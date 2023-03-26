Приворожила? 4 реальные истории о том, как принцы влюблялись в самых простых девушек и женились на них

Но чем дольше они встречались, тем больше появлялось слухов, сплетен и случайных фотографий, на которых Соня и Харальд были запечатлены вместе. Еще немного — и вот за их отношениями уже наблюдает весь мир.

Когда скрывать что-то стало бессмысленно, Харальд пошел к отцу просить благословения, но король долгое время оставался непреклонен. Тогда Харальд пошел ва-банк и заявил: «Либо я женюсь на Соне, либо отказываюсь от права наследования престола». Королю от таких громких заявлений стало не по себе, и он пошел за советом к парламентским лидерам и правительству страны. Те оказались более благосклонны и, к великому счастью влюбленных, одобрили мезальянс. Решающим доводом в пользу брака Сони и Харальда было то, что их отношения проверены временем.