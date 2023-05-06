Ливень портил шляпки, а Кэтти Перри едва не подвернула ногу. 15 самых ярких фото с коронации Карла III

6 мая в Лондоне прошла пышная коронация старшего сына Елизаветы II — Чарльза. Он был возведен на британский престол как Карл III спустя восемь месяцев после кончины своей матери. В Британии официально объявили три дня выходных. Улицы британских городов и витрины магазинов украсили флагами и вывесками God save the King. Проведенная по всем правилам коронация — по сути, формальная процедура — обошлась британской казне около 250 миллионов фунтов стерлингов.