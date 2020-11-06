«Пацанка» из Новосибирска вернулась на шоу и наладила отношения с матерью

Новый выпуск шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница», который вышел в эфир вечером 5 ноября, начался с неожиданного сюрприза. Участницу из Новосибирска Бэллу Кузнецову, которую сначала выгнали за очередную пьяную истерику, всё же оставили в проекте.



Решение вернуть непослушную «пацанку» в проект приняла одна из наставниц шоу Мария Третьякова:

— Да, Бэлла сорвалась и в который раз не сдержала слово. Она справедливо заслужила такой вердикт. Я решила использовать свое право вето и вернуть Бэллу в проект. Я верю, что она сможет измениться, и надеюсь, что она меня не подведет.