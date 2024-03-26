«Мне потребовалось время, чтобы оправиться». Кейт Миддлтон рассказала о своем диагнозе

С прошлого декабря Кейт Миддлтон практически не появлялась на людях. Было лишь известно о перенесенной ею в январе операции. Любители сплетен начали выдвигать самые дикие теории насчет того, куда запропастилась принцесса Уэльская. Кто-то заявил, что она может быть в коме, кто-то предположил, что жена принца Уильяма решилась на операцию по увеличению ягодиц, а кто-то и вовсе связал отсутствие Кейт с болезнью короля Карла III. Якобы она пожертвовала собственную почку ему для пересадки и теперь оправляется от операции.
Редкие фото и видео, которые приносили удачливые папарацци новостным таблоидам, только подливали масла в огонь: Кейт Миддлтон на них была не похожа сама на себя. Да и официальное фото, выложенное Кенсингтонским дворцом ко Дню матери, вызвало серьезные сомнения в своей подлинности.
22 марта принцесса Кэтрин наконец-то объяснила, что происходит. В официальном заявлении она сообщила, что у нее рак. В коротком видео чуть выше смотрите, что еще рассказала Кейт Миддлтон о своем заболевании.