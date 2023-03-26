Приворожила? 4 реальные истории о том, как принцы влюблялись в самых простых девушек и женились на них

Все девочки в детстве представляли себя маленькими принцессами и мечтали выйти замуж за прекрасного принца. К сожалению, принцев на всех не хватает, но у некоторых девушек всё же получилось с ними встретиться. Да не просто встретиться, а еще и сердце голубых кровей завоевать! Вместе с нашими коллегами из издания Woman.ru рассказываем четыре трогательные истории любви, где для каждой девушки жизнь превратилась в настоящую сказку.
Король Норвегии Харальд V и королева Соня
Будущий король родился в Норвегии, но из-за вторжения в родную страну нацистской Германии пять лет он провел в Швеции и США. Торжественное возвращение случилось только в 1945 году, и это стало самым ярким воспоминанием Сони Харальдсен. На улицах ликующая толпа — и она, восьмилетняя, в новеньком костюме скаута приветствовала юного принца вместе с его семьей. Если бы она только знала, что это была ее первая встреча с будущим мужем!
Лично познакомиться с принцем Соне удалось только четырнадцать лет спустя, на вечеринке их общего знакомого. Причем будущая королева долго не хотела идти на празднество — она была в трауре из-за недавней смерти отца и любое веселье воспринимала как предательство его памяти. Но друзья Сони всё же уговорили ее пойти, чтобы она отвлеклась от мрачных мыслей. Соня пошла. И встретила любовь всей своей жизни.
Мезальянсы в те времена в Норвегии не практиковались, и выйти замуж за принца Соня, работавшая продавщицей в магазине, не особенно-то и мечтала, предпочитая всего добиваться своим трудом. Так что к моменту встречи с Харальдом у нее был богатый послужной список. Соня обожала шить и собиралась стать модельером. В семнадцать лет она изучала в Швейцарии историю костюма, после этого — экономику в Англии. И в каждой стране обязательно учила язык. Так что образование у юной «продавщицы» было будь здоров. А еще Соня была заядлой спортсменкой: лыжи зимой, сплавы на лодках — летом.
Хотя пара была бесконечно влюблена друг в друга, на их пути стояло одно препятствие — по имени Улаф V. Отец Харальда был категорически против отношений сына с какой-то там продавщицей. Поэтому долгие девять лет Соня и Харальд скрывали свои отношения.
Но чем дольше они встречались, тем больше появлялось слухов, сплетен и случайных фотографий, на которых Соня и Харальд были запечатлены вместе. Еще немного — и вот за их отношениями уже наблюдает весь мир.
Когда скрывать что-то стало бессмысленно, Харальд пошел к отцу просить благословения, но король долгое время оставался непреклонен. Тогда Харальд пошел ва-банк и заявил: «Либо я женюсь на Соне, либо отказываюсь от права наследования престола». Королю от таких громких заявлений стало не по себе, и он пошел за советом к парламентским лидерам и правительству страны. Те оказались более благосклонны и, к великому счастью влюбленных, одобрили мезальянс. Решающим доводом в пользу брака Сони и Харальда было то, что их отношения проверены временем.
В браке у пары родилось двое детей — мальчик, который стал кронпринцем, и девочка, получившая титул принцессы. Сейчас их дети уже совсем взрослые, также у короля с королевой есть пятеро внуков.
Кстати, когда сын Харальда и Сони, наследный принц Хокон, тоже выбрал себе в жены девушку «из народа», родители недолго сопротивлялись его решению. Причем избранница Хокона оказалась не только простолюдинкой, но еще и матерью-одиночкой с бурным прошлым, в котором находилось место и шумным вечеринкам, и экспериментам с легкими наркотиками.
Принц Гарри и Меган Маркл
В июле 2016 года звезда сериала «Форс-мажоры» приехала в Великобританию по работе. Знала ли она, что там встретит свою любовь? Конечно же, нет. Принц Гарри был другом детства ее подруги Вайолет фон Вестенхольц, именно она устроила первую встречу Гарри и Меган.
— Единственное, что я спросила у подруги, когда узнала, с кем она хочет меня познакомить, было: «Он хоть милый?», — рассказывала Меган спустя полтора года брака. — Потому что, если бы он не был таким, всё это не имело бы никакого смысла.
При этом Меган особо ничего не знала о королевской семье. Разве только то, что Гарри был сыном ее кумира детства — принцессы Дианы. А принц, понятное дело, тоже ничего не знал о простолюдинке Меган. Даже сериал «Форс-мажоры» не смотрел.
Но незнание друг друга до знакомства совсем не помешало появлению теплых чувств между молодыми людьми. Они общались весь вечер и были полностью увлечены друг другом. Позднее принц Гарри восхищенно рассказывал, что с первой встречи он понял: Меган — его единственная.
— Мы вместе ночевали под звездами. Были сами по себе, только вдвоем, — рассказывал Гарри про их первое путешествие в Ботсвану. — Для меня это много значило, я хотел получить шанс лучше узнать друг друга.
Первые месяцы они не афишировали отношения и старались держать всё в секрете от прессы. Хотя слухов об их романе становилось всё больше. В конце концов в одном издании вышла публикация о том, что принц познакомил возлюбленную со своим отцом, и в прессе начали писать о каждом шаге Меган. Гарри, вспоминая, какую роль папарацци сыграли в гибели его матери, был очень обеспокоен таким поворотом и хотел защитить Меган от бесконечных слухов, которые распускали местные издания. Поэтому вскоре он через пресс-службу дворца подтвердил их роман и потребовал уважать право любимой на частную жизнь.
В ноябре 2017 пара сообщила о помолвке, а у Меган на пальце красовалось очень символичное кольцо. Его обрамляли три бриллианта, один из них пара привезла из совместной поездки в Ботсвану, которая всегда для пары была каким-то особенным и чарующим местом. Два других взяли из личной коллекции принцессы Дианы. Свадьбу сыграли поистине королевскую, за торжеством наблюдали миллионы зрителей по всему миру. Сейчас пара воспитывает двоих детей — мальчика Арчи и девочку Лилибет.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
С детства Кейт была настоящей отличницей, и характер у нее был соответствующий. Она чаще выбирала учебу, нежели подростковые развлечения. Как итог — она поступила в один из самых престижных университетов в Британии Сент-Эндрюс. Там и познакомилась с принцем Уильямом.
Их отношения завязались в начале нулевых, когда обоим едва исполнилось по двадцать лет. Принцу сразу понравилась красавица Кейт, но поначалу любовь к тусовкам была больше, поэтому он не торопился с представлением девушки семье. Это пришлось сделать уже после того, как они попались на камеры папарацци, а журналисты радостно растрезвонили об их романе. Тогда Кейт начала посещать королевские мероприятия в статусе возлюбленной принца.
Принц всё так же часто проводил время в клубах, и его замечали в компании других девушек. Для Миддлтон это было болезненным временем, ей не нравилось, что любимый уделяет мало времени ей, предпочитая вечеринки и алкоголь. Едкие новости об их отношениях только ухудшали ситуацию, и пара разошлась.
Чтобы отвлечься и справиться с болью от расставания, девушка поехала в отпуск вместе с друзьями. Довольно быстро принц опомнился, а Кейт решила смириться с повышенным вниманием к их отношениям и пара воссоединилась.
Чтобы обезопасить возлюбленную, принц приставил к ней охрану. Девушка посчитала это серьезным шагом и ждала предложения, но оно случилось только через десять лет. В 2011 году влюбленные все-таки сыграли пышную свадьбу, и уже в браке у них появилось трое детей — два мальчика и девочка.
Рания Файсал аль-Ясин и король Иордании Абдалла II
Рания родилась в Кувейте в семье простого педиатра. Окончив школу, она поступила в американский университет Каира, а получив диплом, вернулась в родной город. Но ненадолго — в 1990 году из-за войны в Кувейте ее семья бежала в Иорданию. Там Рания начала довольно успешно строить карьеру. Ну а чего бы ее не строить — с личной жизнью у девушки не складывалось и всё время она посвящала работе. Завести отношения ей было сложно в том числе и потому, что она слишком уверенно держала себя и не носила хиджаб. Столь своенравную девушку иорданские мужчины просто обходили стороной.
Абдалла же был старшим сыном в королевской семье, но, когда Абдалле II было три года, его отец решил, что передаст власть своему брату, а не сыну. Так что технически Рания начала встречаться (а потом и вышла замуж) не с наследником престола, а с обычным принцем.
А познакомилась пара в банке, который принадлежал сестре принца, там тогда работала Рания. Непонятно, каким чудом туда занесло молодого Абдаллу, но, увидев Ранию, он уже не смог отвести взгляд от нее. Только много лет спустя принц признавался: «Это была любовь с первого взгляда». В ту пору они часто вместе катались на мотоцикле, отдыхали у моря и были абсолютно счастливы. Девушка понимала, что королем ему не стать, поэтому не переживала за высокую ответственность и вся отдавалась прекрасному чувству любви. Всего через пару месяцев принц сделал предложение Рании и она согласилась.
Свадьбу закатили роскошную. Невеста была одета в платье от британского дизайнера, который специально для этого изучал традиционные восточные костюмы. А в стране в этот день объявили национальный праздник в честь женитьбы старшего сына короля, пусть Абдалла и не был кронпринцем. Но за пару недель до своей смерти король всё же отдал титул кронпринца своему старшему сыну, потому что в последние годы отношения с Абдаллой строились лучше, чем с братом. Всего через пару месяцев Абдалла и Рания стали королем и королевой Иордании.
Сейчас Рания, Абдалла II и четверо их детей живут как вполне обычные люди. Королеву можно встретить на кухне дворцового комплекса, где она кашеварит, а король обожает готовить барбекю во внутреннем дворе. Детей они воспитывают в строгости, но сознательно не стали давать титул кронпринца старшему сыну до пятнадцати лет. Чтобы у ребенка был шанс на нормальное детство. Никто из них даже не получает дорогих подарков, если плохо учится или ведет себя неподобающе достойному человеку.
К слову, бывают совершенно противоположные истории и президентские дочки выходят замуж за простых парней, несмотря на все запреты отцов и осуждение окружающих.