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Страна и мир подробности Чем болеет Кейт Миддлтон? Назван точный диагноз

Чем болеет Кейт Миддлтон? Назван точный диагноз

Болезнь очень ослабила принцессу

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Королевскую семью разрушает онкология

Королевский эксперт Марк Рош в беседе с изданием Us Weekly назвал диагноз принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. По его словам, она страдает от онкологии толстой кишки.

— Согласно хорошо информированному источнику, всё указывает на то, что ей сделали операцию по поводу гистepэктомии и что у нее pак толстой кишки, — заявил Рош.

Сейчас Кейт Миддлтон проходит курс химиотерапии. В близком окружении королевской семьи говорят, что из-за онкологии и постоянного лечения принцесса серьезно ослабла, у нее не хватает сил на семью, поэтому воспитание трех наследников полностью взял на себя принц Уильям.

— Кейт легко утомляется. Она опирается на Уильяма больше, чем когда-либо. А Уильям старается быть рядом с Кейт и помогает всем, чем может. Дети знают, что их мать больна и пытается поправиться, — сообщают близкие к королевской семье источники.

В королевском дворце прогнозов о том, когда Кейт Миддлтон сможет появляться на публике и вернется к исполнению своих обязанностей, не дают.

— Принцесса вернется к официальным обязанностям, когда ее врачи разрешат ей это сделать. Кенсингтонский дворец предоставит информацию, когда придет время, — сообщают во дворце.

Вместе с тем тяжело болен и британский король Карл III. В начале февраля 2024 года стало известно, что у него обнаружили рак. На данный момент из-за состояния здоровья врачи советуют королю не посещать мероприятия с большим количеством людей. До сих пор его диагноз звучит как «неуточненная форма рака».

Из-за состояния здоровья Карла III то и дело появляются разговоры о его скорой кончине. А в середине марта некоторые источники и вовсе заявили, что король умер, но это сообщение оказалось фейком.

ПО ТЕМЕ
Великобритания Кейт Миддлтон Король Принцесса Королевская семья Диагноз Рак Онкология
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