«Она — животное». «Пацанка» из Новосибирска продолжает удивлять драками и тягой к алкоголю

Сначала девушки должны были добыть себе инвентарь в конкурсах. Победила команда действующих участниц. Пока подруги Бэллы обустраивали лагерь, «буйная пьяная Бэлла» бродила по лесу и вернулась лишь к ночи. Она предложила Алине помириться, но та не приняла ее извинения. Бэлла снова напала на соперницу с кулаками, и их снова разняли.

«Я такая пьяная за четыре недели, потому что мне сложно, я устала», — привела свои привычные аргументы Бэлла.

«Все белки, которые были в лесу, оказались в голове Бэллы», «Она — животное, надеюсь ее выгонят», «У нее реальные психические отклонения», «Если она завтра продолжит в том же духе, я ей сама лично билет куплю и на самолете в Затулинку отправлю, потому что она летать боится», — говорили другие участницы о Кузнецовой.