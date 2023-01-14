Наркотики, секс за пабом и убийства. Принц Гарри написал мемуары, которые могут стать концом королевской семьи

Мемуары полны личных подробностей из жизни Гарри. В книге есть разделы, посвященные смерти его матери, браку с Меган Маркл и побегу из королевской семьи в феврале 2021 года. Биографы и историки предрекают, что книга может нанести существенный урон имиджу королевской семьи и монархии в целом.



Сообщается, что издатели принца заплатили ему за автобиографию 20 миллионов долларов, которые он обещает потратить на благотворительность. MSK1.RU приводит отрывки из книги, о которой сегодня твердит весь мир.

