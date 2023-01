Наркотики, секс за пабом и убийства. Принц Гарри написал мемуары, которые могут стать концом королевской семьи

На этой неделе в книжных всего мира (на 16 языках) начались продажи скандальной автобиографии принца Гарри под названием «Запасной». На английском языке мемуары называются Spare. Термин «запасной» происходит от старинной английской фразы «наследник и запасной» (the heir and the spare), которую использовали монархи, говоря о своих детях — обычно двух сыновьях.