«Она — животное». «Пацанка» из Новосибирска продолжает удивлять драками и тягой к алкоголю

Вышел девятый выпуск шоу «Пацанки», в котором участвует 18-летняя жительница новосибирской Затулинки Бэлла Кузнецова. На этот раз преподаватели проверяли, на сколько участницы умеют брать на себя ответственность. Девушкам предстояло встретить делегацию из Китая, но девушки провалили подготовку ко встрече высоких иностранных гостей.
В итоге провинившихся участниц отправили в экстремальные условия на исправление. С собой девушки взяли самое необходимое — средства гигиены и, конечно, алкоголь. В итоге в дороге девушки снова напились.
Участницы отправились на теплоходе на остров, где они узнали, что правила игры изменились — в шоу вернули выбывших участниц. Теперь девушки должны были бороться с ними за место в «Пацанках». Своей соперницей сибирячка назвала 21-летнюю Алину Горб из Ставрополя и пригласила «отойти поговорить».
Сначала девушки должны были добыть себе инвентарь в конкурсах. Победила команда действующих участниц. Пока подруги Бэллы обустраивали лагерь, «буйная пьяная Бэлла» бродила по лесу и вернулась лишь к ночи. Она предложила Алине помириться, но та не приняла ее извинения. Бэлла снова напала на соперницу с кулаками, и их снова разняли.
«Я такая пьяная за четыре недели, потому что мне сложно, я устала», — привела свои привычные аргументы Бэлла.
«Все белки, которые были в лесу, оказались в голове Бэллы», «Она — животное, надеюсь ее выгонят», «У нее реальные психические отклонения», «Если она завтра продолжит в том же духе, я ей сама лично билет куплю и на самолете в Затулинку отправлю, потому что она летать боится», — говорили другие участницы о Кузнецовой.
Однако сибирячка забирала ему из корзины соперников, за что многие ее осудили. Но в итоге победа всё равно осталась за Бэллой. Проигравшие участницы готовили завтрак для победителей.
Затем девушки должны были построить плот из бревен и веревок и уплыть на нем с острова. Когда плот был готов и отплыл от берега, оказалось, что Бэлла не успела сесть на него.
Из-за этой заминки команда действующих участниц пришла к финишу второй, поэтому они поехали домой на тракторе. Победительницам в качестве транспортного средства достался комфортабельный автомобиль.
— Свои мысли я выложила на листок. Я заслуживаю покинуть школу, и это факт. Но прошу дать мне возможность, последнюю возможность не упасть снова на дно. Я только начала подниматься на поверхность и я опять потопила себя в алкоголе, — прочитала заготовленную речь Бэлла. Участницы и преподаватели девушке не поверили. Но судьбу участницы на проекте решил очередной конкурс. Команда действующих участниц должна была выиграть, чтобы не покинуть шоу всем составом.
В начале шоу 18-летняя Бэлла Кузнецова позиционировала себя как боксерша, которую «боится вся Затулинка». Также она рассказала, что у нее большие проблемы с матерью, которая ее не любит. Позже родительница пришла на проект, и родственницы примирились.