота о детях легла на плечи принца Уильяма, который старается изо всех сил. В королевском дворце прогнозов о том, когда Кейт Миддлтон сможет появляться на публике и вернется к исполнению своих обязанностей, не дают.

Почка для Карла III

Как известно, не всё в порядке со здоровьем и у Чарльза — после коронации россияне знают его как короля Карла III. Не так давно в Сети появлялись слухи о его кончине, но новости оказались фейком. У действующего монарха диагностирован рак простаты.

Неожиданно появилась теория, что Кейт стала донором почки для свекра в обмен на то, что она станет королевой. Как связаны почка и простата — непонятно. Впрочем, сделка между Кейт и Чарльзом тоже вызывает вопросы: после смерти короля престол займет его старший сын Уильям, а Кейт в любом случае станет королевой, если только супруги не разведутся.

Существует также версия о том, что Чарльз запретил невестке давать комментарии прессе, чтобы не отвлекать внимание от него самого — все-таки он слишком долго ждал своего звездного часа.

Адюльтер

Кейт и Уильям поженились 2011 году Источник: _kate_middleton_royal / Instagram* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ)











Развод мы упомянули не просто так: ходят слухи о том, что Уильям не идеальный супруг. То его заметят флиртующим с девушками на вечеринках, то СМИ напишут о его романе с моделью Софи Тейлор или того хуже — с подругой Кейт, графиней Роуз Чамли. Конспирологи уверены: Кейт не выдержала выходок супруга, и у нее случился нервный срыв. Сейчас она на реабилитации и принимает антидепрессанты, поведение принцессы нестабильно, и ее не выпускают в люди.

Другая версия гласит, что это Кейт изменила принцу Уильяму с Томасом Кингстоном — мужем леди Габриэллы Виндзор. Ходили слухи, что Кейт даже забеременела от Томаса и решила сделать аборт, поэтому прячется от прессы и не выходит в общество.

Сам сэр Кингстон скоропостижно скончался 25 февраля 2024 года. Предполагаемого любовника Кейт нашли мертвым в доме его родителей, а в прессу просочилась информация о причастности «третьих лиц». Полиция опровергла эту версию, вскоре стало известно, что причиной смерти Кингстона стало самоубийство. Тем не менее на просторах интернета уже появились предположения о том, что устранению соперника поспособствовал оскорбленный Уильям.

Побег или изгнание

Члены действующей королевской семьи: королева-консорт Камилла, король Карл III, принц Уильям и принцесса Кейт Источник: Legion Media











Казалось бы, пора перестать выдумывать, но не тут то было. Есть те, кто уверен, что Кейт сделала пластическую операцию — увеличила грудь, ягодицы и губы. Королевская семья возмущена вульгарным поведением женщины и теперь прячет ее от публики.

По другой версии, у принцессы случилась внематочная беременность и сейчас она в депрессии: на декабрьских фотографиях особо внимательные умудрились разглядеть округлившийся живот принцессы (хотя это мог быть просто неудачный ракурс, не тот фасон платья или конкретная фаза цикла). Писали также, что Кейт в отчаянии сбежала из дворца, потому что больше не может жить по протоколу — якобы так и не пережила провал с забытым реверансом, бедняжка.



Двойник Кэти Холмс

Самые отчаянные конспирологи полагают, что после перенесенной операции Кейт впала в кому, другая, еще более жуткая версия сообщает, что принцесса Уэльская умерла. Дворец не желает терять рейтинги, ведь Кейт была любимицей, и отчаянно ищет двойника на роль Миддлтон для публичных мероприятий. Полагают, что двойником могла стать актриса Кэти Холмс: сходство женщин неоднократно подмечали. В Сети появилось мимолетное фото Кейт в автомобиле: пристально изучившие изображение конспирологи заявили, что в салоне авто не Кейт, ведь над губой отсутствует родинка. Аргумент, с которым не поспоришь.

Проклятие королевской семьи

По одной из версий принц опасается за психическое здоровье супруги и прячет ее от папарацци Источник: Global look press











Поклонники Уильяма и Кейт предложили еще одну теорию, менее жуткую, но более мистическую: всему виной проклятие королевской семьи. Принц боится, что Кейт повторит трагичную судьбу его матери Дианы, которая тоже постоянно находилась под пристальным вниманием папарацци. Суеверный Уильям слишком оберегает супругу, не разрешает прессе тревожить ее после операции и следит, чтобы никто не вторгался в личное пространство Кейт.

Особенно преданные фанаты королевской семьи подмечали сходство повадок Кейт и Дианы. В частности, некоторые полагают, что Кейт страдает от нервных срывов и расстройства пищевого поведения: на последних фото Миддлтон якобы слишком похудела. Впрочем, причиной худобы может быть болезнь принцессы, и призрак Дианы тут совершенно ни при чем.



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