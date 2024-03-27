«Я понимаю, что была на дне»: история агрессивной пацанки с Затулинки Беллы Кузнецовой — как сложилась ее жизнь после шоу

Белла Кузнецова — пацанка с Затулинки. Рассказываем, как измениась ее жизнь после проекта Источник: kakoshina / dzen.ru











В 2020 году на телеканале «Пятница» стартовал 5-й сезон шоу «Пацанки», в котором приняла участие сибирячка Белла Кузнецова. Дерзкая и хамоватая, не привыкшая лезть за словом в карман девчонка ярко проявляла себя на проекте. Беллу любили и ненавидели одновременно: она то устроит драку, то выдаст чистосердечное признание. Шоу Белла не выиграла, но и с радаров не пропала — она продолжает появляться в медийном пространстве. Смотрим, что стало с пацанкой, которая захотела стать женственнее и не разочаровывать бабушку.



Мрачное детство

История Беллы Кузнецовой с раннего детства похожа на фильм в духе Алексея Балабанова. Девочка родилась в тюрьме, где мать отказалась от нее, после чего Белла попала в детский дом. Там она терпела издевательства и побои, чувствовала себя изгоем и отшельницей, пока ее не забрала бабушка. Только к ней Белла испытывает по-настоящему теплые искренние чувства.

В детстве Белла ощущала себя ненужной Источник: slovetskaya__1609 / vk.com











В 10 лет Белла попробовала алкоголь и попала в больницу, а с 12 начала употреблять наркотики — сейчас она сожалеет об этом.



Девушка воровала на улицах: вскрывала гаражи, крала медь и алюминий, а потом сдавала их, могла избить на улице человека и забрать у него деньги. Сама Белла говорит, что делала это все для того, чтобы помочь бабушке, потому что видела, как ей было тяжело.



— Сейчас я понимаю, что была на дне. Закрывала на это глаза. Но когда увидела со стороны себя, поняла, насколько ужасной личностью я была, — призналась Белла в интервью на шоу «Какошина, спроси!».



В подростковом возрасте Белла занималась карате — на тренировках она выпускала пар. Девушка была импульсивной, набрасывалась с кулаками на любого, кто по ее мнению, обидел ее.

Шоу «Пацанки»

Как позже Белла рассказывала в интервью Анастасии Какошиной, заявку на шоу она подала в наркотическом угаре и ни на что особо не надеялась, ей было 17 лет. Ей перезвонили на следующий день, попросили записать видеовизитку, а после пригласили в Москву. Бабушка очень переживала, не хотела, чтобы внучка уезжала, и забрала у нее паспорт, а денег у девушки не было. Но организаторы оплатили поездку — видимо, это стало аргументом для бабушки. Так Белла Кузнецова попала на 5-й сезон проекта.

На шоу девушка проявляла себя агрессивно, устраивала драки. Она признавалась, что в первые недели испытывала сильное чувство ненависти к остальным участницам из-за коллективной травли — это напоминало ей о пережитом в детском доме. Девушка была самой младшей на проекте.

Белла во время участия в «Пацанках» Источник: slovetskaya__1609 / vk.com











На протяжении сезона у Бэллы Кузнецовой случались алкогольные срывы, которые неоднократно приводили к тому, что она оказывалась на грани вылета. Известно, что в первый раз восстановлению девушки поспособствовала ее мать, с которой у Беллы сейчас хорошие отношения. Участница «Пацанок» признается, что посмотреть на свой рост и поверить в себя ей помогли продюсер проекта и так называемая «мама» — наставница в шоу.



Жизнь после проекта

После окончания проекта у Бэллы Кузнецовой была полугодовая депрессия. Она рассказывала, что если бы не «Пацанки», ее бы точно кто-нибудь убил или убила бы она. Были срывы — и алкогольные, и наркотические, — но Белла смогла справиться с зависимостью. Ей стало страшно, что кто-нибудь увидит ее неадекватное поведение. Девушка неоднократно говорила в интервью, что очень благодарна проекту и за то, какой стала, и за людей, которые появились в ее жизни. Но она так и не смогла полюбить публичность: называет себя одиночкой, для нее важно проводить время с собой.

Сибирячка говорит, что стала психически устойчивой, научилась контролировать эмоции и испытывает меньше агрессии, уверяет, что выросла как личность. В леди девушка так и не превратилась — по-прежнему предпочитает пацанский стиль, любит оверсайз вещи и темные цвета. Платья, макияж, украшения не прижились, и ей все так же плевать на чужое мнение.

Девушке подобрали неожиданный образ, но макияж у нее не прижился Источник: slovetskaya__1609 / vk.com











После «Пацанок» был проект «Пацанки Хаус», его также курировал канал «Пятница». Белла и еще несколько участниц жили в 7-комнатной квартире на Тверской и снимали контент с известными личностями — Димой Биланом, Давой, Наташей Королевой. Проект просуществовал около четырех месяцев и закрылся, потому что стал неинтересен самим участницам.

В соцсетях у Беллы несколько сотен подписчиков, но она не считает себя блогером, ей не нравится постоянно записывать контент. При этом она стабильно зарабатывает на рекламе — в месяц у нее выходит от 200 тысяч рублей. Белла говорит, что если бы она была активнее, то получала бы за эту деятельность гораздо больше. Зарабатывает Белла еще и на боях — ей по-прежнему нравится драться, она называет это своей страстью.



Личная жизнь

У сибирячки очень теплые отношения с Костьей Купер. Несмотря на драки, учиненные на проекте, девушки смогли найти общий язык и подружились. В интервью Анастасии Какошиной Белла рассказала, что в определенный момент жизни обе переживали личные сложности. Костья предложила записывать совместные видео для соцсетей, потому что они нравятся публике, — так Белла и Костья стали проводить больше времени вместе, завязалась дружба. Сегодня Белла называет Костью важным человеком в ее жизни.

Белла и Костья после проекта сдружились и теперь не разлей вода Источник: slovetskaya1609 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











Сейчас Белле 21 год. Она говорит, что уже готова стать мамой, но в том случае, если рядом с ней будет достойный человек. Не так давно девушка вышла из отношений, но разрыв дался ей непросто. В отношениях не было доверия, особенно со стороны Беллы к ее партнеру.



— Я литромантик — это человек, который влюбляется в человека ровно до того момента, пока ему не отвечают взаимностью. Как только это происходит, интерес резко пропадает, — призналась Белла Кузнецова в одном из интервью.

Белла Кузнецова на шоу «Да да — Нет нет» Источник: YesNoYes / youtube.com











При этом девушка рассказала, что все еще любит своего бывшего партнера, но уверена, что восстановить отношения не получится: стараться и работать должны оба. Ей хочется отношений, для нее важны уважение, доброта, ценность друг друга. Белла высказала предположение, что, может быть, она никогда не встретит того, кто соответствовал бы ее критериям.



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