Ливень портил шляпки, а Кэтти Перри едва не подвернула ногу. 15 самых ярких фото с коронации Карла III

6 мая в Лондоне прошла пышная коронация старшего сына Елизаветы II — Чарльза. Он был возведен на британский престол как Карл III спустя восемь месяцев после кончины своей матери. В Британии официально объявили три дня выходных. Улицы британских городов и витрины магазинов украсили флагами и вывесками God save the King. Проведенная по всем правилам коронация — по сути, формальная процедура — обошлась британской казне около 250 миллионов фунтов стерлингов.
В полдень по московскому времени в роскошном золотом экипаже в сопровождении кавалерии Карл III с королевой-консортом Камиллой отправились в Вестминстер из Букингемского дворца.
По краям знаменитой лондонской улицы The Mall, связывающей Букингемский дворец с Трафальгарской площадью, выстроились тысячи кавалеристов, моряков, пилотов и королевских гвардейцев.
В центре Лондона собрались толпы желающих понаблюдать за коронацией вживую. Последний раз коронация британского монарха —
Улицы столицы специально к мероприятию украсили в цвета британского флага.
Обложки газет пестрели фотографиями Карла III и его будущей короны.
Незадолго до приезда королевской четы в Вестминстерское аббатство в Лондоне начался ливень. Он мгновенно начал портить наряды гостей торжественного мероприятия, капая на смокинги, мундиры, шляпы и платья. Над вип-гостями тут же распахнули зонтики, обычные зрители пережидали непогоду, спрятавшись под дождевиками и деревьями.
Принц Уильям и его супруга Кейт прибыли в аббатство с младшими детьми — дочерью Шарлоттой и сыном Луи. Их старшему сыну Джорджу (внизу в центре) на церемонии была отведена важная роль пажа дедушки Карла III.
Свидетелями коронации стали сотни высокопоставленных гостей, включая президентов Франции и Германии, первой леди США и премьер-министра Канады. Одним из первым на церемонию прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Младший сын британского короля, принц Гарри, тоже приехал на коронацию. Известно, что у Карла натянутые отношения с отпрыском, не в последнюю очередь благодаря скандальным мемуарам Гарри, которые вышли в свет в начале года. Герцог Сассекский прилетел в Лондон без супруги — Меган Маркл предпочла остаться в Калифорнии вместе с детьми.
В 14 часов по Москве Карл III был коронован: он произнес клятву верности, а на его голову возложили двухкилограммовую золотую корону, щедро украшенную 400 сапфирами, алмазами и рубинами.
Не осталась без короны (размером поменьше) и королева-консорт Камилла.
Кейт Миддлтон приехала на церемонию в платье от Alexander MacQueen, украшенном цветочной вышивкой. Роза, нарцисс, трилистник и чертополох символизируют четыре страны Соединенного королевства: Англию, Шотландию, Уэльс и Ирландию. На голове Кейт был серебряный венок.
На церемонию пригласили не только политических деятелей, но также нобелевских лауреатов и селебрити. Среди последних были музыкант Ник Кейв, актриса Эмма Томпсон, писатель Стивен Фрай и певица Кэти Перри. Ник Кейв откровенно скучал, сидя на стуле с программкой мероприятия, до приезда Карла III в аббатство.
Кэти Перри вышла в свет по всем правилам британского светского тона — во впечатляющей шляпке и на высоких каблуках, правда в какой-то момент едва удержала равновесие, подскользнувшись на мокром тротуаре.
После окончания церемонии в Вестминстерском аббатстве Карл и Камилла вновь сели в карету и вернулись в королевскую резиденцию — Букингемский дворец. За эти часы улица The Mall под завязку заполнилась британцами и туристами, желающими стать свидетелями исторического события.
Немного позднее самолеты королевских ВВС Великобритании в честь коронации Карла III и его жены Камиллы устроили над Букингемским дворцом красивое авиашоу. Монарх вышел на балкон и поприветствовал народ своей страны взмахом руки — жестом, ставшим знаменитым благодаря Елизавете II.
Остальные члены королевской семьи наблюдали за авиашоу с соседнего балкона.
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