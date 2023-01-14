Наркотики, секс за пабом и убийства. Принц Гарри написал мемуары, которые могут стать концом королевской семьи

На этой неделе в книжных всего мира (на 16 языках) начались продажи скандальной автобиографии принца Гарри под названием «Запасной». На английском языке мемуары называются Spare. Термин «запасной» происходит от старинной английской фразы «наследник и запасной» (the heir and the spare), которую использовали монархи, говоря о своих детях — обычно двух сыновьях.
За несколько дней до начала продаж книга прочно заняла первое место в британских чартах бестселлеров Amazon, а английские газеты начали пестрить заголовками про скандальные откровения принца. Всё потому, что в Сеть утекли фрагменты долгожданной книги — из испанских издательств прямо в руки журналистов.
Мемуары полны личных подробностей из жизни Гарри. В книге есть разделы, посвященные смерти его матери, браку с Меган Маркл и побегу из королевской семьи в феврале 2021 года. Биографы и историки предрекают, что книга может нанести существенный урон имиджу королевской семьи и монархии в целом.
Сообщается, что издатели принца заплатили ему за автобиографию 20 миллионов долларов, которые он обещает потратить на благотворительность. MSK1.RU приводит отрывки из книги, о которой сегодня твердит весь мир.
После удара брата упал на собачью миску
Уильям и Кейт, как рассказывается в книге, были большими фанатами сериала «Форс-мажоры» (в котором снималась Меган Маркл) до того, как Гарри встретил актрису. Гарри описывает, как рассказал тогдашним герцогу и герцогине Кембриджским о своих многообещающих отношениях с Меган за ужином в доме своего брата.
— Их рты открылись, когда я рассказал, кто моя новая девушка, — пишет Гарри. — Они повернулись друг к другу. Затем Вилли посмотрел на меня и сказал: «Да ладно!»
Впрочем, это, по словам Гарри, не помешало позднее Уильяму предупредить брата, что надо «притормозить» с Меган.
— В конце концов, она американская актриса, Гарольд, — сказал он. — И всё может случиться.
Тем не менее будущие герцог и герцогиня Сассекские обручились через год знакомства. После этого напряжение между Уильямом, Кейт, Гарри и Меган только росло. Описывая одну из их ссор в своем лондонском доме, Гарри вспоминает, что Уильям назвал Меган «трудной», «грубой» и «резкой». После обмена оскорблениями Гарри пошел на кухню, а его разъяренный брат последовал за ним. Принц дал Уильяму стакан воды и сказал, что не может разговаривать с ним, когда он в таком состоянии. Далее произошло следующее:
— Он поставил стакан, потом подошел ко мне. Всё произошло очень быстро. Уильям схватил меня за воротник, порвал ожерелье и повалил на пол. Я упал на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, и осколки вонзились мне в спину. Я пролежал там некоторое время, ошеломленный, затем встал и сказал ему, чтобы он убирался.
Потерял девственность в поле за пабом
В своей книге герцог Сассекский подробно рассказал, как лишился невинности в подростковом возрасте. Женщина была старше Гарри и обращалась с ним — по его же словам — как с жеребцом.
— Я быстро оседлал ее, после чего она отшлепала меня по заднице и отправила восвояси, — поведал принц. — Моя большая ошибка заключалась в том, что я позволил этому случиться в поле, за очень оживленным пабом. Наверняка нас кто-то видел.
Запивал грибы текилой в доме Кортни Кокс
Гарри откровенно описывает в книге, что употреблял наркотики как минимум до 2016 года. Впервые он попробовал кокаин в
— Я спрашивал себя, наберусь ли я когда-нибудь смелости, чтобы сказать ей о своих чувствах? Было ли в Калифорнии достаточно текилы, чтобы сделать меня таким храбрым? — пишет Гарри.
Не смог обнять отца после смерти Дианы
В мемуарах подробно описываются напряженные отношения между Гарри и его отцом, принцем Чарльзом.
— Прекрасно! Ты дала мне и наследника, и запасного — моя работа выполнена, — именно такие слова, как рассказывает Гарри, Чарльз сказал Диане после рождения второго сына.
Нынешний король не обнял Гарри, когда Диана умерла. По словам принца, Чарльз не умел показывать эмоции.
— Мой дорогой сын, мама попала в автомобильную аварию, — вспоминает Гарри его слова. — Были осложнения.
Чарльз также любил шутить о своем отцовстве.
— Па любил рассказывать истории, которые заканчивались приступом философствования… «Кто знает, действительно ли я принц Уэльский? Кто знает, если я вообще твой настоящий отец?» Он смеялся и смеялся, хотя это была на удивление несмешная шутка, учитывая, что в то время ходил слух, будто моим настоящим отцом был бывший любовник мамы — майор Джеймс Хьюитт. Одной из причин этого слуха были огненно-рыжие волосы майора, а другой причиной — садизм, — говорит в своей книге Гарри.
Убил 25 боевиков в Афганистане
За 10 лет службы в армии Гарри дважды служил в Афганистане. В 2012 году он был стрелком боевого вертолета «Апач». В своей книге он утверждает, что может с точностью сказать, сколько вражеских бойцов убил.
— Мне казалось важным не бояться этого числа. Итак, мое число — 25. Оно не наполняет меня удовлетворением, но и не смущает, — пишет принц. По его словам, он решил рассматривать солдат как «шахматные фигуры, снятые с доски», потому что «вы не можете убивать людей, если видите в них людей».
Подсчет убитых в книге Гарри вызвал большое возмущение среди британских военных. Высокопоставленные ветераны заявили, что «не делают насечки на своих винтовках». По их словам, признания Гарри могут поставить под угрозу безопасность принца.