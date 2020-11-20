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«Она — животное». «Пацанка» из Новосибирска продолжает удивлять драками и тягой к алкоголю

Бэлла Кузнецова поставила личный рекорд — она пила на протяжении всей девятой серии

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Девятый эпизод «Пацанок» посвящен ответственности

Девятый эпизод «Пацанок» посвящен ответственности

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Вышел девятый выпуск шоу «Пацанки», в котором участвует 18-летняя жительница новосибирской Затулинки Бэлла Кузнецова. На этот раз преподаватели проверяли, на сколько участницы умеют брать на себя ответственность. Девушкам предстояло встретить делегацию из Китая, но девушки провалили подготовку ко встрече высоких иностранных гостей.

Бэлла пила наравне со всеми, а временами даже опережала подруг

Бэлла пила наравне со всеми, а временами даже опережала подруг

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В итоге провинившихся участниц отправили в экстремальные условия на исправление. С собой девушки взяли самое необходимое — средства гигиены и, конечно, алкоголь. В итоге в дороге девушки снова напились.

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«Как я спускалась с корабля — я не помню, вообще ничего не помню», — сказала сибирячка, описывая степень своего опьянения

«Как я спускалась с корабля — я не помню, вообще ничего не помню», — сказала сибирячка, описывая степень своего опьянения

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Участницы отправились на теплоходе на остров, где они узнали, что правила игры изменились — в шоу вернули выбывших участниц. Теперь девушки должны были бороться с ними за место в «Пацанках». Своей соперницей сибирячка назвала 21-летнюю Алину Горб из Ставрополя и пригласила «отойти поговорить».

К этому моменту Кузнецова успела напиться и напасть на соперницу с кулаками. Дерущихся разняли другие участницы

К этому моменту Кузнецова успела напиться и напасть на соперницу с кулаками. Дерущихся разняли другие участницы

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Сначала девушки должны были добыть себе инвентарь в конкурсах. Победила команда действующих участниц. Пока подруги Бэллы обустраивали лагерь, «буйная пьяная Бэлла» бродила по лесу и вернулась лишь к ночи. Она предложила Алине помириться, но та не приняла ее извинения. Бэлла снова напала на соперницу с кулаками, и их снова разняли.

«Я такая пьяная за четыре недели, потому что мне сложно, я устала», — привела свои привычные аргументы Бэлла.

«Все белки, которые были в лесу, оказались в голове Бэллы», «Она — животное, надеюсь ее выгонят», «У нее реальные психические отклонения», «Если она завтра продолжит в том же духе, я ей сама лично билет куплю и на самолете в Затулинку отправлю, потому что она летать боится», — говорили другие участницы о Кузнецовой.

Проснувшись, Кузнецова решила реабилитироваться и вызывалась добыть еду для команды. С заданием она справилась отлично, и скоро в корзине оказались почти все продукты

Проснувшись, Кузнецова решила реабилитироваться и вызывалась добыть еду для команды. С заданием она справилась отлично, и скоро в корзине оказались почти все продукты

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Однако сибирячка забирала ему из корзины соперников, за что многие ее осудили. Но в итоге победа всё равно осталась за Бэллой. Проигравшие участницы готовили завтрак для победителей.

Затем девушки должны были построить плот из бревен и веревок и уплыть на нем с острова. Когда плот был готов и отплыл от берега, оказалось, что Бэлла не успела сесть на него.

Несмотря на противоречия и конфликты, команда не бросила Кузнецову. Одна из участниц — Анастасия Петрова — вплавь вернулась за ней. Девушки вместе поплыли к команде

Несмотря на противоречия и конфликты, команда не бросила Кузнецову. Одна из участниц — Анастасия Петрова — вплавь вернулась за ней. Девушки вместе поплыли к команде

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Из-за этой заминки команда действующих участниц пришла к финишу второй, поэтому они поехали домой на тракторе. Победительницам в качестве транспортного средства достался комфортабельный автомобиль.

В финале Бэллу назвали главной претенденткой на исключение из-за непрекращающихся драк и пьянства

В финале Бэллу назвали главной претенденткой на исключение из-за непрекращающихся драк и пьянства

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— Свои мысли я выложила на листок. Я заслуживаю покинуть школу, и это факт. Но прошу дать мне возможность, последнюю возможность не упасть снова на дно. Я только начала подниматься на поверхность и я опять потопила себя в алкоголе, — прочитала заготовленную речь Бэлла. Участницы и преподаватели девушке не поверили. Но судьбу участницы на проекте решил очередной конкурс. Команда действующих участниц должна была выиграть, чтобы не покинуть шоу всем составом.

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Команда Кузнецовой сложила на время слово «целеустремленность», и девушки остались в шоу

Команда Кузнецовой сложила на время слово «целеустремленность», и девушки остались в шоу

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В начале шоу 18-летняя Бэлла Кузнецова позиционировала себя как боксерша, которую «боится вся Затулинка». Также она рассказала, что у нее большие проблемы с матерью, которая ее не любит. Позже родительница пришла на проект, и родственницы примирились.

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шоу «Пацанки»
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