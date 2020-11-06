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Тема дняСемья (в том числе трое детей) погибла в пожаре

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«Пацанка» из Новосибирска вернулась на шоу и наладила отношения с матерью

Одна из преподавательниц школы леди решила дать девушке еще один шанс

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На этой неделе девушка осталась в проекте

На этой неделе девушка осталась в проекте

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Новый выпуск шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница», который вышел в эфир вечером 5 ноября, начался с неожиданного сюрприза. Участницу из Новосибирска Бэллу Кузнецову, которую сначала выгнали за очередную пьяную истерику, всё же оставили в проекте.

Решение вернуть непослушную «пацанку» в проект приняла одна из наставниц шоу Мария Третьякова:

— Да, Бэлла сорвалась и в который раз не сдержала слово. Она справедливо заслужила такой вердикт. Я решила использовать свое право вето и вернуть Бэллу в проект. Я верю, что она сможет измениться, и надеюсь, что она меня не подведет.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Мария Третьякова дала Бэлле еще один шанс<br>

Мария Третьякова дала Бэлле еще один шанс

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Седьмая неделя в школе леди была посвящена проработке плохих отношений с мамами «пацанок». На первом испытании девушки должны были примерить на себя роль воспитателя в детском саду. Бэлле Кузнецовой досталась задача приготовить еду и накормить детей.

— Просто у меня в детстве не было такого, чтобы со мной сюсюкались и бегали с разных сторон. Когда я говорила, что не хочу есть, меня просто били. Но я очень люблю детей, но на тот момент я просто не понимала, как себя вести, — призналась Бэлла и провалила испытание.

Девушка не понимала, как наладить контакт с детьми

Девушка не понимала, как наладить контакт с детьми

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Организаторы и психолог шоу решили помочь «пацанкам» наладить отношения с мамами. Со своей матерью Бэлла не виделась 12 лет.

— У меня было не самое лучшее детство. Что видела я, не должен видеть ребенок вообще. Видела, как моя мама употребляла наркотики. Я люблю маму, но не понимаю, за что мне такое было. Почему она так со мной поступила, отказалась от меня? — рассказала о своем детстве Бэлла.

Девушку ожидал сюрприз — ее мать приехала на шоу. Женщина призналась, что не отказывалась от девочки: она родила ребенка в тюрьме, откуда его сразу забрали в детский дом.

— Я очень рада, что она мне наконец-то всё объяснила. Что я наконец-то отпустила, — призналась девушка.

Увидев свою мать, «пацанка» кинулась к ней в объятья и расплакалась

Увидев свою мать, «пацанка» кинулась к ней в объятья и расплакалась

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Затем «пацанки» и их мамы (к некоторым участницам приехали другие члены семьи) готовили известные блюда. Лишь один член команды знал рецепт и должен был объяснить его напарнику в наушниках жестами. Бэлле Кузнецовой и ее маме достался десерт панна-котта. Результат повару не понравился, зато «пацанка» с матерью хорошо провели время и окончательно примирились.

На этом испытании Бэлла постоянно ела

На этом испытании Бэлла постоянно ела

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Затем девушек и их родных ждала совместная фотосессия.

— Улетаю со спокойным сердцем, но буду, конечно, переживать, как она дальше будет проходить все испытания и как будет себя вести, — призналась мама Бэллы.

— Я очень рада, что мы всё-таки всё решили. Я надеюсь, что в будущем мы станем с мамой еще ближе, — понадеялась участница шоу.

Бэллу с мамой похвалил даже фотограф

Бэллу с мамой похвалил даже фотограф

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В финале Бэлла призналась преподавателям, что очень счастлива примирением с матерью. Девушка сказала, что теперь может спокойно с ней общаться.

Кузнецову несколько раз оставляли в проекте на испытательный срок. Она дралась, напивалась, но жюри давало ей очередной шанс. Иногда она показывала хорошие результаты в конкурсах, но потом снова всё портила.

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«Пятница»шоу Пацанки
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