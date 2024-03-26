НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-5°

пасмурно, без осадков

ощущается как -7

0 м/c,

штиль.

 759мм 74%
Подробнее
1 Пробки
USD 92,57
EUR 100,41
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Как выглядят современные «Сибирские ласточки»

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Теракт в Crocus City Hall
Как найти работу в ИТ-компании
Выбрался из теракта в Крокусе
Кандидаты в шорт-лист премии
Где жил боевик из Крокуса
Доступное протезирование зубов
Первый французский ресторан
НГС в Telegram
Страна и мир «Мне потребовалось время, чтобы оправиться». Кейт Миддлтон рассказала о своем диагнозе

«Мне потребовалось время, чтобы оправиться». Кейт Миддлтон рассказала о своем диагнозе

Вспоминаем конспирологию, которую развели вокруг ее исчезновения из инфополя в интернете

4 522
43 комментария

С прошлого декабря Кейт Миддлтон практически не появлялась на людях. Было лишь известно о перенесенной ею в январе операции. Любители сплетен начали выдвигать самые дикие теории насчет того, куда запропастилась принцесса Уэльская. Кто-то заявил, что она может быть в коме, кто-то предположил, что жена принца Уильяма решилась на операцию по увеличению ягодиц, а кто-то и вовсе связал отсутствие Кейт с болезнью короля Карла III. Якобы она пожертвовала собственную почку ему для пересадки и теперь оправляется от операции.

Редкие фото и видео, которые приносили удачливые папарацци новостным таблоидам, только подливали масла в огонь: Кейт Миддлтон на них была не похожа сама на себя. Да и официальное фото, выложенное Кенсингтонским дворцом ко Дню матери, вызвало серьезные сомнения в своей подлинности.

22 марта принцесса Кэтрин наконец-то объяснила, что происходит. В официальном заявлении она сообщила, что у нее рак. В коротком видео чуть выше смотрите, что еще рассказала Кейт Миддлтон о своем заболевании.

ПО ТЕМЕ
Кейт Миддлтон Онкология Королевская семья
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Люди бежали так быстро, что охватывал животный страх»: студент стал очевидцем теракта в Crocus City Hall
Мнение
Четыре знака Зодиака — под мощным влиянием: новосибирский астролог дала советы на время коридора затмений
Анастасия Першина
Мнение
«Почему я жива, а они нет?» Эмоциональная колонка главного редактора MSK1.RU о трагедии в Crocus City Hall
Оксана Маклакова
Главный редактор MSK1.RU
Рекомендуем
Знакомства

Юлия, 39

Антон, 38

Олена, 50

Юлия Семенова, 31

АлексИЙ, 42

Валентина, 49

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление